Thanh niên 26 tuổi bị gout mãn tính gây sốc nhiễm khuẩn nặng, may mắn được cứu sống

Viêm mô tế bào là tình trạng nhiễm khuẩn mô mềm cấp tính. Nguyên nhân thường do vi khuẩn thuộc nhóm Streptococcus hoặc Staphylococci gây ra. Các trường hợp nhẹ do nhiễm trùng cục bộ có thể xuất hiện mẩn đỏ ở một vùng da. Trường hợp nặng gây sốt và các hạch bạch huyết khu vực có thể sưng to, nặng hơn gây nhiễm khuẩn huyết thậm chí sốc nhiễm khuẩn dẫn đến suy đa cơ quan và có thể làm người bệnh tử vong nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Bình khuyến cáo thêm, viêm mô tế bào là tổn thương khá thường gặp trong cộng đồng, với biểu hiện lúc khởi phát thường không quá nghiêm trọng nên dễ làm cho người bệnh cũng như người nhà có tâm lý chủ quan không đến cơ sở y tế khám bệnh. Khi bệnh diễn biến nặng, biến chứng nguy kịch rồi mới đến khám thì đã muộn. Do đó, khi bệnh nhân có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau vùng da trên cơ thể nhất là các vùng trên chi thể cần đến ngay cơ sở y tế để làm khám và điều trị, tránh chủ quan dẫn đến những biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng.