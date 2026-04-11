Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 18-5 sẽ tăng nặng nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, hành vi ngoại tình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.