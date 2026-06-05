Trước cửa nhà thường được ví như "bộ mặt" của cả không gian sống. Một hàng cây xanh tốt hay một gốc cây nở hoa rực rỡ có thể khiến ngôi nhà trở nên nổi bật hơn hẳn. Tuy nhiên, không phải loại cây nào được yêu thích cũng phù hợp với vị trí này. Một số loài cây tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn những bất tiện trong quá trình sinh trưởng hoặc gắn với những quan niệm dân gian khiến nhiều người e ngại.

Dưới đây là 4 loại cây thường được khuyên nên cân nhắc kỹ trước khi trồng ngay trước cửa nhà.

1. Cây hoa gạo

Mỗi độ tháng 3, những bông hoa gạo đỏ rực nở kín cành tạo nên khung cảnh vô cùng nổi bật và ấn tượng. Tuy nhiên, hoa gạo là cây thân gỗ lớn, có thể cao hàng chục mét khi trưởng thành. Bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu và lan rộng, không phù hợp với khuôn viên nhà ở có diện tích hạn chế. Nếu trồng quá gần nhà, rễ cây có thể ảnh hưởng đến sân, tường hoặc các công trình xung quanh sau nhiều năm sinh trưởng. Ngoài ra, khi vào mùa thay lá và rụng hoa, cây thường tạo ra lượng lớn lá khô và cánh hoa rơi xuống mặt sân, khiến việc vệ sinh trở nên vất vả hơn.

Dưới góc độ dân gian, hoa gạo còn gắn với nhiều câu chuyện truyền miệng và yếu tố tâm linh nên một số gia đình thường tránh trồng ngay trước cửa chính. Dù đây chủ yếu là quan niệm truyền thống, nhưng vẫn được nhiều người lưu tâm khi lựa chọn cây cho không gian sống.

2. Cây dâu tằm

Dâu tằm là loại cây quen thuộc, vừa có giá trị kinh tế vừa cho quả ngon và giàu dinh dưỡng. Cây sinh trưởng tốt, dễ trồng và có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Tuy nhiên, trong quan niệm dân gian, dâu tằm thường không được ưu tiên trồng trước cửa nhà. Nguyên nhân xuất phát từ cách phát âm của chữ "dâu" trong Hán Việt, khiến nhiều người liên tưởng đến những điều không may mắn.

Bên cạnh yếu tố phong thủy, dâu tằm còn có tốc độ phát triển khá nhanh. Nếu không được cắt tỉa thường xuyên, tán cây có thể trở nên rậm rạp, che khuất ánh sáng và làm khu vực mặt tiền trở nên tối hơn. Quả dâu khi chín cũng dễ rụng xuống sân, tạo các vết màu tím sẫm khó làm sạch. Vì vậy, nếu yêu thích loại cây này, nhiều người lựa chọn trồng ở góc vườn hoặc khu vực phía sau nhà thay vì đặt ngay trước cửa chính.

3. Cây liễu

Liễu được đánh giá là một trong những loài cây có vẻ đẹp mềm mại và lãng mạn bậc nhất. Những cành lá rủ nhẹ theo gió tạo nên khung cảnh thơ mộng, thường xuất hiện trong thơ ca và hội họa. Tuy nhiên, đây lại không phải lựa chọn lý tưởng cho vị trí trước cửa nhà.

Trong phong thủy dân gian, liễu thường gắn với hình ảnh chia ly, buồn bã hoặc thiếu sức sống do cành lá luôn rủ xuống. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng trồng liễu ngay lối vào có thể tạo cảm giác u tịch và không phù hợp với mong muốn về một không gian sống tươi sáng, tràn đầy năng lượng. Xét trên khía cạnh thực tế, lá liễu khá nhỏ và rụng thường xuyên, khiến sân nhà dễ bị phủ kín lá khô. Những cành cây rủ thấp cũng có thể che khuất tầm nhìn hoặc cản trở việc đi lại nếu không được cắt tỉa định kỳ.

4. Cây xương rồng

Xương rồng là loài cây có hình dáng độc đáo, khả năng chịu hạn tốt và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Nhiều giống xương rồng còn cho hoa rất đẹp, trở thành lựa chọn yêu thích của người mê cây cảnh. Tuy nhiên, với những loại xương rồng lớn hoặc có nhiều gai sắc, vị trí trước cửa nhà thường không được khuyến khích.

Theo quan niệm phong thủy, các gai nhọn được cho là tạo cảm giác sắc bén, không phù hợp với khu vực đón khách và đón luồng khí vào nhà. Vì vậy, nhiều người tránh đặt xương rồng ngay trước cửa chính hoặc hai bên lối đi. Nếu muốn trồng xương rồng, bạn có thể đặt ở ban công, sân thượng hoặc những vị trí ít người qua lại để vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa hạn chế những bất tiện không mong muốn.