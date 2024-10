Triệu Lộ Tư là một nữ diễn viên trẻ sinh năm 1998 trong làng giải trí Trung Quốc. Cô nổi tiếng với vẻ ngoài tươi sáng, dễ thương cùng lối diễn xuất đáng yêu, đặc biệt là trong các bộ phim truyền hình cổ trang và lãng mạn. Chính vì cô hay đóng phim mang đề tài xuyên không cho nên đã sở hữu biệt danh "thánh nữ xuyên không".

Nữ diễn viên bắt đầu được chú ý qua các video trên một số nền tảng như Douyin nhờ vẻ ngoài dễ thương và phong cách trẻ trung. Sau đó, cô đã bước chân vào lĩnh vực diễn xuất với vai trò diễn viên trong những bộ phim chiếu mạng.

Triệu Lộ Tư có biệt danh "thánh nữ xuyên không" nhờ tham gia vào nhiều bộ phim mang đề tài này.

Năm 2017, Triệu Lộ Tư có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Phượng Tù Hoàng. Bước ngoặt sự nghiệp của cô đến từ Xuân Hoa Thu Nguyệt, một bộ phim cổ trang hài lãng mạn chiếu mạng. Với vai nữ chính Xuân Hoa, cô đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả nhờ diễn xuất hồn nhiên và ngoại hình dễ thương.

Hiện nay, Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên trẻ có lượng người theo dõi khổng lồ trên các mạng xã hội như Weibo, Douyin và Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, công việc và các hoạt động giải trí. Việc này giúp cô duy trì sự kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ.

Vóc dáng của Triệu Lộ Tư khiến nhiều chị em phải ngưỡng mộ.

Bí quyết giảm cân "1121" của Triệu Lộ Tư

Vừa qua, trong một bài phỏng vấn trên tạp chí thời trang Vogue, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ một bí quyết ăn uống giúp giảm cân cực đơn giản, mà bản thân cô đặt tên là "1121".



Cụ thể, công thức này chính là trong mỗi bữa ăn, cô sẽ ăn 1 món chính – 1 miếng thịt bằng lòng bàn tay – 2 khẩu phần rau – 1 hũ sữa chua. Nữ diễn viên cho biết khi ăn theo cách này, cơ thể sẽ hấp thụ được tất cả các loại carbohydrate, protein và chất xơ cần thiết.

Bí quyết "1121" đã giúp Triệu Lộ Tư có một ngoại hình đẹp và khỏe mạnh.

- 1 món ăn chính

Triệu Lộ Tư thường chọn món ăn chính có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, chất xơ và vitamin… như cá hồi, gà nạc, rau củ hoặc các loại hạt. Những món này giúp cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, trong khi vẫn hạn chế được lượng calo nạp vào người.

Ngoài ra, khi ăn một món chính với thành phần dinh dưỡng cân đối, quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra thuận lợi hơn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất và duy trì quá trình trao đổi chất ổn định. Các thực phẩm giàu protein và chất xơ như thịt gà, cá, rau xanh… giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa.

- 1 miếng thịt bằng lòng bàn tay

Ăn một miếng thịt bằng kích thước lòng bàn tay là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để quản lý khẩu phần ăn. Kích thước này thường tương ứng với khoảng 100-150g thịt nạc (như thịt gà, bò, cá), một lượng đủ để cung cấp protein mà không gây dư thừa calo.

Theo các chuyên gia, protein là thành phần dinh dưỡng quan trọng giúp cơ thể phát triển, duy trì cơ bắp, hỗ trợ quá trình phục hồi sau khi vận động. Một miếng thịt bằng lòng bàn tay cung cấp khoảng 20-30g protein, tương đương với lượng khuyến nghị cho mỗi bữa ăn để duy trì sức khỏe và năng lượng.

Chỉ với 1 khẩu phần thịt mỗi bữa là đủ để cung cấp năng lượng.

Thêm vào đó, protein từ thịt giúp cảm thấy no lâu hơn so với carbohydrate hoặc chất béo, do đó hạn chế việc ăn quá nhiều hoặc ăn vặt sau bữa ăn. Điều này giúp nữ ca sĩ kiểm soát cơn thèm ăn và duy trì chế độ giảm cân hiệu quả.

- 2 khẩu phần rau

Nhìn chung, việc ăn đủ rau hàng ngày là yếu tố quan trọng để giảm cân. Chất xơ trong rau giúp tạo cảm giác no lâu hơn mà không cung cấp quá nhiều calo, từ đó kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Việc ăn rau trước các món giàu calo có thể giúp giảm thèm ăn và tránh tiêu thụ quá mức loại thực phẩm khác.

Ngoài ra, rau xanh có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất cần thiết. Bằng cách ăn nhiều rau, bạn có thể giảm lượng calo nạp vào hàng ngày nhưng vẫn đảm bảo cơ thể nhận được các vitamin và khoáng chất cần thiết. Từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân một cách lành mạnh.

Đặc biệt hơn cả, vitamin C, E và các chất chống oxy hóa có trong rau giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, làm cho da săn chắc và mịn màng hơn. Đồng thời, chất chống oxy hóa giúp giảm các tác động của tia UV và ô nhiễm lên làn da, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ăn rau hàng ngày sẽ giúp sức khỏe và làn da được cải thiện rõ rệt.

- 1 hũ sữa chua

Mỗi ngày, Triệu Lộ Tư luôn ăn 1 hũ sữa chua để hỗ trợ hệ tiêu hóa cũng như cải thiện ngoại hình. Sữa chua chứa nhiều vi khuẩn có lợi như Lactobacillus và Bifidobacterium, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Những lợi khuẩn này hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, tiêu chảy và các chứng rối loạn tiêu hóa khác.

Bên cạnh đó, sữa chua ít béo hoặc không béo là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, phù hợp với những ai muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Chất đạm và chất béo lành mạnh trong sữa chua giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế ăn vặt không lành mạnh.

Chỉ với 1 hũ sữa chua hàng ngày, hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh trông thấy.

Nữ diễn viên còn chia sẻ, sữa chua chứa nhiều vitamin như vitamin B2, B12 và các khoáng chất cần thiết, giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Những dưỡng chất này thúc đẩy quá trình tái tạo da, làm sáng da và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Theo Yahoo, Healthline