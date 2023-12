Thanh niên ở Hải Phòng tử vong sau vụ nổ nghi do cuốn pháo

Sáng 14/12, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) cho biết, Công an quận Hải An đang điều tra, làm rõ vụ nổ khiến một người thiệt mạng.

Sự việc xảy ra khoảng 16h15 ngày 13/12 tại ngôi nhà ở đường Tân Vũ, phường Tràng Cát. Vụ nổ khiến mái tôn gian bếp ngôi nhà bị giật tung, đồ đạc rơi vỡ.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Vietnamnet)

Người dân tìm thấy anh P.M.C (18 tuổi) bị thương nặng, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Tại hiện trường có nhiều mảnh giấy, mùi thuốc pháo. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ nổ nghi do cuốn pháo.

Thời gian gần đây, tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ nổ nghi do chế tạo pháo trái phép khiến nhiều người thương vong.

Khoảng 7h ngày 4/11, nhà anh Đào Xuân Quân (SN 1985, ở xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) phát ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực nhà bếp khiến mọi thứ đổ sập và văng ra khắp nơi. Thi thể anh Quân được tìm thấy tại hiện trường, bên cạnh có nhiều xác pháo.

Gần đây nhất, ngày 1/12, Công an xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nhận được tin báo, nhà anh Trần Quang Hưởng (SN 1990, ở thôn 8, xã Dũng Tiến) xảy ra cháy.

Đám cháy xảy ra tại gian bếp của gia đình khiến anh Trần Quang Hưởng và anh Nguyễn Văn Đức (SN 1994, người cùng thôn) bị thương. Nhận định ban đầu, vụ việc xảy ra nghi liên quan việc tự chế pháo.