Thanh niên thất nghiệp nhưng vẫn giàu nhất làng, chỉ ra ngoài 2 lần/tháng để mua giấy trắng: Bí mật đằng sau bị cảnh sát vạch trần

Danh tính ‘‘thiếu gia phố núi’’

Năm 2019, thông tin về nam thanh niên tên là Tiểu Cử, khi đó 21 tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Theo đó, chàng trai này sinh ra và lớn lên ở làng Lỗ Gia, thị trấn Đại Mã, huyện Úy Thị, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Tiểu Cử là người con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ làm kinh doanh nhỏ. Ba người sống trong một căn nhà 2 tầng rộng khoảng 80m2.

Theo thông tin từ người dân địa phương, tính cách của Tiểu Cử khác hẳn so với cha mẹ. Chàng trai sống rất khép kín, ít khi ra ngoài kết giao với mọi người. Một người hàng xóm gần nhà tiết lộ, Tiểu Cử từng mang hàng trăm nghìn nhân dân tệ đi chơi cờ bạc, dù thua lỗ nhưng không bao giờ kêu than hay xin tiền cha mẹ. Năm 20 tuổi, Tiểu Cử còn mua được một chiếc xe hơi đắt tiền. Từ đây, cậu cũng được vì là người giàu nhất làng Lỗ Gia.

Tiểu Cử mua được xe hơi vào năm 20 tuổi. Ảnh minh họa.

Khoảng một năm trở lại đây, chàng trai 21 tuổi này dường như trở nên bận rộn hơn hẳn. Cả tháng cậu ta chỉ ra ngoài 2 lần. Mỗi lần trở về đều có thêm một chiếc ô tô tải chở giấy trắng. Sau đó, Tiểu Cử lại nhốt mình trong nhà suốt nhiều ngày.

Việc Tiểu Cử ít ra ngoài nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền khiến người dân trong làng vô cùng tò mò. Có người nể phục nhưng cũng không ít người nghi ngờ trước những động thái kỳ lạ của chàng trai trẻ.

Những tín hiệu bất thường

Ngày 21/3/2019, đội điều tra kinh tế thuộc Công an huyện Úy Thị nhận được tin tình báo về hoạt động làm tiền giả đang diễn ra tại thị trấn Đại Mã. Một đội điều tra đã được điều đến để nghe ngóng tình hình.

Theo đó, thị trấn Đại Mã có 26 thôn làng và hơn 40.000 người dân sinh sống. Việc xác định các đối tượng tình giống như ‘‘mò kim đáy bể’’. Thế rồi, sau khoảng 7 ngày làm việc, một viên cảnh sát được dân làng cung cấp thông tin về chàng trai tên là Tiểu Cử, sống ở làng Lỗ Gia. Việc giàu lên nhanh chóng ở tuổi 21 cùng với những động thái bất thường của người này đã dần thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Một đội điều tra được thành lập để thoi dõi nam thanh niên 21 tuổi. Ảnh minh họa.

Bắt tay vào điều tra, cảnh sát đã thu thập được nhiều thông tin có ích thông qua các tài khoản mạng xã hội và những giao dịch của Tiểu Cử. Họ phát hiện nam thanh niên này từng mua nhiều loại máy in, máy cắt giấy và lượng lớn giấy trắng. Hành động này khiến cảnh sát dấy lên nghi vấn Tiểu Cử đang thực hiện hành vi làm tiền giả. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát lập tức cho người theo dõi nam thanh niên này.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cảnh sát nhận được tin Tiểu Cử sẽ đến một công ty giấy tại thị trấn bên cạnh vào ngày 15/8. Nghi ngờ nam thanh niên này có ý định mua thêm nguyên liệu để in tiền giả, phía cảnh sát đã cử 2 đội theo dõi và tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Khi khám xét nhà riêng của Tiểu Cử, cảnh sát phát hiện nhiều loại máy in, máy in màu, máy cắt giấu, dụng cụ khắc dấu. Họ thu giữ hơn 10.000 tờ giấy tại hiện trường. Trong máy in của Tiểu Cử còn có một lượng giấy chờ để in tiền.

Trước những bằng chứng được tìm thấy, Tiểu Cử đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan chức năng, Tiểu Cử đã thừa nhận hành vi làm tiền giả của mình. Đối tượng cho biết từng tham gia một khóa học thiết kế ở thành phố. Tuy nhiên, vì không tìm được việc làm nên mới nảy ra ý tưởng làm tiền giả. Tiểu Cử học được các thủ thuật in tiền giả trên mạng, sau đó bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp.

Tiểu Cử và đồng bộ đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh internet.

Để không bị phát hiện, Tiểu Cử chỉ làm giả những tờ tiền có mệnh giá thấp. Sau đó, anh ta tiến hành giao dịch thông qua các trang mạng xã hội. Trong đó, có một người đàn ông tên Ngưu đã hỗ trợ Tiểu Cử việc in ấn và tìm mua nguyên liệu.

Cho đến thời điểm bị bắt, số tiền giả do Tiểu Cử cùng đồng phạm Ngưu sản xuất đã lên đến hơn 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Cả hai đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ và trừng trị theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Theo 163.com