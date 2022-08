Thất tình, mua sắm online, cố tỏ ra mình ổn... liệu có giảm 'đau thương'?

Một số thời điểm trong đời, bạn trẻ dễ cảm thấy chênh vênh - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Mỗi người một biểu hiện, có những bạn thường đăng tải hình ảnh xinh đẹp, chuyến đi thú vị, ít ai biết họ đang mất động lực, lạc lối trong câu chuyện của chính mình.



Sống ảo hơn bình thường

"Tháng đầu sau khi chia tay, ngày nào tôi cũng đăng Facebook, Zalo tá lả để người kia thấy là mình vẫn ổn. Tôi đăng những cái tốt về mình để thấy bản thân vẫn còn giá trị", Hoài Thương (27 tuổi, sống tại TP.HCM) kể lại quãng thời gian cách đây 3 tháng.

Hoài Thương cho rằng cô đang tự làm mình vui để khỏa lấp sự cô đơn, thất vọng. Cô kể: "Tôi đăng rồi xóa, hoặc để sang chế độ mình tôi xem được. Nếu người cũ like thì tôi thấy vui, tự nghĩ ồ người ấy cũng còn quan tâm. Sau đó, tôi lại bực bội vì đã đẩy mình vào những chuyện không đâu".

Hoài Thương kể rằng mình vẫn cố tỏ ra bình thường để ba mẹ không lo lắng. Mỗi ngày, cô trang điểm, mặc đồ đẹp đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Để tỉnh táo, cô uống đồ ngọt, cà phê một ngày 3-4 ly.

"Đâu ai ngờ lòng tôi rối như tơ vò", cô cho hay.

Mất niềm tin vào bản thân

Gặp vấn đề khó giải quyết, đừng để mình mất niềm tin - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Nếu Hoài Thương chán nản liên quan chuyện tình cảm thì Phúc Minh (30 tuổi) lại không rõ vấn đề của mình là gì, vì anh gặp... quá nhiều vấn đề. Anh sụt hẳn 10 cân, trong lòng luôn suy nghĩ đủ thứ chuyện.



Phúc Minh vẫn tạo cho mình một cuộc sống có vẻ ổn. Là một người ít mua sắm online, anh chuyển sang lướt các sàn điện tử tưng bừng và khoe tá lả với bạn bè.

Thời gian đầu, anh không chia sẻ gì khi chuyển việc mới, mâu thuẫn với người thân, kết thúc im lặng trong chuyện tình cảm của anh và người yêu sau 5 năm quen nhau.

Dần dần, anh tăng cường "phủ sóng" trên trang cá nhân, viết những điều tích cực về cuộc sống, tình yêu… sau khi tan vỡ. Anh chat chit nhiều hơn, pha trò một cách khác thường khiến mọi người ngạc nhiên.

Còn Hoài Thương, khi nhớ lại giai đoạn đã qua, cô cứ nghĩ tại sao mình lại thất bại trong tình cảm. "Tôi tự hỏi những lời khen mọi người dành cho mình trước đến nay là thật không: xinh đẹp, đa năng, hòa đồng... Tôi cảm thấy mất niềm tin vào bản thân", Thương nói.

Phúc Minh thì lúc vui lúc buồn rất khó hiểu. Một người bạn nói đùa liên quan tới anh, lập tức Minh xù lông nhím "chửi" một tràng. Anh sẵn sàng cãi nhau trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Khi đi ăn uống, xem phim, bạn bè thường thấy Minh cúi mặt vào điện thoại, không thật sự chú ý câu chuyện dù tỏ ra lắng nghe. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên một gương mặt bơ phờ, nhưng ai hỏi có đau bệnh gì không, anh đều cười: "Đâu có, tui thức coi phim thôi".

Cố gắng vực dậy

Hoài Thương cho biết dù vẫn còn buồn, hiện giờ tâm trạng cô cũng đỡ hơn.

Cô nói: "Tôi đã chấp nhận và xác định mình phải sống vui trở lại sau một thời gian vật vã. Tinh thần không tốt, sức khỏe cũng ảnh hưởng, chứng đau dạ dày hành hạ… Tôi tiếp tục tập gym, quay clip TikTok cho đỡ buồn".

Phúc Minh cho biết sẽ xin nghỉ phép, về quê khoảng nửa tháng. Anh nhận thấy việc ở một mình dễ khiến bản thân xuống tinh thần, do đó đây là thời gian anh vừa về thăm ba, vừa "nạp" những suy nghĩ tích cực.

Ai cũng sẽ trải qua thất bại, nên không cần thổi phồng lên, cũng đừng nghĩ rằng thất bại là chấm hết, mình là "kẻ kém may mắn nhất"... Thất bại còn có tên gọi khác là kinh nghiệm. Có thất bại mới quý trọng thành công đạt được... Nếu chẳng may thất bại đến sớm hay đến quá nhiều lần, bạn hãy nghĩ về lý do bắt đầu, để bắt đầu lại lần nữa, lần nữa và lần nữa… Đừng quên phải cố gắng, nhưng đừng cố gắng một mình. Tìm quân sư, tìm đồng đội để đơn giản hóa hành trình làm lại cuộc đời, chinh phục mục tiêu của bản thân.