Gần Tết đừng chủ quan: 2 con giáp dễ phát sinh mâu thuẫn gia đình vì tiền nong

Gần Tết, áp lực không chỉ đến từ công việc hay chi tiêu tăng cao, mà còn đến từ những va chạm rất nhỏ trong gia đình. Tiền thưởng, tiền biếu Tết, tiền sắm sửa, tiền lo hai bên nội – ngoại… tất cả dồn vào một thời điểm, khiến không ít gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng mà chính họ cũng không ngờ tới.

Theo dự báo vận trình cuối năm, có 2 con giáp đặc biệt dễ phát sinh mâu thuẫn gia đình liên quan đến tiền nong trong giai đoạn cận Tết. Không phải vì họ thiếu trách nhiệm, mà vì áp lực dồn nén quá lâu, chỉ chờ một cái cớ để bùng ra.

1. Tuổi Dậu – Căng thẳng vì chi tiêu Tết và trách nhiệm hai bên gia đình

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu là con giáp sống nguyên tắc, luôn muốn mọi khoản chi trong nhà phải rõ ràng. Thế nhưng càng gần Tết, mọi thứ lại càng dễ… vượt kế hoạch.

– Tiền biếu hai bên nội – ngoại

– Tiền sắm sửa, sửa sang nhà cửa

– Tiền con cái, hiếu hỷ, đối nội đối ngoại

Tất cả khiến tuổi Dậu rơi vào trạng thái lo trước cả khi tiền thực sự thiếu. Chính tâm lý này khiến họ dễ cáu gắt, nhạy cảm với từng khoản chi nhỏ, vô tình tạo áp lực cho người bạn đời.

Mâu thuẫn gia đình của tuổi Dậu gần Tết thường không bùng nổ lớn, mà là những câu nói tưởng chừng rất bình thường: "Sao chi nhiều thế?", "Cái này có cần không?", "Nhà mình đâu dư dả?". Nhưng chính sự soi xét đó lại khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, dẫn đến không khí gia đình nặng nề.

Nếu không khéo, chuyện tiền nong rất dễ lan sang mâu thuẫn hôn nhân, thậm chí kéo theo căng thẳng với họ hàng hai bên.

2. Tuổi Thìn – Áp lực trụ cột khiến mâu thuẫn dễ bùng phát

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn thường là người gánh trách nhiệm chính về tài chính trong gia đình. Càng gần Tết, áp lực "phải lo cho đủ" càng đè nặng lên vai họ: lo Tết cho cha mẹ, cho vợ con, cho hình ảnh của gia đình trước họ hàng.

Chính vì gồng gánh quá nhiều, tuổi Thìn dễ rơi vào trạng thái:

– Mệt nhưng không nói

– Lo nhưng không chia sẻ

– Dễ bực khi bị hỏi đến tiền bạc

Mâu thuẫn của tuổi Thìn gần Tết thường xuất phát từ sự im lặng kéo dài, đến khi bùng ra thì rất khó kiểm soát. Một lời nhắc chi tiêu, một đề xuất mua sắm thêm, cũng có thể trở thành "giọt nước tràn ly".

Điều nguy hiểm là, tuổi Thìn thường nói những câu rất nặng khi căng thẳng, khiến người thân tổn thương, dù sau đó họ có thể hối hận. Nếu không kịp hạ nhiệt, mâu thuẫn tiền bạc rất dễ biến thành rạn nứt tình cảm đúng vào thời điểm cả nhà đáng lẽ phải sum vầy.

Lời nhắn cho 2 con giáp trong giai đoạn cận Tết

Với tuổi Dậu và tuổi Thìn, Tết năm nay không thiếu tiền, mà thiếu nhất là sự mềm mỏng trong giao tiếp. Đôi khi, vấn đề không nằm ở khoản chi bao nhiêu, mà ở cảm giác:

Mình có đang cùng nhau lo Tết, hay chỉ đang kiểm soát và chịu đựng?

Muốn tránh mâu thuẫn gia đình cận Tết, hai con giáp này nên:

– Thống nhất ngân sách rõ ràng từ sớm

– Chia sẻ áp lực thay vì giữ trong lòng

– Nhớ rằng, không khí gia đình quan trọng hơn mâm cao cỗ đầy

Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng một cái Tết nặng nề vì cãi vã thì rất khó quên. Với tuổi Dậu và tuổi Thìn, chỉ cần bình tĩnh hơn một chút, nhường nhau một câu, giữ cho gia đình yên ấm – vậy là đã đủ đầy hơn bất kỳ khoản chi nào.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm