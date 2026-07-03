Thanh niên sáng tạo giải pháp số cho đô thị xanh và giao thông

Vượt qua gần 600 hồ sơ đăng ký trên khắp cả nước, các ý tưởng đoạt giải cho thấy cách thế hệ trẻ ứng dụng công nghệ để kiến tạo nên đô thị xanh và hòa nhập hơn.

Cuộc thi là minh chứng cho việc hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển có thể mở ra cơ hội để thanh niên biến những ý tưởng đổi mới sáng tạo thành các giải pháp thực tiễn, góp phần xây dựng một tương lai đô thị xanh, thích ứng và hòa nhập hơn.

Trải qua 36 giờ thi liên tục với cường độ cao, các đội thi đã hoàn thiện các mô hình thử nghiệm thực tế dưới sự dẫn dắt sát sao từ đội ngũ cố vấn, chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, phát triển bền vững, kinh doanh và chính sách công.

Các giải pháp chiến thắng tập trung giải quyết hai thách thức đô thị cấp thiết hiện nay: giảm thiểu rác thải thông qua thúc đẩy tiêu dùng tuần hoàn và nâng cao khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Giải pháp giành Giải Nhất là GreenCart, nền tảng tích hợp AI giúp kết nối người dùng với hàng cận hạn sử dụng với mức giá tốt, qua đó giảm lãng phí và phát thải.

Giải Nhì được trao cho đội CLB Mất ngủ với RideNow, ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị sử dụng các dịch vụ gọi xe công nghệ một cách độc lập hơn.

Giải Ba thuộc về đội Panikotta với OpenPath, nền tảng cung cấp thông tin thời gian thực về khả năng tiếp cận các địa điểm, nhằm hỗ trợ người gặp khó khăn trong vận động dễ dàng di chuyển trong không gian đô thị.

“Nhóm em xây dựng web app hub để hỗ trợ những người có khó khăn trong việc di chuyển xung quanh bao gồm tòa nhà và cả đường phố. Hệ thống bao gồm chức năng chia sẻ thông tin về các trở ngại gây khó khăn và cũng như thông tin về hạ tầng hỗ trợ. Và nhóm cũng đang muốn phát triển thêm về tính năng cung cấp thông tin về tình trạng hiện tại của lộ trình đường đi cụ thể dành cho họ”, chia sẻ từ bạn Nguyễn Viết Anh Khoa, thành viên của đội Panikotta và sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (IU-VNUHCM).

Tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên đổi mới sáng tạo vì đô thị bền vững

Với sự đồng hành của 38 cố vấn từ Grab Việt Nam và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các đội liên tục nhận được góp ý nhằm nâng cao tính khả thi và hiệu quả ứng dụng của sản phẩm. Chương trình chú trọng vào giải quyết vấn đề thực tế, ứng dụng công nghệ có trách nhiệm và phù hợp với nhu cầu đô thị hiện nay.

Trước khi bước vào vòng chung kết, các đội đã tham gia đào tạo nâng cao năng lực, tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích vấn đề, tư duy thiết kế và phát triển công nghệ có trách nhiệm. Nền tảng này giúp các đội bước vào cuộc thi với bài toán rõ ràng và cách tiếp cận chặt chẽ, từ đó tận dụng tối đa cơ hội tại hackathon và tiếp tục nâng cao chất lượng các giải pháp của mình.

Hội đồng giám khảo đa lĩnh vực, bao gồm các đại diện đến từ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức phát triển, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ, đã trực tiếp đánh giá các phần thuyết trình chung cuộc. Các giải pháp được chấm dựa trên mức độ phù hợp với các thách thức đô thị, cách xác định vấn đề, tính khả thi và tiềm năng triển khai thực tế.

Bạn Phan Kim Vĩnh Phúc, sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (IU-VNUHCM), chia sẻ: “Thông qua chương trình, em học được là để giải quyết vấn đề thì mình phải hiểu được hệ thống và giải quyết được nguyên nhân gốc rễ. Qua buổi hôm nay, em tìm được rất nhiều bạn bè mới có cùng tư duy để làm việc nhóm chung, và điều đó rất là may mắn.”

Kết nối mạng lưới hỗ trợ đa ngành và phát triển nghề nghiệp cho thanh niên

Bên cạnh đó, chương trình tạo điều kiện để các bạn trẻ kết nối với cố vấn, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo, qua đó tích lũy kiến thức thực tiễn về phát triển sản phẩm, tìm hiểu môi trường làm việc trong khối tư nhân và tiếp cận các cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp, bao gồm khả năng tham gia kỳ thực tập tại Grab Việt Nam.

Các đội được lựa chọn sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ sau hackathon để hoàn thiện giải pháp. Đội thắng cuộc sẽ chuẩn bị tham gia một diễn đàn đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên trong khu vực, nơi các bạn có thể trao đổi ý tưởng và kết nối với những nhà sáng tạo trẻ đến từ châu Á Thái Bình Dương.