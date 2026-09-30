Thật không tin nổi chỉ cần 3 quả trứng gà lại làm ra món ngon xuất sắc thế này!

Có những hôm trong tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu nguyên liệu, nhưng chỉ cần vài củ khoai tây và 3 quả trứng gà là vẫn có thể làm được một món ăn ngon mắt. Khoai tây bào sợi trộn cùng trứng, thêm chút phô mai rồi đem làm chín, thành phẩm bên ngoài vàng thơm, bên trong mềm béo, kéo phô mai rất hấp dẫn. Món này có thể ăn sáng, ăn xế hoặc dùng như món ăn vặt cho cả nhà.

Cách 1: Bánh trứng khoai tây phô mai áp chảo

Ảnh minh họa

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 2 củ khoai tây nhỏ, 50-70g phô mai mozzarella, 1 ít hành lá, 1 thìa bột bắp, 1/2 thìa cà phê muối, chút tiêu và dầu ăn.

Khoai tây gọt vỏ, bào thành sợi nhỏ rồi ngâm nhanh trong nước lạnh. Vớt ra, vắt thật ráo nước. Đây là bước quan trọng vì khoai quá ướt sẽ khiến bánh khó kết dính và lâu vàng.

Đập 3 quả trứng vào tô, đánh tan rồi cho khoai tây, hành lá, bột bắp, muối và tiêu vào trộn đều. Làm nóng chảo chống dính, phết một lớp dầu mỏng rồi đổ một nửa hỗn hợp vào, dàn thành lớp bánh vừa phải.

Rải phô mai vào giữa, sau đó phủ phần hỗn hợp khoai tây còn lại lên trên. Đậy nắp, để lửa nhỏ cho phần đáy vàng từ từ và phô mai bên trong tan chảy. Khi mặt dưới đã vàng, nhẹ nhàng lật bánh và chiên tiếp đến khi hai mặt đều vàng giòn.

Bánh vừa ra khỏi chảo nên cắt thành miếng khi còn nóng. Lớp khoai tây vàng thơm bên ngoài kết hợp với phần trứng mềm và phô mai béo bên trong rất dễ ăn.

Cách 2: Làm bằng nồi chiên không dầu

Ảnh minh họa

Nếu không muốn đứng canh chảo, bạn có thể làm theo cách này. Khoai tây vẫn bào sợi, vắt ráo rồi trộn cùng trứng, bột bắp, hành lá, muối và tiêu như trên.

Lót giấy nến vào khuôn nhỏ hoặc khay phù hợp với nồi chiên. Đổ một lớp hỗn hợp khoai tây vào khuôn, rải phô mai ở giữa rồi phủ phần còn lại lên trên. Dàn mặt bánh cho phẳng.

Làm nóng nồi chiên trước, sau đó cho khuôn vào nướng ở khoảng 180°C đến khi mặt bánh se lại và chuyển vàng. Lấy ra, lật bánh rồi nướng thêm một lúc cho mặt còn lại vàng đều. Thời gian thực tế tùy độ dày của bánh và từng loại nồi nên chỉ cần quan sát đến khi bánh chín vàng là được.

Mẹo để món này ngon: Khoai tây phải được vắt thật ráo, bánh không nên làm quá dày và phô mai nên đặt ở giữa thay vì trộn hết vào hỗn hợp. Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể ăn cùng tương ớt hoặc sốt mayonnaise pha tương ớt.

Chỉ 3 quả trứng nhưng khi kết hợp với khoai tây và một ít phô mai, món ăn đã hoàn toàn khác với những kiểu trứng quen thuộc hằng ngày. Một chảo bánh vàng ruộm, cắt ra có lớp phô mai tan chảy ở giữa, vừa dễ làm vừa đủ hấp dẫn để đổi vị cho cả nhà.