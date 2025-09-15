Hai anh em ở Tây Nam Trung Quốc đã tử vong thương tâm sau khi bị hàng trăm vết đốt từ ong bắp cày, dẫn tới việc người nông dân nuôi ong bị tạm giữ vì tình nghi ngộ sát do cẩu thả.

Vụ việc gây rúng động xảy ra ngày 28/6 tại một ngôi làng ở một huyện của tỉnh Vân Nam. Nạn nhân là bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi bị đàn ong tấn công dữ dội, theo cổng thông tin The Paper.

Bé trai 7 tuổi và em gái 2 tuổi bị ong bắp cày đốt tử vong - Ảnh: South China Morning Post

Theo đó, hai đứa trẻ vốn sống cùng ông bà, trong khi bố mẹ đi làm công nhân xa nhà tại tỉnh Chiết Giang. Hôm xảy ra vụ việc, bà đưa các cháu ra ruộng ngô. Trong lúc bà làm việc, hai anh em chạy sang khu rừng thông gần đó chơi thì bị ong tấn công.

Tiếng kêu cứu của các bé được một người dân gần đó nghe thấy. Người này chạy tới nhưng cũng bị ong đốt nên phải bỏ chạy để báo cho người bà.

Bố mẹ hai bé tức tốc về quê, đau đớn khi biết tin cả hai con đã qua đời. "Hai đứa đều bị ong đốt khắp người. Đầu, tay, chân, lưng, bụng, không chỗ nào là không có vết ong đốt", ông Dương - bố của hai đứa trẻ - nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông.

Giám định pháp y xác nhận bé trai đã bị đốt hơn 300 vết, bé gái bị đốt đến hơn 700 vết.

Giám định pháp y xác nhận bé trai đã bị đốt hơn 300 vết, bé gái bị đốt đến hơn 700 vết - Ảnh: South China Morning Post

Theo cơ quan kiểm lâm, đàn ong này do một nông dân họ Lý nuôi. Ông này bị tạm giữ một tuần vì nghi ngộ sát do cẩu thả và sau đó được tại ngoại để phục vụ điều tra. Ông Lý đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 40.000 nhân dân tệ (khoảng 148 triệu đồng), nói rằng không còn khả năng chi trả thêm.

Ông kể, bản thân đã đầu tư tới 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng), nuôi ong bắp cày suốt hai năm để bán nhộng - một đặc sản địa phương. Sau cái chết thương tâm của hai đứa trẻ, ông đã tiêu hủy toàn bộ đàn ong của mình.

Theo Sở Lâm nghiệp huyện, ông Lý không khai báo loài ong mà mình nuôi như quy định. Sau vụ việc, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tất cả cơ sở nuôi ong trong khu vực và ra lệnh cấm nuôi ong bắp cày chân vàng.