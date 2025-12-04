Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025: Sống động mùa lễ hội - khởi đầu của siêu đô thị mới

Chương trình nhằm kích cầu du lịch nội địa - quốc tế, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - du lịch Thành phố và mở đầu mùa lễ hội cuối năm với nhiều trải nghiệm mới mẻ dành cho người dân và du khách.



Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong phạm vi siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025 mở rộng sang các khu vực sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh mới, một siêu đô thị đa sắc màu, tăng tính kết nối và phát triển du lịch bền vững

Cùng với không khí lễ hội rộn ràng cuối năm, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 là dịp để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước diện mạo thành phố Hồ Chí Minh mới - một siêu đô thị năng động vừa được mở rộng, không chỉ gia tăng về diện tích dân số mà còn vươn mình trở thành một vùng kinh tế chiến lược tích hợp các lĩnh vực tài chính, dịch vụ du lịch, sản xuất công nghệ cao và cảng biển nước sâu. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh từ khu vực trung tâm kinh tế, văn hóa, lịch sử sầm uất đến nhhững khu công nghiệp hay nông nghiệp công nghệ cao năng động đến bờ biển và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như một điểm đến du lịch toàn diện, giàu trải nghiệm và hấp dẫn du khách toàn cầu.

Thông qua chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa , thể thao, âm nhạc giàu tính trải nghiệm, thành phố mong muốn kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch đồng thời, góp tạo, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi dịp cuối năm 2025.

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025: Đa dạng - Gắn kết- Lan tỏa

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 có các hoạt động đa dạng, phong phú, gắn kết chặt chẽ với đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh mới, kỳ vọng thu hút sự hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Chuỗi sự kiện không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm mà còn lan tỏa đến 168 phường, xã, thị trấn và các đặc khu trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 03/12/2025, đã có 27 phường xã đặc khu đăng ký tham gia 33 hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 100 phường, xã đăng ký tham gia hoạt động hưởng ứng truyền thông.

Hoạt động quảng bá về du lịch, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực với sự hợp tác và phối hợp tổng lực của toàn thành phố sẽ nâng cao hình ảnh của điểm đến thành phố Hồ Chí Minh mới, kích cầu du lịch bền vững tại thành phố.

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 tập trung vào việc giới thiệu đến đông đảo người dân thành phố và du khách về các điểm mới tại thành phố Hồ Chí Minh mới cũng như tạo điều kiện cho du khách tiếp cận các chương trình tour, sản phẩm du lịch đặc trưng của phường, xã, đặc khu: : các công ty du lịch sẽ tung ra các chương trình tour và gói dịch vụ ưu đãi lớn để du khách có cơ hội trải nghiệm siêu đô thị mới trong mùa lễ hội cuối năm; vận động các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch xanh thân thiện môi trường, bền vững.

Các hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025

1. Lễ phát động Tuần lễ Du lịch (18g00 - ngày 05/12/2025, Tiểu đảo trước Chợ Bến Thành)

Công bố Chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số.

Ra mắt Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025.

Công bố kết quả chương trình "Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện" năm 2025 để vinh danh các doanh nghiệp dịch vụ du lịch đạt chuẩn.

Nghi thức phát động và chương trình Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc chào mừng.

2. Chuỗi không gian trải nghiệm tại nhiều điểm trên toàn Thành phố

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, mua sắm diễn ra từ ngày 03/12 đến 12/12/2025:

- Tiểu đảo trước Chợ Bến Thành, Phường Bến Thành: Không gian tương tác văn hóa truyền thống, tiểu cảnh check-in, giới thiệu thông tin du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Chuỗi hoạt động giao lưu – trải ngiệm du lịch và các đêm nghệ thuật; Giao lưu Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025; hoạt động Stamp Your Vibe. Không gian Hộ chiếu Ẩm thực – Trải nghiệm Vị giác khám phá TP.HCM

- Trung tâm Triển lãm quốc tế - WTC Expo, Phường Bình Dương:

+ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch – Mua sắm và hoạt động triển lãm tranh về Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2025;

+ Chương trình Bình Dương Mega Sale 2025 kích cầu mua sắm, giới thiệu các gian hàng OCOP, ẩm thực vùng miền, biểu diễn thời trang và âm nhạc diễn ra từ ngày ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2025;

- Khu du lịch Hamptons Plaza, Xã Hồ Tràm: Đêm Nghệ thuật vào lúc 18g00 ngày 06/12/2025; Triển lãm thuyền thúng và hoạt động tương tác trải nghiệm diễn ra từ ngày 05 - 12/12/2025; Hoạt động thả diều nghệ thuật và thể thao biển diễn ra từ ngày 05 - 07/12/2025.

Chuỗi các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 sẽ kết nối với chuỗi các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn diễn ra đồng thời, tạo nên không khí lễ hội sôi động rộng khắp:

- Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 năm 2025 với chủ đề "Hương sắc Ngũ vị" được tổ chức từ ngày 5/12 - 7/12/2025 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hoá - Thể thao Phường An Đông với 60 gian hàng ẩm thực Việt - Hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm nấu ăn, talkshow, diễu hành xe đạp, và biểu diễn nghệ thuật.

- Tuần lễ "Ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ lần 1 năm 2025" được tổ chức từ ngày 4/12 – 10/12/2025 tại khu vực chợ Bình Tây, với 40 gian hàng ẩm thực và gian hàng bánh dân gian.

- Lễ hội "Hóa trang tái chế - Sông Dinh trong tôi" được tổ chức vào ngày 12/12/2025 tại Công viên Bờ tây Sông Dinh, Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương.

- Lễ Công bố sản phẩm du lịch "Trải nghiệm văn hóa – Dấu ấn Tân Định" vào ngày 6/12/2025.

- Cuộc thi ảnh đẹp "Check-in – Phú Nhuận từng ngày đổi mới" được tổ chức từ ngày 5/12 – 25/12/2025 và Không gian thông tin và giao lưu văn hóa Phú Nhuận giới thiệu về các di tích du lịch - văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn từ ngày 05 – 12/12/2025.

- Không gian quảng bá du lịch phường Bình Thạnh và Chương trình giao lưu đờn ca tài tử được tổ chức từ ngày 5/12 – 25/12/2025 tại Nhà truyền thống Phường Bình Thạnh.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 8 năm 2025

Sự kiện Marathon Quốc tế quy mô nhất Việt Nam - Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 07/12/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chuỗi hoạt động ý nghĩa diễn ra từ 05/12/2025 tới 07/12/2025.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 là Giải chạy có đa dạng các cự ly cho người tham gia lựa chọn, bao gồm Marathon (42.195km), Half Marathon (21.0975km), cự ly 10km, 5km và Giải chạy Thiếu nhi - KIDS RUN dành riêng cho trẻ em. Với thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội" tiếp tục được thể hiện xuyên suốt trong sự kiện, từ cung đường chạy qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thành phố, tới các hoạt động thú vị tại Làng Marathon, vv… Tất cả đều góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực, nâng cao sức khỏe người Việt, nâng tầm chất lượng cuộc sống đồng thời cùng trải nghiệm, chiêm ngưỡng và quảng bá vẻ đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố năng động, trung tâm kinh tế tài chính của đất nước.

Chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng số

Nhằm phát huy vai trò của 168 phường, xã và đặc khu trong quảng bá du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam và TikTok triển khai chương trình xây dựng mạng lưới kênh quảng bá văn hóa - du lịch và kênh tương tác chính quyền - người dân trên nền tảng số. Chương trình hướng đến việc chọn 168 đại diện địa phương trở thành những nhà sáng tạo nội dung, giới thiệu giá trị văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc từng khu vực – lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chân thực từ chính cộng đồng. Mỗi kênh TikTok sẽ là một địa phương – một câu chuyện – một nét đẹp riêng. 168 tài khoản, 168 góc nhìn, cùng tạo nên một bức tranh nội dung phong phú, giúp người dân và du khách khám phá đời sống đô thị, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và những điều thú vị. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong số hóa thông tin và tăng cường tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân theo hướng thân thiện, minh bạch và kịp thời.

Hoạt động đồng hành của Đại sứ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

Sự kiện hân hạnh có sự đồng hành của các Đại sứ Tuần lễ du lịch, là những nhân vật nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực như doanh nhân, du lịch, thể thao, nghệ thuật, nhà sáng tạo nội dung, diễn viên, hoa hậu,…Các đại sứ sẽ cùng lan tỏa thông tin đến du khách trong và nước, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Các Đại sứ Tuần lễ Du lịch được lựa chọn là những cá nhân có uy tín, dành nhiều tâm huyết quảng bá, phát huy vẻ đẹp các điểm đến tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể truyền cảm hứng về du lịch. Các đại sứ sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch như: Chương trình phát động, tham gia trải nghiệm các sản phẩm và dịch du lịch mới và thực hiện những video truyền cảm hứng khám phá các điểm đến tại các phường, xã, đặc khu. Danh sách chính thức các Đại sứ Tuần lễ Du lịch năm 2025 sẽ được công bố tại buổi Lễ phát động Tuần lễ Du lịch.

Tất cả cùng hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và chào đón khách du lịch trong và ngoài nước đến Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025.

Sự tham gia đồng loạt của 168 phường, xã, đặc khu

Điểm nhấn của Tuần lễ Du lịch là sự hưởng ứng tham gia đồng hành của 168 phường, xã, đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên trong Tuần lễ Du lịch có sự lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo có quy mô lớn nhất với sự hợp tác, phối hợp của 168 phường, xã, đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ và đón khách du lịch quốc tế và nội địa.

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ nâng cao hình ảnh của điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh, kích cầu du lịch bền vững tại thành phố, giới thiệu được rộng rãi, tiếp cận đông đảo cả người dân địa phương và du khách về các điểm đến mới tại Thành phố, đồng thời để người dân địa phương và du khách trong nước và quốc tế biết đến các chương trình tour, sản phẩm du lịch đặc trưng của các phường, xã, đặc khu. (Đính kèm Lịch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2025 của các phường, xã, đặc khu).

Chương trình công bố các sản phẩm du lịch mới của các phường, xã, đặc khu và tour kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và hưởng ứng của các doanh nghiệp và cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

Sở Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu sẽ công bố các chương trình tour, gói, dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi của các doanh nghiệp với nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm ưu đãi cho khách du lịch khi đến trải nghiệm, tham quan du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp tổ chức Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 và cao điểm du lịch cuối năm 2025. Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour mới và có chính sách ưu đãi cho những tour về du lịch hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch đã phát huy thế mạnh, kết nối thành công, hình thành nên các chương trình du lịch hứa hẹn cho một hành trình sống động trong dịp mùa lễ hội cuối năm nay và đầu năm 2026.

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2025 sẽ tổ chức lễ phát động vào buổi chiều lúc 18 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2025 tại tiểu đảo trước Chợ Bến Thành, nhằm công bố và phát động chính thức chuỗi các hoạt động trong Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ truyền thông của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng để góp phần tạo nên thành công chung của sự kiện.