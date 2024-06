Thấy gì sau trận beef của 16 Typh và THANHDRAW?

Beef/dissing là một phần trong văn hóa hiphop. Tại Việt Nam, các rapper đã từng có những màn beef gay cấn, ồn ào trong suốt hàng chục năm qua. Nhưng hầu hết các xung đột chỉ xảy ra trong giới underground, hoặc với các rapper hoạt động độc lập, không trực thuộc công ty quản lý. Màn đối đầu của THANHDRAW với 16 Typh - thành viên thuộc SpaceSpeakers Label vì thế để lại nhiều điều đáng bàn.



Sự nghiệp của 16 Typh và THANHDRAW trước màn beef chấn động

Cùng là những người anh em hiphop xuất thân từ Hải Phòng, cùng là học trò cưng của Binz tại Rap Việt mùa 1, nhưng sau khi chương trình kết thúc, THANHDRAW và 16 Typh có sự nghiệp trái ngược nhau.

Với bệ phóng to lớn từ Rap Việt, 16 Typh ngay lập tức có bản hit cho chính mình khi ra mắt sản phẩm chính thức đầu tiên mang tên Walk On Da Street vào tháng 4/2021, kết hợp cùng người anh em 16 BRT. Tới nay ca khúc đạt hơn 10 triệu lượt xem, đồng thời là sản phẩm đạt lượt xem nhiều nhất của anh tới thời điểm hiện tại.

Chính thức gia nhập SpaceSpeakers Label, về chung nhà với Touliver, Binz, Rhymastic vào tháng 8/2022, rapper Hải Phòng nhận được sự đầu tư lớn mạnh để tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc với mật độ khá thường xuyên, có thể coi là thuộc hàng khá so với các thí sinh bước ra từ Rap Việt mùa 1.

Tuy nhiên, những bài nhạc của 16 Typh bắt đầu bị một lượng lớn khán giả chê là một màu, từ việc sử dụng một flow sở trường tới chủ đề quen thuộc, hầu như là thể loại rap flex, rap gang.

16 Typh.

Trong dự án hiếm hoi 16 Typh đổi chủ đề, anh lại rap về mối tình với người yêu cũ. Vốn dĩ đây là chuyện tình được nhiều khán giả quan tâm, nên ban đầu rất nhiều người dành sự cảm thông và đồng cảm với nam rapper. Vậy nhưng, cũng chính vì EP này mà anh lại bị phê phán “ích kỉ mà đội lốt lụy tình”. Bản thân 16 Typh cũng coi đây là một vụ lùm xùm khi thú nhận trong track Ngồi Xuống: “Lần duy nhất dính thị phi không đáng có cũng chỉ vì trong cơn say tao thừa nhận tao yêu ai”.

Trong khi đó, THANHDRAW được gắn với biệt danh “thợ lặn” sau khi không ra bất cứ sản phẩm âm nhạc nào sau hơn 3 năm kể từ khi chương trình kết thúc. Đầu tháng 1/2024, anh khiến rap fan phấn khích khi trở lại với idoomythang, tuy nhiên sản phẩm cũng không gây hiệu ứng quá mạnh, tới nay mới đạt hơn 600.000 lượt xem.

Công bằng mà nói, sự nghiệp của cả hai đều không đạt được như kì vọng so với màn trình diễn bùng nổ của họ tại Rap Việt mùa 1. Nếu xét về sự chăm chỉ, tần suất hoạt động đều đặn, 16 Typh vượt trội so với THANHDRAW. Còn về năng lực, trình độ trong âm nhạc, mỗi khán giả có một cảm nhận riêng, nhưng không ai nghĩ rằng họ sẽ so tài với nhau ở một trận beef.

THANHDRAW

Cuộc chiến bất ngờ

Vừa bước sang ngày 5/6, THANHDRAW bất ngờ tung diss track đầu tiên mang tên 15AKARMA nhắm vào 16 Typh. Không một ai, kể cả 16 Typh có thể ngờ được chuyện này lại xảy ra.

Sau Rap Việt, 16 Typh và THANHDRAW vẫn duy trì mối quan hệ tốt sau khi kết thúc chương trình. Chính THANHDRAW cũng làm cameo xuất hiện trong MV Walk On Da Street của 16 Typh. Chỉ mới cách đây nửa năm, 16 Typh còn để lại bình luận hài hước khen ngợi THANHDRAW khi đàn em trở lại với sản phẩm mới đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ Rap Việt. Vào thời điểm diss track của THANHDRAW được tung ra, 16 Typh vẫn còn theo dõi Instagram của người đồng hương.

Chỉ hai ngày sau, 16 Typh đã tung bài nhạc phản hồi. Nếu như diss track của THANHDRAW chỉ được coi là màn “khều beef” nhè nhẹ vì khá sơ sài cả về kĩ thuật lẫn fact, thì câu trả lời của 16 Typh với rapname 16 Nigg đã được người nghe đánh giá khá cao, ít nhất là so với chính những bài nhạc flex, nhạc gang của anh chàng trong khoảng 2 năm qua.

Về mặt thành tích, diss track của 16 Typh đạt gần 700.000 lượt xem sau 6 ngày, từng đạt #8 YouTube Trending ở hạng mục Âm nhạc. Thành tích này cũng tốt hơn nhiều so với những sản phẩm được đầu tư quay MV chỉn chu của chính anh. Về mặt nội dung, vì diss track đầu tiên của THANHDRAW chưa có nhiều thông tin cụ thể, nên 16 Typh dễ dàng phản biện. Anh cũng cho rằng người đàn em đã gây ra lỗi lầm với SpaceSpeakers, và chính 16 Typh là người đứng ra bảo vệ. Bên cạnh đó, 16 Typh tin rằng quyết định khơi mào cuộc chiến của THANHDRAW còn có tác động từ nhiều người xung quanh.

Round 1 của cuộc chiến còn kéo theo cả những cựu thí sinh Rap Việt mùa 1 tham gia. Rtee và $A Milo - hai thí sinh cũng thuộc team Binz đã lần lượt lên nhạc để bảo vệ THANHDRAW và 16 Typh. Theo đánh giá của cộng đồng rap, việc các rapper sẵn sàng tham gia vào một trận beef cũng là một tín hiệu đáng mừng. Nối tiếp trận beef đầy ồn ào giữa ICD và RichChoi - Quán quân và Á quân King of Rap, cuộc “nội chiến” giữa các học trò của Binz cho thấy nét văn hóa đặc trưng của rap vẫn chưa hề mất đi kể cả khi các rapper đã lên mainstream, có công ty quản lý. Với cá nhân THANHDRAW hay 16 Typh, đây cũng là cơ hội để họ thể hiện năng lực, đồng thời thu hút sự chú ý từ truyền thông về bản thân mình. Minh chứng là cả 3 diss track trong trận beef tới nay đều đã từng lọt vào Top 10 Trending ở hạng mục Âm nhạc.

Vậy nhưng, diss track của THANHDRAW ở round 2 đã tung một đòn mạnh vào 16 Typh. Hàng loạt thông tin được tiết lộ khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về 16 Typh. Theo đó, 16 Typh đã từng nói “mong công ty phá sản”, từng có xích mích dẫn tới suýt có “tác động vật lí” với Andree Right Hand, thậm chí còn mỉa mai Million Dollar Boy bán hàng “phake”. Vậy nhưng cú punchline mang tính sát thương mạnh nhất chính là câu rap “Mày sao hiểu được cảm giác xót con khi mày còn chưa thấy đứa con mình cất tiếng nói?”. Từ đây, cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn 16 Typh đã từng từ chối việc làm cha, khiến nam rapper bị công kích liên tục trên mọi mặt trận suốt những ngày qua.

Thấy gì sau khi 16 Typh và THANHDRAW rời cuộc chiến?

Loạt fact được THANHDRAW đưa ra khiến nhiều người khác bị lôi vào mâu thuẫn cá nhân. Một số người phụ nữ được đồn đoán trong nghi vấn 16 Typh “bỏ con”, trong đó nổi bật nhất là một nữ ca sĩ nổi tiếng từng có quan hệ tình cảm với nam rapper. Nhưng dù có là ai đi nữa, đây cũng là một tin đồn quá đỗi nhạy cảm mà không ai muốn dính vào. Việc THANHDRAW nói rằng anh và 16 Tpyh có những chuyện cần “cất dưới gối”, nhưng lại tiết lộ một thông tin bí mật như vậy nhằm triệt hạ đối phương, cũng khiến không ít người cảm thấy khó hiểu.

Người nghe sẽ chỉ hiểu theo cách họ muốn hiểu. Giữa thời điểm nhạy cảm khi nhiều nam nghệ sĩ dính lùm xùm với vợ con, chỉ một câu rap của THANHDRAW đủ khiến một bộ phận lớn cộng đồng mạng quy chụp, gán những điều tồi tệ nhất cho 16 Typh dù chưa hề có bằng chứng. Ngay cả khi phía công ty và nam rapper lên tiếng phủ nhận, nhiều người vẫn không chịu tin.

SpaceSpeakers Label lên tiếng.

Quyết định cấm nghệ sĩ tham gia vào các cuộc beef cũng là dễ hiểu đối với một công ty quản lý. Nếu cuộc chiến tiếp diễn, nhiều khả năng nó sẽ trở thành màn "bóc phốt" công khai. Công ty không thể kiểm soát được quá khứ và những mối quan hệ riêng tư của nghệ sĩ, do đó việc tiếp tục vào cuộc chiến chưa chắc đem lại lợi ích, mà còn chứa nhiều rủi ro. Từ đó, kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực về hình ảnh, quyền và lợi ích của chính công ty và nhiều bên liên quan.

Đặc điểm của beef trong văn hóa rap không chỉ là những màn bóc phốt đối phương, mà sự thú vị còn nằm ở sự so kè về trình độ, kĩ năng trong âm nhạc. Sau màn beef với chỉ một round rưỡi giữa THANHDRAW và 16 Typh, có lẽ ít ai đọng lại nhiều về kĩ năng của cả hai, mà chỉ đang quan tâm tới những tin đồn xoay quanh trận beef.

Thành Draw dừng cuộc chiến.

Trước khi cuộc chiến ngã ngũ vào tối 16/6, Andree Right Hand gây bất ngờ với phát ngôn “người khôn nghe nhạc, người ngu nghe đồn”. Câu nói của rapper kì cựu có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau, trong đó hoàn toàn có khả năng anh muốn nhắc người nghe hãy tập trung vào những giá trị âm nhạc trong một trân beef, hơn là đoán già đoán non xem ai có phốt gì, ai sống lỗi hơn.

THANHDRAW cuối cùng cũng đưa ra lời xin lỗi. Anh cho biết “những cái tên, câu chuyện, KHÔNG hề đề cập tới bất kì sự kiện cụ thể nào như các thông tin đang được lan truyền trên báo chí và cộng đồng mạng”, khiến người nghe càng không biết đâu mà lần. Vậy thì hàng loạt nghi vấn khán giả đặt cho 16 Typh về những ngày qua có phải sự thật hay không? Chỉ có một điều rõ ràng là sự nghiệp của 16 Typh sẽ còn bị ảnh hưởng rất nhiều mãi về sau.

Như vậy, trận beef giữa THANHDRAW và 16 Typh đã kết thúc chỉ sau hơn một tuần. Thắng - bại là sự đánh giá của mỗi khán giả, còn được - mất mới là sự thật với mỗi rapper. Trong thời đại rap trở nên quá phổ biến, bản thân những người tham gia cuộc chiến cũng đều có lượng khán giả đại chúng nhất định, họ phải tự đánh giá sự việc một cách bình tĩnh với góc nhìn đa chiều để có những quyết định phù hợp với chính mình.