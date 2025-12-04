Giải pháp vận chuyển thông minh kết hợp máy bay và tàu hỏa mở ra trải nghiệm du lịch châu Âu hoàn toàn mới cho khách Việt

Deks Air Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Deks Air Quốc tế với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng không, đại diện hãng và du lịch – lữ hành, Deks Air Việt Nam đã hoạt động trên thị trường Việt Nam hơn 10 năm, cung cấp các dịch vụ đa dạng, bao gồm: Đại diện hàng không, Vận chuyển hàng hóa (cargo), Tour trong nước & quốc tế, Dịch vụ vé máy bay, Tư vấn visa…

RailClick – Nền tảng đặt vé tàu quốc tế nay đã có mặt tại Việt Nam

RailClick là nền tảng đặt vé tàu trực tuyến thuộc Global GSA Group (Tây Ban Nha), kết nối trực tiếp với các hãng tàu lớn tại châu Âu như Trenitalia, Renfe, Eurostar, TGV/SNCF, SBB, ÖBB, DB… giúp người dùng tra cứu, so sánh và đặt vé tàu nhanh chóng, minh bạch.

Tại Việt Nam, RailClick được phân phối độc quyền thông qua Deks Air Việt Nam. Đại lý và hành khách có thể trải nghiệm RailClick tại trang web dtour.vn và được đội ngũ Deks Air Việt Nam hỗ trợ trực tiếp trong suốt quá trình sử dụng.

Đối với đại lý đăng ký trong giai đoạn ra mắt, RailClick áp dụng nhiều ưu đãi đặc biệt, đồng thời duy trì các chính sách linh hoạt và hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhằm giúp đối tác tối ưu năng lực cung cấp dịch vụ tới hành khách.

Tại chuỗi sự kiện này, Ông Lluís Martínez–Ibànez, Chủ tịch RailClick, chia sẻ về tầm nhìn, công nghệ và chiến lược phát triển mạng lưới tàu quốc tế. Bên cạnh đó, đại diện hãng tàu Trenitalia giới thiệu mạng lưới tàu cao tốc – tàu liên vùng tại Ý và tiềm năng kết nối hành trình của khách Việt tại châu Âu. Đây là cơ hội để các đối tác Việt Nam có cơ hội giao lưu trực tiếp với Hãng về định hướng hợp tác và nhu cầu thị trường.

Máy bay và tàu hỏa: Giải pháp kết hợp mở ra chuẩn mới cho du lịch châu Âu

Sự xuất hiện của RailClick tại Việt Nam mở ra khả năng kết hợp giữa vận chuyển hàng không (Ethiopian Airlines) và tàu hoả châu Âu, giúp các doanh nghiệp lữ hành dễ dàng xây dựng các combo vé máy bay và tàu hoả châu Âu, những hành trình đa điểm độc đáo, kết nối liền mạch từ sân bay đến trung tâm các thành phố. Ngoài ra sự kết hợp nói trên cũng giúp các doanh nghiệp lữ hành tạo nên những sản phẩm du lịch mới lạ, chất lượng cao cho khách Việt, đồng thời tối ưu chi phí, thời gian và trải nghiệm cho khách hàng.

Việc kết hợp này không chỉ mang lại lợi ích lớn cho người du lịch Việt Nam mà còn giúp các công ty du lịch mở rộng danh mục sản phẩm, gia tăng lợi thế cạnh tranh và tạo ra các hành trình tiện lợi và tiêu chuẩn cao.

Về Ethiopian Airlines, hãng hàng không này có lịch sử 80 năm phát triển, mạng lưới bay rộng khắp với hơn 145 điểm đến quốc tế và 22 điểm đến nội địa. Bên cạnh đó, hãng còn sở hữu đội bay trẻ và hiện đại gồm Boeing 737, 777, 787, Airbus A350-900/1000… Hãng liên tục được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như: 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Hãng hàng không tốt nhất châu Phi" – Skytrax và "Hãng hàng không tổng thể tốt nhất châu Phi" – APEX. Từ tháng 7/2025, Ethiopian Airlines đã khai trương đường bay thẳng Addis Ababa – Hà Nội, mở ra kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và châu Phi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hành khách Việt Nam tiếp cận các điểm đến tại châu Phi, châu Âu và châu Mỹ chỉ với một điểm dừng.