Thấy 3 bộ áo dài tôi mua để mặc Tết, em chồng xin ngay 1 bộ, tôi không đồng ý thì chồng nói câu khiến tôi phát bực

Năm nào tôi cũng dành một khoản nhỏ để sắm cho mình vài bộ áo dài mặc Tết. Không phải vì phô trương gì, chỉ là tôi thích cảm giác đầu năm được mặc đồ mới, đứng trước gương thấy mình chỉn chu hơn sau một năm tất bật.

Năm nay tôi mua 3 bộ. Một bộ màu cam mặc vào mùng Một đi chúc Tết hai bên nội ngoại, một bộ pastel nhẹ nhàng mặc mùng Hai, và một bộ trắng điểm hoa mặc đi chơi mùng Ba Tết. Tổng cộng gần 5 triệu, tôi phải cân nhắc khá lâu mới dám mua.

Chiều hôm đó, em chồng tôi ghé chơi. Con bé lấy chồng được 2 năm, kinh tế còn khó khăn. Tôi vẫn quý nó, thi thoảng có gì ngon cũng phần cho.

Nó thấy mấy bộ áo dài tôi giặt xong đang treo ở khu vực phơi đồ liền cầm thử từng bộ ướm trước người. Rồi nó dừng lại ở bộ màu cam, bộ tôi thích nhất, cũng đắt tiền nhất. Nó nói bộ này đẹp quá, chị cho em bộ này mặc Tết được không?

Tôi hơi sững lại, tôi cười gượng, nói đó là bộ chị định mặc mùng Một. Em chồng bảo chị còn 2 bộ nữa mà, chị mặc bộ khác cũng được, em chưa có bộ nào mới.

Tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi từ ngoài bước vào. Anh nói ngay rằng có 3 bộ thì cho em 1 bộ có sao đâu. Em gái lấy chồng nghèo, Tết đến còn phải lo đủ thứ, mình dư dả hơn thì chia sẻ chút cũng hợp tình hợp lý. Đừng có sống ích kỷ, bo bo cho bản thân quá.

Tôi nghe chồng nói mà muốn phát rồ. Cái gì là dư dả, cái gì là ích kỷ, là bo bo cho bản thân? Tôi đi làm cả năm, tiền mua áo dài là tiền tôi tiết kiệm từng tháng, không ai cho tôi. Không phải tôi mua 3 bộ vì thừa tiền, mà vì tôi đã tính toán trước đó hết rồi, cả năm tôi không dám sắm sửa quần áo mới chỉ để dành cho Tết này.

Em chồng thì sao? Đã cho tôi được cái gì đâu mà cứ hễ lần nào tới nhà tôi cũng xem có gì xin được là xin luôn. Đến cả bộ đồ Tết tôi đi ngắm cả buổi mới chọn được, dùng tiền tiết kiệm cả năm mới mua được, em đến xin là tôi phải cho luôn sao? Không cho thì chồng nói ích kỷ, hỏi có ai không phát rồ? Nghe xong mà tôi còn muốn cào mặt chồng luôn nhưng lúc đó tôi vẫn đủ bình tĩnh và lý trí, tôi nói với em chồng rằng nếu thích thì chị cho mượn mặc rồi trả lại. Nhưng em chồng nói làm thế kỳ lắm, Tết mà mặc đồ mượn thấy không thoải mái chút nào.

Chồng tôi nghe em nói thì lại càng xót em, liền cao giọng trách móc tôi tính toán.

Tôi nhìn bộ áo dài trên tay em chồng, rồi nhìn chồng mình rồi hất tay bảo: "Thích lấy gì thì lấy". Sau đó tôi bỏ ra khỏi nhà. Giờ tôi vẫn đang ngồi ở quán cà phê, chưa về nhà nên chưa biết ở nhà ra sao nữa. Chưa đến Tết mà tôi thấy chán chường và bực tức quá. Có phải tôi quá trẻ con và ích kỷ không? Hay việc này người sai là chồng và em chồng tôi?