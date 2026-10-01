Giả Tịnh Văn mừng sinh nhật lần thứ 52 với những bức ảnh tuyệt đẹp, tiết lộ bí quyết "đóng băng tuổi tác" khiến nhiều người đồng tình

Ở tuổi 52, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Giả Tịnh Văn vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nhân dịp sinh nhật, cô chia sẻ quan niệm sống tích cực, cho rằng bí quyết giữ gìn nét thanh xuân đôi khi nằm ở việc quên đi tuổi tác và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Ngày 7/10, Giả Tịnh Văn đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật trên trang cá nhân. Trong những bức hình được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với thần sắc tươi tắn, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng và diện mạo rạng rỡ. Nhan sắc của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều khán giả dành lời khen và gọi cô là “nữ thần không tuổi”.

Giả Tịnh Văn đã chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp về lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 52 của mình trên mạng xã hội, khiến nhiều cư dân mạng trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung và nhan sắc tươi tắn của cô. (Ảnh/Lấy từ IG @alyssachia)

Trước những lời khen về vẻ ngoài trẻ trung, Giả Tịnh Văn cũng thoải mái chia sẻ bí quyết của riêng mình. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng để giữ được sự trẻ trung chính là “quên đi sự tồn tại của tuổi tác”.

Cô hài hước thừa nhận bản thân đôi khi hay quên, nhưng cũng rất giỏi trong việc “quên đi” những điều không cần thiết. Thời gian gần đây, người đẹp lựa chọn sống trọn vẹn với hiện tại, chú tâm cảm nhận những điều đang diễn ra thay vì quá bận tâm đến dòng chảy của thời gian.

Với Giả Tịnh Văn, tuổi tác không nhất thiết phải trở thành áp lực. Thay vì cố níu giữ thanh xuân bằng mọi giá, cô muốn tận hưởng từng giai đoạn của cuộc sống, đón nhận những trải nghiệm mới và giữ cho mình một tâm thế cởi mở.

Giả Tịnh Văn tiết lộ bí quyết giữ gìn tuổi trẻ của mình, cho rằng "quên đi tuổi tác" là chìa khóa để duy trì vẻ trẻ trung. (Ảnh/Lấy từ IG @alyssachia)

Nữ diễn viên cũng tiết lộ một thói quen mới trong sinh hoạt hằng ngày: nghe podcast vào những khoảng thời gian rảnh, từ lúc chờ đến lượt quay phim, tập thể dục cho đến khi đi bộ. Cô cho biết những chia sẻ của các diễn giả, chuyên gia và người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống mang đến cho mình những góc nhìn mới mẻ, giúp bản thân có thêm cảm hứng để suy ngẫm và thay đổi.

Giả Tịnh Văn cho rằng việc chủ động tiếp nhận kiến thức, lắng nghe những quan điểm khác nhau cũng là cách để mỗi người nuôi dưỡng đời sống tinh thần và từng bước hiện thực hóa những điều mình mong muốn.

Nhân dịp bước sang tuổi mới, nữ diễn viên còn gửi lời cảm ơn đến những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình, từ những người chỉ tình cờ gặp gỡ đến các thành viên thân yêu trong gia đình. Dù mỗi người đồng hành trong khoảng thời gian dài hay ngắn, cô đều trân trọng những gì họ đã mang đến.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 52, Alyssa Chia đã viết một thông điệp đầy xúc động: "Tôi rất hạnh phúc", bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh cô trong suốt cuộc đời. (Ảnh/Lấy từ IG @alyssachia)

Khép lại những chia sẻ trong ngày sinh nhật, Giả Tịnh Văn viết: “Tôi rất hạnh phúc”.

Thông điệp giản dị cùng loạt ảnh mừng tuổi mới của nữ diễn viên nhận được nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ở tuổi 52, cô còn truyền cảm hứng với quan niệm sống tích cực: thay vì quá lo lắng về tuổi tác, hãy học cách tận hưởng hiện tại, nuôi dưỡng tinh thần và trân trọng những người đang đồng hành cùng mình.

Nguồn: Yahoo