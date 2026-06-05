Tháo bỏ tủ treo tường trong bếp: Xu hướng mới giúp căn bếp rộng hơn, thoáng hơn nhưng không phải nhà nào cũng phù hợp

Chiếc tủ đắt tiền nhưng nhiều năm không mở tới

Hãy thử nhớ lại xem lần gần nhất bạn mở ngăn tủ trên cùng trong căn bếp nhà mình là khi nào.

Với nhiều gia đình, câu trả lời có thể là vài tháng trước, thậm chí vài năm trước. Những ngăn tủ nằm ở độ cao hơn 1,7m thường trở thành nơi chứa các món đồ "để dành": bộ bát đĩa ít dùng, khuôn làm bánh mua theo cảm hứng, đồ khuyến mại hoặc các vật dụng không biết nên cất ở đâu.

Theo thời gian, những món đồ này gần như bị lãng quên. Trong khi đó, phần không gian dễ với tới nhất của căn bếp lại bị chiếm bởi những khối tủ lớn khiến căn phòng trở nên nặng nề và chật chội hơn.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia chủ trẻ lựa chọn một giải pháp từng bị xem là "liều lĩnh": tháo bỏ hoàn toàn hệ tủ treo tường.

Khi tủ treo trở thành nguyên nhân khiến căn bếp ngột ngạt

Nhược điểm lớn nhất của tủ treo không nằm ở chi phí mà nằm ở trải nghiệm sử dụng.

Do vị trí quá cao, nhiều người chỉ dùng tầng dưới cùng, còn các tầng phía trên gần như trở thành "kho chứa đồ bí mật". Không gian lưu trữ tăng lên nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế lại rất thấp.

Ngoài ra, trong các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, hệ tủ treo kéo dài sát trần thường tạo cảm giác đè nén thị giác. Người đứng nấu ăn dễ cảm thấy bí bách, nhất là khi khu vực bếp vốn không có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Nhiều chuyên gia thiết kế nội thất cho rằng việc liên tục bổ sung thêm tủ treo chỉ là giải pháp ngắn hạn cho bài toán lưu trữ. Khi thiếu chỗ để đồ, người ta thường nghĩ tới việc làm thêm tủ thay vì xem lại số lượng vật dụng đang sở hữu.

Thực tế, với một gia đình thường xuyên nấu ăn, số lượng đồ dùng thiết yếu không quá nhiều: vài chiếc nồi, bộ bát đĩa hằng ngày, gia vị và một số thiết bị điện cơ bản. Điều khiến tủ bếp nhanh đầy thường là những món đồ mua theo cảm hứng hoặc rất ít khi sử dụng.

Tháo bỏ tủ treo rồi cất đồ ở đâu?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.

Thực tế, việc bỏ tủ treo không đồng nghĩa với việc giảm khả năng lưu trữ mà là thay đổi cách tổ chức không gian.

Ưu tiên hệ ngăn kéo ở tủ dưới

Thay vì các khoang tủ mở bằng cánh truyền thống, nhiều căn bếp hiện đại sử dụng hệ ngăn kéo trượt toàn phần.

Khi kéo ra, toàn bộ vật dụng đều hiện rõ trước mắt. Người dùng không cần cúi sâu hay thò tay vào góc khuất để tìm đồ. Trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn đáng kể so với kiểu tủ cũ.

Tận dụng tường theo cách thông minh hơn

Các thanh treo dụng cụ, giá dao từ tính, móc treo thìa muỗng hay giá gia vị gắn tường đang trở thành lựa chọn phổ biến.

Những vật dụng sử dụng hằng ngày được đặt ngay trong tầm mắt, giúp thao tác nấu nướng nhanh hơn mà vẫn giữ được sự gọn gàng. Ưu điểm lớn là chúng có thể thay đổi vị trí linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Sử dụng tủ cao thay thế

Nếu diện tích cho phép, một tủ cao kịch trần đặt ở cuối bếp có thể thay thế phần lớn chức năng của hệ tủ treo.

Loại tủ này thường tích hợp lò nướng, lò vi sóng, kho thực phẩm khô và các vật dụng ít dùng. Việc sắp xếp tập trung giúp căn bếp trông gọn gàng hơn thay vì bị chia nhỏ bởi quá nhiều hệ tủ.

Xe đẩy di động ngày càng được ưa chuộng

Một giải pháp khác là xe đẩy nhiều tầng có bánh xe.

Khi nấu ăn, xe được kéo ra cạnh khu vực thao tác. Sau khi dùng xong, nó có thể đẩy vào góc hoặc cất ở vị trí khác. Sự linh hoạt này đặc biệt phù hợp với những căn bếp nhỏ hoặc có bố cục không vuông vức.

Không phải nhà nào cũng nên bỏ tủ treo

Dù xu hướng này đang được nhiều người yêu thích, việc tháo bỏ tủ treo không phải lựa chọn phù hợp với tất cả.

Với những gia đình đông người, thường xuyên tích trữ thực phẩm hoặc sở hữu nhiều đồ dùng nhà bếp, hệ tủ treo vẫn đóng vai trò quan trọng.

Ngược lại, những người theo đuổi lối sống tối giản, chỉ giữ lại các vật dụng thực sự cần thiết sẽ cảm nhận rõ lợi ích của một căn bếp thông thoáng, ít góc khuất và dễ vệ sinh hơn.

Câu chuyện không chỉ là chiếc tủ

Giá trị lớn nhất của việc bỏ tủ treo không nằm ở chuyện tiết kiệm vài mét vuông hay giảm chi phí nội thất.

Điều đáng nói hơn là sự thay đổi trong tư duy sử dụng không gian. Thay vì cố gắng tạo thêm nơi cất đồ, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: "Mình có thực sự cần nhiều đồ đến vậy không?"

Khi phần không gian phía trên được giải phóng, ánh sáng lan tỏa tốt hơn, tầm nhìn rộng hơn và cảm giác đứng nấu ăn cũng dễ chịu hơn. Căn bếp từ một nơi chỉ phục vụ chức năng nấu nướng dần trở thành không gian sinh hoạt, thư giãn và kết nối của cả gia đình.

Vì thế, trước khi quyết định có nên giữ hay bỏ tủ treo tường, điều quan trọng không phải là bạn có đủ chỗ chứa đồ hay không. Câu hỏi thực sự là: Bạn muốn căn bếp của mình là một nhà kho thu nhỏ hay là một không gian sống thoải mái mỗi ngày?