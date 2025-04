Những ngày gần đây, thời tiết nhiều nơi tại Trung Quốc thay đổi đột ngột với những cơn bão cát, gió mạnh và mưa đá xuất hiện liên tiếp. Rạng sáng 11/4, dông bão tấn công nhiều nơi tại Trùng Khánh, một thành phố lớn của Trung Quốc. Theo thống kê của Cục Khí tượng Trung Quốc, tính đến 6h ngày 11/4, số lần sét đánh ở Trùng Khánh trong ngày hôm đó đã vượt quá 6.000 lần, kèm theo "cơn khủng hoảng hô hấp" đột ngột tấn công toàn bộ thành phố.

Riêng tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh đã có 310 bệnh nhân "hen suyễn do giông bão" được tiếp nhận chỉ trong vòng 4 giờ. Phòng cấp cứu chật cứng, hiện trường tràn ngập tiếng ho, tiếng thở khò khè và tiếng sấm sét, khiến một số lượng lớn nhân viên y tế phải chạy khắp nơi và thức trắng đêm.

Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) bị sét đánh 6.000 lần trong một đêm khiến nhiều người nhập viện vì hen suyễn do dông bão. (Ảnh: Sohu)

Bà He, sống tại quận Giang Bắc, Trùng Khánh, cũng bị lên cơn hen suyễn vì thời tiết. Rạng sáng 11/4, khi xuất hiện tiếng sấm sét và gió mạnh bên ngoài cửa sổ, bà lập tức bị ho. Do triệu chứng ho ngày càng nặng hơn và khó thở, bà He không còn cách nào khác ngoài việc đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sỹ cho bà nhập viện để cấp cứu điều trị phản ứng hô hấp cấp tính do giông bão gây ra, thường được gọi là "hen suyễn do giông bão". Đến khi trời sáng hẳn, tình trạng của bà He mới dần ổn định, nhưng bà vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

“Hen suyễn do giông bão" là cơn hen phế quản cấp tính xảy ra trong cơn giông bão, thường xuất hiện vào mùa phấn hoa và sẽ có những đợt bùng phát trên diện rộng ở địa phương. Các biểu hiện lâm sàng chính là ho, thở khò khè và khó thở. Trong những trường hợp nghiêm trọng, cơn hen có thể đe dọa tính mạng.

Bác sỹ Triệu Lâm, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh, giải thích rằng không khí lạnh và gió mạnh trước khi có giông sẽ mang các hạt phấn hoa và nấm mốc trên mặt đất vào trong mây. Độ ẩm và sét trong mây sẽ khiến các hạt phấn hoa và nấm mốc phát nổ, giải phóng các hạt nhỏ hơn. Vì các hạt phấn hoa này rất nhỏ nên chúng có thể dễ dàng xâm nhập đường hô hấp của con người và gây khó chịu, dẫn đến cơn hen suyễn.

Viêm mũi dị ứng theo mùa do phấn hoa là yếu tố nguy cơ nhạy cảm nhất đối với chứng hen suyễn do giông bão. Trong số những bệnh nhân bị hen suyễn do giông bão, tỷ lệ mắc viêm mũi dị ứng theo mùa cao tới 60% đến 99%.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh, chỉ trong 4 tiếng đồng hồ từ 1h đến 5h ngày 11/4, bệnh viện đã tiếp nhận 310 bệnh nhân hen suyễn do giông bão. Trưởng đơn vị cấp cứu thuộc khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Y học cổ truyền Trùng Khánh cũng cho biết, họ tiếp nhận 120 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ 1h đến 4h hôm đó.

Các bác sỹ nhắc nhở rằng khi có giông bão, nên đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với các yếu tố gây dị ứng, hen suyễn trong không khí; ở trong nhà một lúc sau khi giông bão kết thúc. Những người mắc các bệnh như hen suyễn và viêm phế quản mãn tính nên có sẵn bình thuốc xịt tại nhà. Nếu các triệu chứng dị ứng nhẹ xảy ra, bạn có thể uống thuốc chống dị ứng; nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các triệu chứng tiếp tục nặng lên.