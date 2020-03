Thấy bố mẹ suốt ngày chửi nhau từ khi có cái cân để trong góc nhà, lý do thật sự mà cậu con trai phát hiện khiến nhiều người ngỡ ngàng

Cách đây ít giờ, mạng xã hội ôn xao trước tâm sự của một chàng trai xoay quanh chuyện gia đình mình. Anh chàng kể:

"Nhà mình có cái cân. Cái cân này bố mình mua về để khởi nghiệp bán gạo, nhưng bán được một thời gian thì thua lỗ nên đâm ra cái cân được chuyển về nhà, cất trong phòng bố mẹ mình.

Kể từ ngày bố mình đem cái cân về, mẹ suốt ngày chửi bố, nào là ông bây giờ thay đổi không yêu tôi, ông không còn trân trọng tôi như những năm 2000...

Đỉnh điểm là tối qua, mẹ mình giận bố mình đến mức vứt cả bó hoa mà bố mình tặng đi. Mình thì cứ nghĩ là do cái cân không hợp phong thủy với gia đình nên đâm ra bố mẹ mình thành như thế. Nhưng mà ai ngờ đâu, lý do nó lại không phải như vậy, cuối cùng thì vẫn tại cái cân nhưng nó đi theo chiều hướng khác.

Cái chiều hướng mang tên là cân nặng, kể từ ngày mang cân về, mẹ mình rất chịu khó cân, cứ hễ mà mẹ mình tăng cân là bố mình lại trêu, thế là sinh ra cãi nhau.

Đúng cân nặng là vấn đề muôn thuở của phụ nữ luôn".

Chỉ vì cái cân mà bố mẹ xích mích nhau khiến dân mạng "dở khóc, dở cười". Ảnh chụp màn hình

Thật đúng là câu chuyện bi hài, tưởng bố mẹ cãi nhau làm sao, ai dè lại chỉ vì... cái cân mà khiến phụ nữ có thể thay đổi cảm xúc lên xuống một cách chóng mặt. Vậy mới thấy, không chỉ cánh chị em chưa chồng mà ngay cả những phụ nữ đã trung niên, cân nặng vẫn luôn là vấn đề ám ảnh. Bởi chẳng ai muốn mình bị béo lên, sồ sề hay kém hấp dẫn, nhất là trong mắt người đàn ông mình yêu và người vợ/người mẹ trên cũng vậy.

Chính vì thế, nếu muốn gia đình yên ấm, thuận hòa, biện pháp tốt nhất chi bằng... vứt bỏ cái cân đi, chỉ có thể người phụ nữ trong nhà mới an yên vui sống.

Ngay dưới bài đăng, hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc đến từ người dùng mạng, hàng trăm ý kiến bình luận hài hước được dân mạng đưa ra:

- "Đấy, với chị em là không nên được nói 2 từ "cân nặng", đây bố bạn to gan lại vác hẳn cái cân về, mẹ cân suốt ngày thấy tăng cân thì chả đâm ra cáu gắt, bực bội. Bố lại còn hài hước quá cơ, cứ trêu mẹ. Nhưng không phải do bố hay do mẹ nhé, tất cả tại... cái cân".

- "Chết cười, đúng là chị em ai cũng lo sợ cân nặng nhỉ? Nhưng mà, cân có biết nói dối đâu. Chuyến này vứt cái cân đi, mẹ về mà hỏi thì kiểu gì "ai đấy" cũng chết đòn".

- "Nếu muốn gia đình vui vẻ thì chỉnh lại cái cân đi, mang ra thợ sửa kiểu gì mà cân bao nhiêu cũng chỉ ở mức chuẩn chỉ ấy, mẹ bước lên cân ngày nào cũng thấy không tăng thì thế nào cũng hân hoan, gia đình lại yêu thương nhau cả ngày ấy chứ".

Hiện, câu chuyện "hóng bố mẹ cãi nhau" của anh chàng trên vẫn đang được dân mạng xôn xao bàn tán.