Kiểm tra camera lớp mầm non, phụ huynh Hà Nội phát hiện 1 chi tiết "rất bức xúc", nhiều người lại thấy "làm quá vấn đề"!

Một bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội mới đây về chuyện ngủ trưa của trẻ mầm non đã thu hút khá nhiều sự quan tâm từ các bậc cha mẹ. Cụ thể, sau khi quan sát camera lớp học tại trường tư thục con đang học, một phụ huynh ở Hà Nội bày tỏ sự băn khoăn khi thấy cô giáo gấp chăn của các con rồi xếp chung vào tủ đồ tập thể. Vị phụ huynh này cho rằng việc để chung như vậy tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh, và mong muốn sau giờ ngủ, chăn của từng bé nên được cất gọn gàng vào từng túi cá nhân riêng biệt.

Nỗi lòng của người mẹ là điều rất dễ hiểu. Bất kỳ ai có con nhỏ bước vào độ tuổi đến trường đều khó tránh khỏi tâm lý lo lắng, mong muốn con mình luôn được chăm chút tỉ mỉ, sạch sẽ và an toàn nhất có thể. Tuy nhiên, góc nhìn ấy khi đối chiếu với nhịp sống và vận hành thực tế tại các trường mầm non lại mở ra một câu chuyện cần nhiều hơn sự cảm thông và thấu hiểu hai chiều.

Bài đăng của người mẹ

Áp lực vô hình sau giờ thức giấc của trẻ thơ

Đối với những ai từng có con học mầm non, hình ảnh sau mỗi giờ ngủ trưa luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của các cô giáo. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai hoặc ba giáo viên phải đánh thức 20 đến 30 đứa trẻ, hỗ trợ các con đi vệ sinh, chải lại mái tóc rối, chia bữa ăn xế và dọn dẹp lớp học để chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều. Ở độ tuổi mầm non, phần lớn các bé chưa thể tự mình gấp gọn gàng một chiếc chăn lớn hay lồng vào túi đựng đồ.

Nếu mỗi ngày, ngoài việc gấp chăn và sắp xếp nệm ngủ, các cô phải thực hiện thêm thao tác cuộn từng chiếc chăn vào từng túi cá nhân rồi cất riêng rẽ cho vài chục học sinh, khối lượng công việc và áp lực thời gian sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Việc gấp gọn và xếp các tấm chăn ngay ngắn vào ngăn tủ chung là giải pháp sắp xếp khoa học, gọn gàng và phổ biến nhất ở hầu hết các cơ sở giáo dục hiện nay.

Lắng nghe và chia sẻ thay vì vội vã đối đầu

Trong môi trường sinh hoạt lớp học, trẻ nhỏ cùng chơi chung đồ chơi, ngồi cạnh nhau lúc ăn uống, cùng trò chuyện, học múa và tham gia các hoạt động tập thể mỗi ngày. Các chuyên gia vẫn thường chia sẻ rằng, con đường lây nhiễm vi khuẩn, virus chủ yếu qua đường hô hấp và thói quen tiếp xúc bằng tay, thay vì qua bề mặt ngoài của những chiếc chăn đã được giặt sạch và xếp ngăn nắp trong tủ đồ.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Khi đưa con hòa nhập vào môi trường xã hội thu nhỏ đầu đời, việc chấp nhận một phần tính chất sinh hoạt tập thể là điều không thể thiếu. Mọi đứa trẻ khi rời vòng tay cha mẹ để đến lớp đều sẽ từng bước thích nghi, xây dựng hệ miễn dịch tự nhiên cũng như học cách chia sẻ không gian sống cùng bạn bè.

Thay vì giữ những âu lo trong lòng rồi chọn cách phản ánh trên mạng xã hội, một cuộc trao đổi nhỏ nhẹ, chân thành giữa phụ huynh và cô giáo thường sẽ là chiếc cầu nối hiệu quả nhất. Nếu gia đình thực sự có nhu cầu đặc biệt về vấn đề này, cha mẹ hoàn toàn có thể chọn giải pháp chuẩn bị loại túi rút thật đơn giản, dễ thao tác, hoặc chủ động mang chăn về giặt định kỳ mỗi tuần.

Mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường chưa bao giờ là câu chuyện của sự đòi hỏi tuyệt đối, mà là hành trình của sự đồng hành. Khi phụ huynh đặt mình vào vị trí của những người thầy, người cô đang ngày ngày chăm bẵm đàn con nhỏ, và khi nhà trường thấu cảm được từng nỗi lo rất đời thường của người làm cha mẹ, những điều chỉnh nhỏ nhoi sẽ luôn tìm thấy tiếng nói chung một cách nhẹ nhàng, trọn vẹn nhất.