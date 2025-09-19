Mới đây, một thanh niên trẻ tuổi ở Malaysia đã phải khép lại cả tương lai phía trước sau khi gặp tai nạn thương tâm. Câu chuyện khiến ai cũng xót xa và mong rằng các tài xế đi trên đường hãy thật chú ý vấn đề an toàn để tránh rủi ro.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra tại bang Pahang của Malaysia vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng hôm thứ Ba, 16/9 vừa qua. Một thanh niên 17 tuổi đi xe máy đã va chạm với một chiếc xe bán tải bốn bánh và bị kéo lê trên đường tới 40m. Vụ va chạm liên quan tới 3 phương tiện là 1 chiếc xe máy và 2 chiếc xe bán tải. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát trưởng quận Bera, ông Zulkiflee Nazir, xác nhận danh tính nạn nhân là Mohamad Hasli Wafi Kamaludin, đến từ Kampung Pauh, Temangan, Kelantan. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân được cho là đang đi từ Janda Baik vào khoảng 7 giờ tối thứ Hai (15 tháng 9) để đến gặp vị hôn thê của mình ở Felda Purun, theo Sinar Harian.

Vụ va chạm liên quan tới 3 phương tiện.

Trong khi đó, tài xế của hai chiếc xe còn lại, 23 và 26 tuổi, đã may mắn sống sót. Điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân, đang đi một mình, từ Bera đến Mayam thì xảy ra tai nạn. “Khi đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe của Mohamad Hasli Wafi Kamaludin đã mất lái và lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với một chiếc Mitsubishi Triton do một nhà thầu 26 tuổi điều khiển. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên 17 tuổi bị thương nặng ở đầu, tay và chân, và anh ta đã tử vong tại hiện trường”, ông Zulkiflee cho biết.

Tài xế của 2 chiếc xe bán tải đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn.

Ông cho biết thêm rằng một chiếc Isuzu D-Max cũng liên quan đến vụ tai nạn sau khi lốp xe bị nổ do va vào mảnh vỡ từ xe máy của nạn nhân văng ra.

Thi thể nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Bera để khám nghiệm tử thi, và vụ việc đang được điều tra theo Điều 41(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987.

Khi vụ việc được công bố, một số netizen cho rằng có thể do nạn nhân đi đường dài từ tối hôm trước dẫn đến mệt mỏi, thiếu tập trung hoặc đi quá nhanh nên đã dẫn đến tai nạn. Đây cũng là lời nhắc nhở cho các tài xế khác cần hết sức chú ý lái xe trong điều kiện khỏe mạnh, tỉnh táo và đi trong giới hạn tốc độ cho phép để tránh gặp nguy hiểm.