Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Tuần lễ du lịch lần thứ 5 năm 2025 "SỐNG ĐỘNG MÙA LỄ HỘI - VIBRANT HO CHI MINH CITY FEST"

Khẳng định vị thế “Đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các sở ngành, 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo thực hiện. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, hình thành không gian du lịch rộng lớn và độc đáo “từ phố theo sông ra biển”, tạo cơ hội vàng để ngành du lịch Thành phố bước vào một kỷ nguyên mới, mang đến những trải nghiệm phong phú và hấp dẫn hơn cho du khách.

Phát biểu khai mạc tại Lễ Phát động, Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhấn mạnh tinh thần cởi mở, hiện đại và đầy sáng tạo của Thành phố, tin rằng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 sẽ là bước khởi đầu cho hàng loạt hoạt động du lịch mới mẻ, giới thiệu được các sản phẩm du lịch đặc trưng, tiếp tục khẳng định sức hút của Thành phố như một điểm đến giàu cảm hứng, giàu năng lượng và luôn không ngừng chuyển mình, vươn tới những tầm cao mới.

Ông khẳng định “Thông qua Tuần lễ, Thành phố mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần lễ hội, kích cầu du lịch - thương mại - ẩm thực cuối năm; mở ra cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường kết nối thị trường, và cùng chung tay xây dựng một môi trường du lịch thân thiện, an toàn, bền vững”.

Các nội dung nổi bật của Lễ phát động Tuần lễ du lịch lần thứ 5 năm 2025

Công bố Chiến lược Truyền thông Số hóa và Đề cao Chất lượng Dịch vụ

Lễ phát động đã công bố hai chương trình quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường quảng bá hình ảnh Thành phố trên nền tảng số:

Hợp tác chiến lược truyền thông với TikTok và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam, triển khai chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số. Ba bên thống nhất ba nội dung chiến lược gồm: (1) Truyền thông chính sách và xây dựng kênh tương tác chính quyền - người dân trên nền tảng số; (2) Phát triển Chương trình dLocals và mạng lưới sáng tạo nội dung văn hóa - du lịch địa phương; (3) Hợp tác truyền thông về chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và kinh tế số.

Chương trình hướng đến việc chọn 168 đại diện địa phương trở thành những nhà sáng tạo nội dung, giới thiệu giá trị văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc từng khu vực - lan tỏa hình ảnh Thành phố chân thực từ chính cộng đồng. Mỗi kênh TikTok sẽ là một địa phương - một câu chuyện - một nét đẹp riêng. 168 tài khoản, 168 góc nhìn, cùng tạo nên một bức tranh nội dung phong phú, giúp người dân và du khách khám phá đời sống đô thị, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và những điều thú vị của Thành phố. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong số hóa thông tin và tăng cường tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân theo hướng thân thiện, minh bạch và kịp thời.

Công bố và Trao chứng nhận “Điểm đến thân thiện năm 2025”

Thành phố tiếp tục triển khai Chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện” năm 2025, một phần quan trọng trong Đề án phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030. Chương trình năm nay có sự đồng hành của Grab Việt Nam với vai trò đối tác truyền thông, lan tỏa các điểm đến thân thiện, an toàn, bảo vệ môi trường, góp phần khẳng định thương hiệu “Thành phố Hồ Chí Minh - Đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”.

Công bố Đại sứ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Nghi thức Phát động

Công bố các Đại sứ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025: Buổi lễ cũng chính thức công bố các Đại sứ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Các Đại sứ là những nhân vật nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực như doanh nhân, du lịch, thể thao, nghệ thuật, nhà sáng tạo nội dung, diễn viên, hoa hậu,…và đặc biệt là Top 20 thí sinh xuất sắc nhất của Hội thi Hướng dẫn viên giỏi Thành phố Hồ Chí Minh 2025 - Người dẫn đường tài năng. Các Đại sứ sẽ cùng nhau kể câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh theo một cách riêng đầy cảm hứng, trực tiếp truyền tải năng lượng sống động của Thành phố đến du khách.

Nghi thức Phát động: Khoảnh khắc phát động chính thức Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 diễn ra với nghi thức ấn tượng, khi 07 đồng chí lãnh đạo cùng nhau nhấn nút, thắp sáng bộ chữ tượng trưng cho 7 giá trị cốt lõi của Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Vibrant Ho Chi Minh Fest: Vibrant (Sống động), Inspiring (Đầy cảm hứng), Boundless (Bất tận), Remarkable (Đáng nhớ), Authentic (Chân thực), Nature (Thiên nhiên), Timeless (Vượt thời gian).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với 07 tiết mục đã đưa du khách hòa mình vào không gian âm nhạc kết hợp giữa những ca khúc nổi tiếng thập niên 80-90 về Thành phố Hồ Chí Minh với giai điệu hiện đại trẻ trung, lan tỏa tinh thần “Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm”.

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025 - Vibrant Ho Chi Minh City Fest 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn và đầy ấn tượng trong suốt tuần lễ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên có sự tham gia đồng loạt của 168 phường, xã, đặc khu

Điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch là sự hưởng ứng tham gia đồng hành của 168 phường, xã, đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên trong

Tuần lễ Du lịch có sự lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo có quy mô lớn nhất với sự hợp tác, phối hợp của 168 phường, xã, đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ và đón khách du lịch quốc tế và nội địa.

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ nâng cao hình ảnh của điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh, kích cầu du lịch bền vững tại thành phố, giới thiệu được rộng rãi, tiếp cận đông đảo cả người dân địa phương và du khách về các điểm đến mới tại Thành phố, đồng thời để người dân địa phương và du khách trong nước và quốc tế biết đến các chương trình tour, sản phẩm du lịch đặc trưng của các phường, xã, đặc khu.





Ấn tượng các sản phẩm du lịch đặc trưng được các phương, xã, đặc khu và doanh nghiệp du lịch công bố

Sở Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và các doanh nghiệp du lịch sẽ công bố các chương trình tour, gói, dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi của các doanh nghiệp với nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm ưu đãi cho khách du lịch khi đến trải nghiệm, tham quan du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp tổ chức Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 và cao điểm du lịch cuối năm 2025.

Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour mới và có chính sách ưu đãi cho những tour về du lịch hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch đã phát huy thế mạnh, kết nối thành công, hình thành nên các chương trình du lịch hứa hẹn cho một hành trình sống động trong dịp mùa lễ hội cuối năm nay và đầu năm 2026. Các chương trình du lịch và dịch vụ du lịch mới công bố trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM như: Trải nghiệm văn hoá - Dấu ấn Tân Định (Phường Tân Định); Chạm vào dấu xưa (Phường Bình Tây); Xuân Hòa - Nét xưa trong phố mới” (Phường Xuân Hòa), Tour “Vì Côn Đảo xanh - Xanh trên mỗi hành trình”; Tour “Du ngoạn ngắm hoàng hôn trên du thuyền Indochina Star”.

Tất cả cùng hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và chào đón khách du lịch trong và ngoài nước đến Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực của toàn ngành du lịch Thành phố trong việc liên kết và hợp nhất sức mạnh 168 phường, xã, đặc khu Côn Đảo, nhằm nâng tầm du lịch Thành phố trở thành một điểm đến hiện đại, hấp dẫn và phát triển bền vững. Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những chuỗi sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, chất lượng cao, được đồng bộ hóa giữa các địa phương, qua đó củng cố vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế”.



