Thấy con mỗi ngày nhận 30 - 50 nghìn đồng, bà mẹ Hà Nội tìm hiểu rồi ngay lập tức cảnh báo khẩn!

Mới đây, một bà mẹ Hà Nội đã đăng đàn cầu cứu trong trạng thái vô cùng rối bời và hoảng loạn khi phát hiện con mình dính vào chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Được biết, con chị đang là học sinh lớp 12 và vừa bước sang tuổi 18. Chị phát hiện các bạn trong lớp con đang truyền tai nhau, rủ nhau mở tài khoản ngân hàng online để nhận lại số tiền từ 30 - 50 nghìn đồng. Đáng sợ hơn, các con đã chat với người lạ trên mạng, tải các app ngân hàng khác nhau, thậm chí chụp cả CCCD hai mặt và quét khuôn mặt gửi cho họ. Dù ngày nào người mẹ này cũng gửi cả trăm bài báo cảnh giác nhưng con trẻ vẫn ngây thơ sập bẫy.

"Giờ em không biết phải làm thế nào, báo công an thì báo ở đâu? Có nguy cơ gì khi CCCD của con đã vào tay người lạ?", người mẹ lo lắng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận. Điều đáng chú ý là nhiều ý kiến cho biết đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đã xuất hiện ở không ít học sinh THPT, thậm chí cả học sinh từ 15 tuổi.

Cần cẩn trọng!

Một phụ huynh cho biết con mình từng được rủ tham gia nhóm với lời quảng cáo "chỉ cần mở tài khoản ngân hàng là có tiền". Có ngày, số tiền được hứa trả lên tới vài triệu đồng nếu giới thiệu thêm người khác tham gia.

Không ít người chia sẻ hình ảnh các bài đăng tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội với danh sách hàng loạt ngân hàng cùng mức hoa hồng từ 50.000 đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi tài khoản được mở thành công.

Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không nên xem nhẹ. Họ khuyên phụ huynh trước hết cần bình tĩnh, hỏi kỹ con đã tải những ứng dụng nào, mở tài khoản ở ngân hàng nào, đối tượng liên hệ bằng cách nào và có cung cấp thêm thông tin gì ngoài CCCD hay không.

Theo người này, sau khi nắm đầy đủ thông tin, gia đình nên trình báo Công an xã, phường hoặc Phòng Cảnh sát hình sự tại địa phương để được hướng dẫn xử lý, đồng thời chấm dứt ngay mọi liên hệ giữa học sinh với các đối tượng trên mạng.

Nhiều bình luận cũng nhấn mạnh việc cần làm ngay là đưa con đến ngân hàng để kiểm tra những tài khoản đã mở, rà soát lịch sử giao dịch và yêu cầu khóa hoặc đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng.

"Nếu tài khoản bị lợi dụng làm nơi nhận hoặc chuyển tiền cho các hoạt động lừa đảo thì hậu quả pháp lý sau này sẽ rất phức tạp", một người chia sẻ.

Đáng chú ý, một số tài khoản dẫn lại cảnh báo gần đây của cơ quan chức năng và các chương trình thời sự về nguy cơ cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng.

Theo khuyến cáo của Bộ Công an, việc giao tài khoản ngân hàng hoặc thông tin định danh cho người khác sử dụng có thể khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc che giấu dòng tiền phạm tội. Tùy tính chất, mức độ và vai trò của từng cá nhân trong vụ việc, người liên quan có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng lưu ý không nên vì quá hoang mang mà tìm sự trợ giúp từ những người lạ trên mạng. Trong các tình huống liên quan đến lừa đảo công nghệ, việc liên hệ trực tiếp với ngân hàng và cơ quan công an vẫn là phương án an toàn nhất.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng không phải mọi trường hợp mở tài khoản nhận tiền đều là hành vi phạm pháp. Một số bình luận cho biết có thể đây chỉ là hoạt động thuê người mở tài khoản để chạy chỉ tiêu kinh doanh của một số đơn vị. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, phụ huynh vẫn cần kiểm tra kỹ bởi học sinh thường không đủ kinh nghiệm để phân biệt đâu là hoạt động hợp pháp, đâu là cái bẫy của tội phạm công nghệ.

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội cũng là lời nhắc nhở với nhiều gia đình trong dịp nghỉ hè, khi học sinh có nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội và dễ bị hấp dẫn bởi những lời mời gọi "việc nhẹ, tiền nhanh".

Các chuyên gia an toàn thông tin nhiều lần khuyến cáo, học sinh cần tuyệt đối không gửi ảnh CCCD, ảnh khuôn mặt, mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ người lạ nào trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các em nên báo ngay cho gia đình, đồng thời phụ huynh cần chủ động liên hệ ngân hàng và cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.