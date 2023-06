Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm đầy tháng cho 2 con hổ

Ngày 13-6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP HCM) đã làm lễ đầy tháng cho 2 hổ con Bengal, đặt tên là Bình và Dương. Cha của 2 hổ con cũng được sinh ra tại đây vào năm 2014 và mẹ được tiếp nhận cứu hộ năm 2022.

Video: Hai chú hổ con tên Bình - Dương vừa làm đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Tại buổi lễ đầy tháng, 2 hổ con còn được cắt bánh kem mừng.

Buổi lễ khiến nhiều du khách bất ngờ và chờ đợi trước chuồng để đón chào khoảnh khắc hổ mẹ đưa hổ con ra ngoài.

Hai hổ Bengal con ra đời vào ngày 13-5-2023 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Chúng được đặt tên là Bình và Dương, nhằm ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tặng 4 con hổ cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn, trong đó có hổ mẹ.

Hai chú hổ Bengal được đặt tên là Bình và Dương.

Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, năm 2014, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã cho sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt 5 con hổ Đông Dương và 4 con hổ Bengal.

Năm 2015, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục cho sinh sản thành công 2 con hổ Bengal trắng và đến 13-5-2023 mới có tiếp 2 con hổ Bengal con đã chào đời.

Hổ mẹ ngoạm cổ hổ con đưa ra ngoài tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

"Khi xác định hổ cái đang mang thai, chúng tôi gắn hệ thống camera trong và ngoài sân chơi, kiểm tra lại an toàn chuồng trại, hệ thống đèn chiếu sáng, kế hoạch can thiệp hỗ trợ khi hổ sinh và cũng rất may mắn khi hổ mẹ sinh ra 2 hổ con mà không cần bất kỳ một sự can thiệp hỗ trợ nào từ con người. Qua hệ thống camera, chúng tôi theo dõi sức khỏe của 3 mẹ con hổ Bengal, tuy lần đầu sinh con nhưng hổ mẹ chăm sóc con rất tốt" - ông Tân chia sẻ.

Ban tổ chức cắt bánh kem trong buổi lễ đầy tháng của hai chú hổ con tại Thảo cầm viên.

Hiện tổng đàn hổ đang chăm sóc tại đây là 13 con. Trong đó có 3 hổ trắng, 2 hổ Đông Dương và 8 hổ Bengal.