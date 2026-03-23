Nam thanh niên tạt đầu xe, tát tới tấp cô gái trẻ trong ngõ Hà Nội: Hé lộ mối quan hệ giữa hai bên khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh hiên xuống tay hành hung, tát tới tấp vào mặt cô gái trong ngõ nhỏ tại phường Định Công, TP Hà Nội khiến nhiều người bức xúc.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi hai cô gái đang điều khiển xe máy di chuyển trong ngõ thì một nam thanh niên chạy xe máy hiệu Vision đi ngược chiều bất ngờ bẻ lái tạt đầu xe.

Ảnh cắt từ clip

Chưa kịp hiểu chuyển gì xảy ra thì thanh niên lập tức xuống xe xông tới hành hung cô gái cầm lái. Dù có một người phụ nữ chạy tới can ngăn, nhưng thanh niên vẫn không dừng lại, liên tục tát vào mặt nạn nhân. Người này cố di chuyển ra xa nhưng vẫn bị thanh niên xông tới hành hung.

Mãi sau đó, khi một người đi xe máy khác tiến đến can ngăn, vụ việc mới tạm dừng, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Thậm chí, đối tượng còn có biểu hiện nhổ nước bọt về phía nạn nhân với thái độ côn đồ, thách thức.

Không rõ nguyên nhân cụ thể của vụ việc là gì, tuy nhiên hành vi côn đồ, hung hãn của nam thanh niên đã gây phẫn nộ trong dư luận, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực nơi công cộng và ý thức tham gia giao thông. Nhiều người cho rằng, dù xuất phát từ mâu thuẫn gì thì việc ra tay hành hung phụ nữ giữa nơi đông người là không thể chấp nhận và cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Lao động, lãnh đạo Công an phường Định Công cho biết thông tin lan truyền trên mạng chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn có từ trước giữa nam thanh niên và hai cô gái. Trong lúc bức xúc, người này đã không kiềm chế được hành vi. Được biết, giữa nam thanh niên và cô gái bị đánh có quan hệ họ hàng.

Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại chưa có yêu cầu xử lý, nên vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.