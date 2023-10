Thanh niên Việt có mặt ở Siam Paragon (Thái Lan): “Cảm giác sống còn trong gang tấc khi ‘đạn sượt qua người’”

Vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon (Thái Lan) vào chiều 3/10 hiện đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Bởi Siam Paragon là một trong những TTTM sầm uất nhất nhì Bangkok, địa điểm mà nhiều khách du lịch thường xuyên ghé tới, đặc biệt là người Việt Nam.



Tại thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều người Việt đang ở trong trung tâm mua sắm. Trải qua cảm giác kinh hoàng, Trọng Lâm (SN 1995) kể lại: “Lần đầu trải nghiệm cảm giác sống còn trong gang tấc và ‘đạn sượt qua người’. Mình đang ngồi ở lầu 4, bỗng nghe thấy ba tiếng súng ngay cửa hàng bên cạnh. Anh bảo vệ lập tức di tản đoàn người đang rối loạn, la hét rất nhiều vào nhà vệ sinh trốn.

Tiếp tục vẫn nghe thấy tiếng súng, một người chị của mình đang ở tầng 3 gọi điện để chỉ lối thoát hiểm. Mình chạy thục mạng theo cửa thoát hiểm xuống tầng trệt. Vừa mở cửa ra cảnh sát đã bao vây hết toà nhà, ra hiệu cho mình chạy nhanh lên”.

Khung cảnh bên ngoài TTTM Siam Paragon sau khi xảy ra vụ xả súng (Nguồn: AP)

“Ra đến ngoài thì trời mưa tầm tã, kẹt xe nên mình cùng bạn chạy vào một con hẻm gần đó để trốn cùng mọi người. Lúc đó mọi thứ rất hỗn loạn, ai cũng đều hốt hoảng, lo sợ, mình nghe thấy tiếng khóc của mấy bạn nữ. Chúng mình đứng ở đó khoảng 3 tiếng, khi nhận được thông báo an toàn mới trở về nhà”, Trọng Lâm nói thêm.

Được biết, Trọng Lâm là người thường xuyên qua Thái Lan để làm việc, nhưng đây là lần đầu gặp phải tình huống này. Cho đến hiện tại, Lâm vẫn còn cảm thấy hoảng sợ nhưng cũng phần nào thấy bản thân may mắn khi thoát nạn trong gang tấc.

Trọng Lâm sau khi chạy ra khỏi khu trung tâm mua sắm (Ảnh: NVCC)

Xung quanh mọi người đều hoảng loạn, nhiều nhân viên hỗ trợ trấn an tinh thần (Ảnh: NVCC)

Một người đứng cạnh Trọng Lâm thông báo nghi phạm đã bị bắt để mọi người yên tâm hơn (Ảnh: NVCC)

“Lúc đó mình mới hiểu kĩ năng sinh tồn quan trọng thế nào. Mọi người đều cuống và không biết xử lý ra sao. Sợ thì chắc chắn là sợ nhưng thật ra khả năng cứu hộ, tổ chức xử lý khủng bố của Thái Lan rất tốt nên phần nào yên tâm và thở phào vì phần lớn mọi người đều an toàn”, Trọng Lâm chia sẻ.

Tương tự Trọng Lâm, T.B và chồng cũng trải qua cảm xúc hoảng sợ khi ở trong TTTM ngay thời điểm xảy ra vụ xả súng. Theo đó, đây là lần đầu tiên T.B đến Thái Lan, cô lưu trú tại khách sạn ngay cạnh TTTM Siam Paragon nên buổi chiều đã tới để tham quan, ăn uống và mua sắm.

“Mình vừa tới Thái Lan chưa tròn 1 ngày. Điểm đầu tiên ghé mua sắm cũng là Siam Paragon. Khoảng 3h chiều, chúng mình vẫn còn đang ăn uống tại đó thì chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau thấy tất cả các cửa hàng vội vàng đóng cửa. Mình nghe thấy tiếng súng nổ, mọi người chạy tán loạn hết cả. Lúc đó thật sự hỗn loạn, có người vội chạy rơi đồ, tiếng hô hoán um sùm,...

Chúng mình may mắn chạy kịp ra ngoài, trời mưa bão to và ngập lụt, xe kẹt cứng, khói nghi ngút, tiếng hú còi của xe cảnh sát và xe cứu thương inh ỏi,... cảnh tượng hệt trong phim. Tâm trạng lúc đó thú thực là chỉ cố gắng thoát thân nhanh chứ không nghĩ đến quay, chụp gì nữa. Chúng mình cũng phải đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ mới có thể về lại khách sạn. Giờ an toàn rồi vẫn còn mệt và nghĩ lại mình vẫn thấy sợ”, T.B chia sẻ.

Bên ngoài TTTM trời mưa lớn, giao thông tắc nghẽn (Nguồn: Tom Ngo)



Sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm là một thiếu niên 14 tuổi đã bị bắt giữ lập tức ngay bên trong tầng 3 của trung tâm thương mại này. Các nhà chức trách tại Thái Lan đã cập nhật con số thương vong và cho biết tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nghiêm trọng.

Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục điều tra các thông tin liên quan và động cơ gây án của nghi phạm vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng này.