Thanh Thúy tái xuất, "dằn mặt" tiểu tam màn ảnh nhỏ

Thanh Thúy là cái tên không xa lạ với khán giả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Cô từng tham gia một loạt phim truyền hình: "Tình yêu còn lại", "Vòng xoáy tình yêu", "Lọ lem thời @", "Sau ánh hào quang", "Nhiệm vụ đặc biệt", "Hoa vương"…

Trở lại màn ảnh nhỏ lần này, Thanh Thúy cùng với hội các bà vợ hợp pháp Thiên Kim (Ammy Minh Khuê đóng), Thùy Châu (Kim Nhã đóng) đối đầu cùng với hội các tiểu tam gồm Hana (Trình Mỹ Duyên đóng), Cẩm Tú (Trâm Anh đóng), Cát Tường (Tam Triều Dâng đóng).

Hồng Nhung trong phim là một nhà giáo ưu tú đã về hưu, giỏi quán xuyến việc nhà, luôn cảm thấy cô đơn khi chồng bác sĩ bận rộn công việc. Thiên Kim là chủ cửa hàng thời trang thông minh, quảng giao tốt nhưng sĩ diện và thích kiểm soát chồng vì nghi anh ngoại tình. Ca sĩ Thùy Châu dịu dàng, có cuộc "hôn nhân vàng" với chồng nhạc sĩ nhưng sợ mất hào quang nếu bí mật bị lộ.

Trong khi đó, tiểu tam Hana là nhân viên ngân hàng điềm tĩnh, quyết đoán. Cẩm Tú là gia sư dạy tiếng Hàn thuộc mẫu người ngọt ngào, biết lắng nghe. Trình dược viên Cát Tường đơn thuần, bao đồng và nhìn cuộc sống qua lăng kính "màu hồng". Cả ba sống chung trong một căn nhà, dù lý tưởng sống khác nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác.

Hội các bà vợ phong thái mạnh mẽ, kiên cường và sẵn sàng đối diện với sự phức tạp trong mối quan hệ hôn nhân. Trong khi đó, hội "bé ba" có tuổi trẻ, nhiệt huyết, quyến rũ, tình yêu mãnh liệt và sự tự tin.

"Người thứ ba là đã có lỗi nếu yêu, các cô nên chờ đến ngày họ ly dị. Trường hợp chưa ly dị, lý do duy nhất là anh ta không yêu mình. Tỉnh táo lên! Yêu sẽ tìm cách, không yêu thì sẽ có tỉ tỉ lý do. Theo tôi, tất cả tiểu tam luôn nghĩ tình yêu là cái gì đó cao đẹp lắm. Tối ngày mang tình yêu ra để làm cái lý do cho sự sai lầm của mình" - Thanh Thúy với lập trường của nhân vật Hồng Nhung - vợ chính thức, nhận định.

Diễn viên Kim Nhã nói thêm rằng tất cả tiểu tam đều có lỗi. Ngay cả trong tình huống gia đình người ta lục đục, có thể không sống cùng nhau được nữa thì cũng nên chờ họ ly dị, giải quyết mọi chuyện rồi hãy "xen" vào chứ không phải ngang nhiên tấn công lúc người ta vẫn còn là vợ, là chồng.

"Tiểu tam không có lỗi?" thuộc thể loại tâm lý - gia đình, do Trần Bửu Lộc đạo diễn. Phim kể về 3 cô gái độc thân vô tình bước chân vào 3 gia đình dưới sự chỉ định của 3 người vợ, hòng che giấu các bí mật. Phim dự kiến lên sóng vào tháng 11 trên VieON.

