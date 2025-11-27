Đang ôm con trai 12 tuổi vỗ về, bà mẹ Hà Nội nhận 2 câu hỏi “nhạy cảm” khiến chị đứng tim: “Không lẽ giờ mẹ không được ôm con nữa?”

Nửa đêm, một bà mẹ ở Hà Nội lặng lẽ mở điện thoại đăng lên nhóm phụ huynh lời cầu cứu: “Có ai như em không, thương con mà lo đến mất ngủ”.

Chị kể, chồng chị đi làm xa. Con trai học lớp 6 ngủ giường trên. Chị và em trai 7 tuổi ngủ giường dưới.

“Nhà em có thói quen buổi sáng anh hai thường xuống nằm ôm mẹ thêm xíu trước khi dậy hẳn. Gần đây trong lúc chơi con có hỏi 2 câu làm em nghĩ trong người là con đã để ý: Mẹ ơi con gái ai cũng thơm như mẹ hả? Mẹ ơi con gái thì như thế này còn con trai thì không có hả (bạn giơ áo lên chỉ vào cái eo).

Tối nay 3 mẹ con lại ngủ chung bên giường bố mẹ. Nửa đêm con tỉnh rồi sang ôm mẹ. Em cảm giác bạn cố tình ôm chặt chân mẹ. Em giả vờ bảo chân con nặng vậy, gác mẹ mỏi quá thì con có rời ra. Rồi 1 xíu lại quay qua ôm như vậy tiếp. Em hoang mang quá không biết hành vi của bạn như vậy có bình thường không; mẹ nên tâm sự, giải thích luôn với con về ham muốn cảm giác này luôn hay để theo dõi thêm thời gian đã. Không lẽ giờ mẹ không được ôm con, tình cảm với con nữa”, chị thắc mắc.

Chia sẻ gây chú ý



Với trải nghiệm của một người mẹ, chị cảm nhận con vẫn rất bình thường: vẫn hôn mẹ trước khi đi học, vẫn ríu rít mỗi khi muốn xin phép đi đâu, vẫn ôm quàng mẹ khi vui. Nhưng bản năng mách bảo rằng hai câu hỏi kia không chỉ là tò mò… mà còn là dấu hiệu con đã bắt đầu để ý đến sự khác biệt giới tính.

Bà mẹ 2 con cho biết thêm, từ lớp 5 lớp con đã học về giới tính nên mẹ con đã nói chuyện với nhau về dậy thì, bạn trai, bạn gái,… chị cũng có mua sách cho bạn đọc thêm và đang giới hạn chủ đề…

Khi con trai lớn hơn… điều gì cần thay đổi?

Phía dưới bài đăng, nhiều phụ huynh, đặc biệt là những nhà có con trai dậy thì đã đưa ra những chia sẻ rất thực tế. Nhiều người cho rằng ở tuổi 11-12, sự thay đổi sinh lý và hormone khiến trẻ tò mò, nhạy cảm hơn với cơ thể chính mình lẫn người khác. Những câu hỏi về sự khác biệt, về vóc dáng… là hoàn toàn bình thường.

Một số phụ huynh có con cùng lứa tuổi bày tỏ rằng họ đã bắt đầu hạn chế những tiếp xúc thân mật quá gần gũi như ôm khi ngủ, nằm chung giường hay ôm quá chặt. Theo họ, không phải vì thiếu tình cảm mà là để tạo ra ranh giới lành mạnh, giúp trẻ dần hình thành sự ý thức về cơ thể và giới hạn.

Có người thẳng thắn cho biết: thay vì cấm tuyệt đối, bố mẹ nên “định nghĩa lại” kiểu ôm giữa mẹ và con trai đang lớn. Vẫn ôm nhưng là cái ôm của tình thân, ôm vai, ôm đầu, vỗ về; tránh để con áp sát cơ thể vào những vùng nhạy cảm. Cách điều chỉnh tinh tế này giúp trẻ tiếp tục nhận được sự yêu thương mà không phải đối mặt với những xấu hổ hay hiểu lầm không đáng có.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng nhất là đối thoại rõ ràng, thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng. Không né tránh. Không ậm ừ. Không biến chuyện giới tính thành điều cấm kỵ.

Ảnh minh họa

Có phụ huynh còn chia sẻ rằng trong gia đình họ, việc trò chuyện về sự phát triển cơ thể, về dậy thì, kích cỡ cơ thể, thậm chí về số lần thủ dâm mỗi tháng… đều là những chủ đề được nói trong sự bình tĩnh và khoa học. Không phải để “vượt rào” mà là để trẻ hiểu đúng, tự bảo vệ bản thân và tránh sa đà vào các nội dung độc hại trên mạng.

Theo họ, trẻ ở tuổi này rất tò mò, và Internet không thiếu thông tin lệch lạc. Nếu bố mẹ không nói, thì TikTok, YouTube và bạn bè sẽ nói dùm mà thường là theo hướng méo mó.

Đặc biệt, có người đặt ra góc nhìn khác: đôi khi những hành vi “bám mẹ” của trẻ không xuất phát từ ham muốn hay tò mò giới tính, mà đơn giản do con thiếu vận động, sống khép kín, thiếu bạn bè tâm giao hoặc ít nhận được sự chia sẻ từ bố mẹ về mặt cảm xúc.

Trong trường hợp gia đình có bố đi làm xa, thiếu sự gắn kết giữa bố và con trai lớn, thì việc cậu bé tìm kiếm cảm giác an toàn nơi mẹ là điều dễ hiểu.

Dù vậy, họ vẫn khuyên mẹ nên tách chỗ ngủ dần dần để xây dựng thói quen tự lập lành mạnh cho con. Bên cạnh đó, tăng cường trò chuyện mỗi ngày, giúp con cảm thấy được lắng nghe thay vì bị phán xét.

Quan trọng nhất: đừng làm trẻ xấu hổ vì cơ thể mình

Nhiều chuyên gia giáo dục đồng quan điểm rằng trẻ trai khi bước vào dậy thì có thể trải qua các hiện tượng sinh lý tự nhiên như cương buổi sáng, phản xạ khi ôm hoặc tiếp xúc gần. Điều này hoàn toàn bình thường, không phải biểu hiện của hành vi lệch lạc.

Cách ứng xử khôn ngoan nhất của cha mẹ là: Giữ thái độ bình thường, không giật mình, không trách mắng. Nhẹ nhàng nhắc con về ranh giới: tư thế ôm phù hợp, khoảng cách phù hợp, nơi thể hiện tình cảm phù hợp. Tạo điều kiện cho con ngủ riêng, từng bước. Duy trì sự yêu thương nhưng thay đổi cách thể hiện.

Bởi nếu cha mẹ phản ứng quá mạnh, trẻ sẽ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ về cơ thể mình, có thể để lại hệ quả tâm lý lâu dài.

Khi con trai lớn thành một chàng trai thực sự, chính sự tinh tế của mẹ sẽ giúp con luôn giữ được sự ấm áp, lễ độ và tôn trọng phụ nữ. Yêu con không phải là bỏ bớt mà là yêu con theo đúng cách ở từng giai đoạn.