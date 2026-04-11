Ngày 11-4, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi giao cấu với bé gái của đối tượng N.V.Q (27 tuổi, tạm trú khu phố 3).

Đối tượng N.V.Q tại cơ quan công an

Vào tối 8-4, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc con gái bà sinh năm 2012 bỏ nhà đi nhiều ngày.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định trong thời gian vắng nhà, bé gái đã đến phòng trọ của một nam thanh niên quen qua mạng (N.V.Q) và phát sinh quan hệ tình dục.

Nhận thức hành vi vi phạm, N.V.Q đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Cơ quan công an khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt với trẻ vị thành niên, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để ngăn chặn. Thanh thiếu niên không tự ý bỏ nhà đi, không gặp gỡ, tiếp xúc người lạ hoặc quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân.

Khi phát hiện dấu hiệu xâm hại trẻ em, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.