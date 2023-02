Thanh Thanh Huyền catwalk chưa được như kỳ vọng, hé lộ loạt hình ảnh trong Bán kết Miss Charm

Thanh Thanh Huyền đang đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss Charm - Hoa hậu sắc đẹp Quốc tế. Giữa gần 40 thí sinh đến từ các quốc gia, đại diện Việt Nam đã tạo được nét riêng trong suốt thời gian qua. Vào tối ngày 13/2, đêm Bán kết Miss Charm Vietnam đã diễn ra tại TP.HCM, tuy nhiên đây chỉ là buổi ghi hình. Trọn vẹn Bán kết Miss Charm sẽ được công chiếu vào tối ngày 14/2.

Trước thềm chương trình phát sóng, một số hình ảnh hiếm của Thanh Thanh Huyền cùng dàn đối thủ đã được chia sẻ. Trong phần thi bikini, đại diện Việt Nam gây tranh cãi vì cách đi không vững, bước chân "đơ cứng" so với các đối thủ xuất hiện cùng nhóm. Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền còn được nhận xét có body và chiều cao chưa nổi trội so với các đối thủ. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những hình ảnh do người hâm mộ ghi lại, dân tình đang mong chờ phần thể hiện được lên sóng của đại diện Việt Nam.

Thanh Thanh Huyền có bước đi không quá uyển chuyển, sắc vóc kém nổi bật hơn các đối thủ

Nhan sắc qua camera thường của Thanh Thanh Huyền trong phần thi mở màn

Thanh Thanh Huyền chọn chiếc áo dài trắng cho Bán kết Miss Charm

Cũng trong hôm qua, loạt khoảnh khắc hiếm trong buổi ghi hình Bán kết Miss Charm cũng được công bố trên trang web chính thức của chương trình. Thanh Thanh Huyền tiết lộ các thí sinh sẽ diện trang phục áo dài để trình diễn mở màn, họ được tự do lựa chọn màu sắc, riêng cô chọn màu trắng tinh khôi. Thanh Thanh Huyền cũng đã thực hiện phần thi Trang phục dân tộc vào hôm qua.

Lan Khuê là sao Việt hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ Miss Charm

Dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng các thí sinh được đánh giá cao, ai cũng sở hữu nhan sắc và học vấn nổi bật

Chia sẻ về mục tiêu khi đến với cuộc thi, đại diện Việt Nam nói: "Đây là một cơ hội lớn để tôi có thể đại diện Việt Nam và sứ mệnh lần này sẽ khác so với những gì trước kia tôi làm. Trước đây, tôi làm mọi thứ vì bản thân, vì gia đình, vì bạn bè và người hâm mộ của tôi. Nhưng lần này sẽ là một hành trình để tôi có thể giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế". Để trở thành người chiến thắng, chắc hẳn Thanh Thanh Huyền sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn trong vài ngày tới.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế, do người Việt sáng lập và tổ chức. Cuộc thi được tổ chức với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục, tạo ra một hướng đi riêng biệt trong hành trình lan tỏa giá trị thật sự của sắc đẹp đến cộng đồng.

Đêm chung kết Miss Charm sẽ được tổ chức vào ngày 16/2 tại TP.HCM.

Thanh Thanh Huyền được kỳ vọng sẽ bứt phá trong đêm thi Chung kết ngày 16/2 tới

Ảnh: FBNV