Sao Việt đình đám từng bị doạ đánh, ép uống rượu đến trầm cảm: Giờ lấy đại gia hơn 10 tuổi, dạy con cực khéo!

Bảo Thy hiện là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn. Dù vậy, nhiều năm trước, khi còn độc thân, “Công chúa bong bóng” từng cho biết, cô đã từng bị trầm cảm sau khi trải qua một khoảng thời gian đen tối với rất nhiều việc tồi tệ, nhiều áp lực đến với cô.

Bảo Thy chia sẻ trong chương trình “Chuyện tối nay với Thành”: “Em đi diễn bị người ta lên mời uống rượu, em không uống, người ta lên sân khấu muốn đánh em. Khi em diễn ở quán bar, người ta lôi kéo người đến quán bar đó làm khó, không cho em diễn. Đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều. Về đến khách sạn, em gọi điện cho mẹ và muốn nghỉ hát 1 – 2 tháng. Lần đầu, em thấy sợ công việc của mình”.

Sau sự việc trên, Bảo Thy tiếp tục gặp những khó khăn và áp lực khác khiến cô cảm thấy mệt mỏi, mất niềm tin. 3 năm rời xa sân khấu, “Công chúa bong bóng” đã biết yêu thương bản thân hơn và bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ. Cô đi học thêm, tạo cơ hội cho bản thân có thêm những trải nghiệm và những mối quan hệ mới và mở lòng hơn với mọi người.

Bảo Thy

Cuối năm 2019, Bảo Thy kết hôn với đại gia Phan Lĩnh, cuộc sống được ví như bà hoàng, nhất là sau khi cô sinh quý tử cho chồng. Trên trang cá nhân, Bảo Thy liên tục cập nhật hình ảnh đáng yêu về nhóc tỳ. Dân mạng cũng đổ dồn sự chú ý cho cậu ấm nhà hào môn sinh ra đã ở sẵn vạch đích.

Khi mới 1 tuổi, cậu bé Victor đã được cùng mẹ đi sắm hàng hiệu, liên tục ghé đến showroom của các nhà mốt đình đám như: Gucci, Louis Vuitton,... Cũng nhờ vậy mà cậu bé này được dân tình đặt biệt hiệu rich kid "hàng thật giá thật" vì còn nhỏ mà đã sở hữu một bộ sưu tập quần áo, đồ dùng đắt tiền.

Cậu bé được học bơi chuyên nghiệp từ nhỏ. Ngoài ra, Victor còn được mẹ cho tập chơi golf. Những món đồ chơi của cậu bé này cũng được gói gọn trong 4 chữ "đắt xắt ra miếng''. Trường Victor theo học cũng có học phí hàng năm trả là vài trăm triệu đồng.

Con trai Bảo Thy có thể ghi nhớ số, hình, biết màu sắc. Đặc biệt cậu bé có thể tự lắp các khối hình theo đúng mẫu khi mới lên 2. Không chỉ vậy, cậu nhóc còn có thể đọc thuộc hết bảng chữ cái bằng tiếng Anh. Đây là điều không phải bé nào ở độ tuổi này cũng có thể làm được.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Khi có con, Thy lại càng hiểu rõ trách nhiệm của người mẹ là phải đồng hành cùng con trong giai đoạn những năm đầu đời khi con hình thành tính cách và cảm quan về cuộc sống. Nên Thy sẽ cố gắng hết sức để bên cạnh con trọn vẹn".

Victor ngay từ nhỏ đã được yêu thương, chăm bẵm cực kỳ cẩn thận. Nhưng bên cạnh đó, Bảo Thy cũng chú trọng việc giáo dục sớm cho con trai. Nữ ca sĩ đã cho con đi học để rèn kĩ năng tự lập và cho con tiếp thu nhiều điều mới ngay từ nhỏ.

Bảo Thy từng tự hào chia sẻ hình ảnh cho con trai tới lớp cùng lời tâm sự: "Cái nắm tay hạnh phúc tột cùng của mẹ. Victor của mẹ trộm vía rất tự lập, đi học con tự xúc ăn, đến giờ tự lên nệm ngủ và đi học cũng tự bước đi chứ không đòi mẹ bế. 19 tháng đi học và luôn được cô khen là bạn học sinh năng nổ, hài hước nhất lớp".

Nói về việc làm mẹ, Bảo Thy cho biết con trai khá nghịch ngợm và hay quấy đêm. Tuy vất vả nuôi dạy bé Victor trong giai đoạn bé khủng hoảng, nhưng cô chọn cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn thay vì quát mắng con. Người đẹp cảm thấy may mắn vì có chồng đồng hành, hỗ trợ trong việc nuôi dạy quý tử. Cả 2 thường xuyên dành thời gian đưa con khám phá thế giới bên ngoài, tạo kỷ niệm gắn kết tình cảm với con.

Đồng thời Bảo Thy còn hé lộ về cách nuôi dạy quý tử đầu lòng: "Con sắp tròn một tuổi rồi mới được xem tivi, mỗi ngày 15 phút. Nhưng phim hoạt hình hay quảng cáo con không bao giờ xem. Con chỉ xem clip ca nhạc và nhún nhảy theo nhịp điệu, đoạn nào con thích thì con rú lên rồi vỗ tay".

Nữ ca sĩ lựa chọn cho con một trường song ngữ nổi tiếng tại TPHCM. Tuy chú trọng ngoại ngữ cho con, nhưng cô cho biết, với mình, quan trọng nhất là con phải thành thạo tiếng mẹ đẻ. Bảo Thy khẳng định sẽ dùng 100% tiếng Việt với con vì cô ưu tiên tiếng Việt hơn. "Tiếng Anh con đi học đã được học rồi. Vic hiện hiểu tiếng Anh nhưng ở nhà ba mẹ sẽ dùng 100% tiếng Việt với con", cô nói.