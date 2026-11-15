Ngay trước cuộc đua 100km, nữ MC 45 tuổi nhận tin mắc ung thư vú: Quyết định sau đó khiến nhiều người nể phục

Ở tuổi 45, khi nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe và những thay đổi của cơ thể, một nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) Đoạn Tuệ Lâm khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi công bố mắc ung thư vú giai đoạn 2. Điều đáng chú ý là ngay trước khi tham gia cuộc đua siêu marathon 100km tại đảo Jeju, Hàn Quốc, cô mới biết tin mình mắc bệnh. Thay vì từ bỏ, nữ MC vẫn quyết tâm hoàn thành đường đua sau khi trao đổi với bác sĩ và nhận được sự động viên từ đội ngũ y tế.

Được biết đến với biệt danh “nữ chiến binh thép” nhờ niềm đam mê thể thao và các hoạt động ngoài trời, Đoạn Tuệ Lâm (người dẫn chương trình "GoGoTaiwan" của đài FTV) chia sẻ một câu nói đầy lạc quan: “Trong cuộc đời, ngoài cái chết ra, mọi thứ khác đều chỉ là những vết trầy xước”. Cô cho biết khối u nằm ở vị trí thuận lợi, chưa có dấu hiệu di căn nên hiện chưa cần cắt bỏ toàn bộ tuyến vú. Nữ MC dự kiến phẫu thuật vào cuối tháng 11, sau đó tiếp tục điều trị bằng xạ trị và hy vọng sớm trở lại đường đua.

Đoạn Tuệ Lâm, người dẫn chương trình "GoGoTaiwan" của đài FTV, chia sẻ rằng bản thân mới phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 2.

Ung thư vú giai đoạn 2 có thể bảo tồn tuyến vú không?

Theo bác sĩ Trương Vị Văn, Trưởng khoa Ngoại vú, Bệnh viện Vạn Phương, Đài Bắc (Trung Quốc), ung thư vú giai đoạn 1 thường có khối u nhỏ hơn 2 cm và chưa di căn hạch bạch huyết, vì vậy người bệnh có thể khó tự phát hiện bằng cách sờ nắn. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn 2, khối u có thể lớn hơn 2 cm hoặc đã lan đến một số hạch bạch huyết, khiến người bệnh dễ nhận thấy khối cứng bất thường ở vú.

Với những trường hợp như Đoạn Tuệ Lâm, khả năng bảo tồn tuyến vú phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ riêng kích thước khối u.

Thứ nhất là tỷ lệ giữa kích thước khối u và thể tích tuyến vú. Khối u càng nhỏ so với thể tích vú thì khả năng bảo tồn hình dáng tuyến vú càng cao.

Thứ hai là vị trí khối u. Những khối u nằm gần trung tâm, sát núm vú thường khó bảo tồn hơn so với khối u ở vùng ngoại vi, chẳng hạn phía gần nách hoặc phần dưới của vú.

Thứ ba là phạm vi tổn thương. Nếu khối u tập trung tại một vùng thay vì xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau của tuyến vú, cơ hội phẫu thuật bảo tồn thường thuận lợi hơn.

Cuối cùng là khả năng đáp ứng với điều trị trước phẫu thuật. Với một số trường hợp ung thư vú HER2 dương tính hoặc ung thư vú bộ ba âm tính, hóa trị hoặc thuốc điều trị đích có thể được sử dụng để thu nhỏ khối u, từ đó tăng khả năng phẫu thuật bảo tồn tuyến vú.

Vì sao người thường xuyên tập thể dục vẫn mắc ung thư?

Việc một người yêu thể thao, có thể lực tốt như Đoạn Tuệ Lâm vẫn mắc ung thư vú khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu tập thể dục thường xuyên có thực sự giúp phòng bệnh.

Bác sĩ Trương Vị Văn nhấn mạnh ung thư là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, không có thói quen sinh hoạt đơn lẻ nào có thể bảo đảm một người sẽ không mắc bệnh. Tuy nhiên, nền tảng thể lực tốt có thể giúp người bệnh chuẩn bị tốt hơn cho phẫu thuật, phục hồi thể chất sau điều trị và duy trì khả năng vận động trong quá trình hồi phục.

Theo thông tin được bác sĩ chia sẻ, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 2 tại Đài Loan có thể đạt gần 90% khi được điều trị theo phác đồ tiêu chuẩn. Đây là con số mang tính tham khảo ở cấp độ nhóm bệnh nhân, không đồng nghĩa với tiên lượng giống nhau ở tất cả mọi người. Kết quả điều trị còn phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của khối u, tình trạng bệnh và khả năng đáp ứng với các phương pháp điều trị.

5 nguyên tắc giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Bên cạnh việc duy trì thể lực, bác sĩ khuyến nghị phụ nữ chú ý đến những thói quen có thể góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Hạn chế tiếp xúc không cần thiết với hóa chất gây rối loạn nội tiết: Có thể ưu tiên sử dụng bình nước, hộp đựng thực phẩm và dụng cụ ăn uống phù hợp, hạn chế dùng đồ nhựa không đúng hướng dẫn, đặc biệt khi đựng thực phẩm nóng.

Không tự ý bổ sung hormone: Phụ nữ bước vào tuổi 30-40 không nên tùy tiện sử dụng các sản phẩm bổ sung hormone hoặc sản phẩm được quảng cáo có tác dụng chống lão hóa khi chưa được đánh giá về tính phù hợp.

Duy trì vận động thường xuyên: Kết hợp vận động aerobic với các bài tập sức mạnh phù hợp thể trạng để duy trì cân nặng, sức khỏe chuyển hóa và thể lực.

Tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia: Đây là những yếu tố lối sống có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có một số loại ung thư.

Thực hiện sàng lọc ung thư vú định kỳ: Không nên chỉ dựa vào việc tự kiểm tra hoặc chờ xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Theo chương trình được bài báo Đài Loan đề cập, phụ nữ từ 40 đến 74 tuổi được hỗ trợ chụp X-quang tuyến vú hai năm một lần. Tại Việt Nam, phụ nữ nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương pháp và thời điểm sàng lọc phù hợp với tuổi, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ cá nhân.

Câu chuyện của Đoạn Tuệ Lâm nhắc nhở rằng lối sống năng động và thể lực tốt rất đáng quý, nhưng không thể thay thế việc tầm soát và phát hiện bệnh sớm. Khi nhận thấy khối u ở vú, thay đổi bất thường ở núm vú hoặc da vú, phụ nữ nên đi khám để được đánh giá kịp thời, thay vì chờ đợi triệu chứng tự biến mất.