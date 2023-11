Thay đổi trong ngày mua sắm Black Friday tại Mỹ

Black Friday năm nay đã chứng kiến nhiều thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng, khi nhiều người đã không còn háo hức săn sale mà có xu hướng thận trọng hơn khi lựa chọn các sản phẩm cần thiết.

Đối với cô Samantha Lynn Boehm, thay đổi lớn nhất của mùa mua sắm giảm giá Black Friday năm nay là không còn cảnh hàng dài người xếp hàng trước các trung tâm thương mại và tranh giành đồ giảm giá như trước nữa.

Chị Samantha Lynn Boehm - người tiêu dùng Mỹ cho hay: "Tôi đã từng mua sắm nhân ngày giảm giá Black Friday trước COVID-19 và lúc đó khung cảnh hỗn loạn hơn thế này nhiều. Tôi hết sức kinh ngạc khi thấy có ít người đến xếp hàng như vậy ngày hôm nay".

Nguyên nhân cho sự thưa thớt người đến các trung tâm thương mại được xem là do các nhà bán lẻ đã kéo dài ngày Black Friday thành gần một tuần lễ, thậm chí có một vài nhà bán lẻ còn bắt đầu chương trình giảm giá sớm từ đầu tháng 10 để giảm áp lực mua sắm trong ngày Black Friday. Thêm vào đó, áp lực lạm phát cũng đè nặng lên người tiêu dùng.

Ông Philip Fisher - người tiêu dùng Mỹ cho hay: "Năm nay mọi thứ khá khó khăn, vì vậy chúng tôi phải chi tiêu ít hơn mọi năm. Chúng tôi cũng không thấy có nhiều hàng hóa giảm giá sâu như thường lệ".

Một người phụ nữ đi ngang qua các biển quảng cáo giảm giá Black Friday ở Manhattan, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters)

Một xu hướng đáng chú ý khác trong mùa mua sắm cuối năm 2023 là các nhà bán lẻ dành nhiều ưu đãi hơn cho người dùng khi mua hàng online. Các mặt hàng đồ chơi được giảm giá tới 33% khi mua online năm nay so với chỉ 22% năm ngoái, trong khi đồ điện tử giảm 30% so với 27% năm ngoái. Sự ưu đãi này đã thúc đẩy doanh số bán lẻ trên các điện tử trong 23 ngày đầu tháng 11 đạt 76,7 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tôi biết rõ mình muốn mua mặt hàng nào và với những đồ mà tôi định mua, tôi sẽ so sánh giá cả của các siêu thị như Walmart, Best Buy, Target, với Amazon và sẽ mua nơi nào có hàng rẻ nhất", chị Samantha Lynn Boehm nói.

Theo ước tính của Liên đoàn bán lẻ Quốc gia Mỹ, doanh thu mùa mua sắm cuối năm trong các tháng 11 và 12 sẽ tăng 3 - 4% so với năm ngoái.