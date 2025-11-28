Thấy 6 bức tranh con vẽ, cha mẹ lập tức báo cảnh sát: nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đau thấu tận tâm can

Đôi khi, một dấu hiệu nhỏ từ con trẻ cũng có thể hé lộ một câu chuyện đau lòng. Ở Brazil đã từng xảy ra một vụ việc gây chấn động, khi những bức vẽ nguệch ngoạc của một bé gái 5 tuổi trở thành manh mối quan trọng giúp gia đình phát hiện ra con mình đã bị xâm hại.

Sự việc bắt đầu từ việc bé gái có những biểu hiện bất thường như rơi vào trạng thái trầm cảm, khiến cha mẹ phải đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý. Chính vị bác sĩ này đã nghi ngờ em có thể đã bị xâm hại và đề nghị gia đình tìm hiểu kỹ hơn. Khi kiểm tra phòng của con, họ đã phát hiện ra 6 bức vẽ với những nét vẽ ngây ngô nhưng chứa đựng nỗi đau thấu tim gan.

Một trong những bức ảnh đau đớn của bé gái được cha mẹ phát hiện

Những bức tranh mô tả cảnh bé gái bị tấn công, với khuôn mặt đau đớn, la hét. Ngay lập tức, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Kẻ xâm hại, một người quen của gia đình, sau đó đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi của mình.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo vệ trẻ nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần quan tâm, theo sát con em mình nhiều hơn để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết trẻ có thể đang bị xâm hại:

Sợ hãi bất thường: Trẻ đột nhiên sợ hãi một địa điểm, một người nào đó hoặc những cử chỉ, hành vi liên quan đến trải nghiệm bị xâm hại.

Thay đổi tính cách: Một đứa trẻ hoạt bát bỗng trở nên thu mình, thụ động, ít nói, hoặc dễ nổi cáu, mất kiểm soát cảm xúc.

Rối loạn giấc ngủ và ăn uống: Trẻ thường xuyên gặp ác mộng, mất ngủ, chán ăn hoặc có biểu hiện buồn nôn không rõ nguyên nhân.

Sợ hãi khi phải cởi quần áo: Trẻ tỏ ra sợ hãi, khó chịu khi phải thay đồ hoặc đi khám sức khỏe.

Có hành vi hoặc hiểu biết không phù hợp về tình dục: Trẻ thể hiện sự quan tâm bất thường hoặc có những hành vi mô phỏng hành vi tình dục so với độ tuổi.

Xa lánh bạn bè và người thân: Trẻ không còn hứng thú tham gia các hoạt động vui chơi, sống khép kín hơn.

Xuất hiện các vết thương trên cơ thể: Đặc biệt chú ý đến những vết bầm tím, trầy xước ở những vùng da kín hoặc vùng kín. Trẻ có thể kêu đau, ngứa, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng ở cơ quan sinh dục.

Cha mẹ cần làm gì khi nghi ngờ con bị xâm hại?

Bình tĩnh và lắng nghe: Hãy tạo một không gian an toàn, tin tưởng để trẻ có thể chia sẻ. Tuyệt đối không la mắng, đổ lỗi cho trẻ.

Bảo vệ con ngay lập tức: Ngăn chặn mọi khả năng kẻ xâm hại có thể tiếp cận trẻ.

Tố cáo hành vi phạm tội: Hãy trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xử lý kẻ xâm hại, bảo vệ con bạn và những đứa trẻ khác. Không nên im lặng vì bất kỳ lý do gì.

Đưa con đi thăm khám: Đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe toàn diện và đến gặp các chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời, giúp con vượt qua sang chấn.

Sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu của cha mẹ chính là sự bảo vệ tốt nhất cho con trẻ trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn.