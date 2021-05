Thanh niên đang đi bị nhóm người chém nhầm, đứt nửa cổ

Ngày 11/5, Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc (Bình Dương) cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân bị chém vùng cổ (đứt nửa cổ). Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi điều trị. Trước đó, bệnh nhân Trần Văn Hậu nhập viện vào khoảng 22h tối 9/5. “Rất may vết chém lệch động mạch chủ 0,5cm, được cấp cứu kịp thời nên thoát nạn”, một bác sĩ bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc cho biết.

Trong khi đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho hay vừa phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang bắt được 4 nghi phạm tham gia vụ chém người gây thương tích nặng xảy ra trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Khánh Duy (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Phạm Trọng Nghĩa (17 tuổi), Nguyễn Văn Phú (18 tuổi) cùng ngụ tỉnh Hậu Giang và Lê Thành Bạc (18 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Nạn nhân bị chém vùng cổ đã qua cơn nguy kịch

Theo điều tra ban đầu, Phạm Trọng Nghĩa nhắn tin với bạn gái của một thanh niên tên Gạo nên giữa Nghĩa và Gạo xảy ra mâu thuẫn. Cả hai hẹn gặp nhau nói chuyện tại khu dân cư ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 9/5. Đêm đó, sau khi nhậu, Nghĩa, Duy, Phú, Bạc cùng một số đối tượng mang theo dao, lưỡi hái, cây gỗ đi xe mô tô đến điểm hẹn.

Tai đây, nhóm Nghĩa, Duy, Phú, Bạc dùng hung khí tấn công nhóm 4 thanh niên đang đi bộ trong khu dân cư. Hậu quả làm một thanh niên trọng thương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi vụ việc xảy ra cả nhóm bỏ trốn về xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì bị bắt.

Bước đầu, Lê Thành Bạc khai nhận chính Bạc đã dùng dao chém nạn nhân gây thương tích. Kết quả xác minh, cho thấy nạn nhân bị chém không có mâu thuẫn với các đối tượng. Người bị chém nhầm được xác định tên Trần Văn Hậu (SN 2004, ngụ Bình Dương).