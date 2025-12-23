Doãn Hải My bị "phốt" hỗn với gia đình nhà chồng, nói 1 câu nhẹ nhàng đủ bác bỏ mọi thứ

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bị tố hỗn với chồng và gia đình chồng. Nguồn cơn xuất phát từ một bình luận trên nền tảng mạng xã hội TikTok, người này cho biết đã bắt gặp nàng WAGs đi du lịch cùng gia đình chồng ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhưng lại có nhận xét trái chiều về tính cách của Doãn Hải My.

Tin đồn Doãn Hảy My quát chồng, to tiếng với mẹ chồng gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình.

Tin đồn về Doãn Hải My lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Người này bình luận: "Cô vợ không hiền như mọi người nghĩ, rất coi thường nhà chồng. Hôm đấy mình thấy bạn ấy quát chồng, nói năng rất khó nghe với mẹ chồng. Nhưng với mẹ đẻ thì bạn ấy rất nhẹ nhàng". Vốn là cặp đôi nổi tiếng, người đẹp sinh năm 2001 cũng được đông đảo cư dân mạng yêu mến vì sự nhã nhặn, nhẹ nhàng, bởi vậy tin đồn này càng được quan tâm nhiều hơn.

Nhiều thám tử mạng còn soi ra Top 20 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 từng đi Sa Pa với mẹ ruột, bởi thế nhanh chóng đặt câu hỏi, hoài nghi. Trên Threads còn có cả bài bóc phốt Doãn Hải My. Dù không có bằng chứng song tin đồn lan nhanh, nhiều người đã nhanh chóng vào nền tảng mạng xã hội của vợ Đoàn Văn Hậu để hỏi tính thực hư của vụ việc.

Rất nhanh sau đó, Doãn Hải My liền có phản hồi ngầm phủ nhận: "My chưa đi Sa Pa cùng gia đình chồng bao giờ bạn ạ", kèm icone mặt khóc.

Doãn Hải My khéo léo phủ nhận. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều người cũng lên tiếng bênh vực nàng WAGs, cho rằng tin đồn không có căn cứ, bằng chứng rõ ràng gây ảnh hưởng. Hiện, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Trước đây, Doãn Hải My từng vướng một số ý kiến trái chiều khi có người cho rằng cô dành nhiều thời gian cho gia đình bên ngoại hơn. Việc vợ chồng cô hiện sinh sống chủ yếu tại Hà Nội và chỉ sắp xếp về Thái Bình vào những thời điểm phù hợp cũng khiến không ít cư dân mạng đặt ra thắc mắc.

Tuy nhiên, qua những hình ảnh và đoạn video được chính Doãn Hải My chia sẻ trong thời gian gần đây, phần nào có thể thấy mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng diễn ra trong không khí gần gũi, thoải mái, cho thấy sự hòa thuận giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Trước khi công khai hẹn hò, cô đã có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng, thường cùng bà xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Đoàn Văn Hậu thi đấu. Bố chồng từng dành lời khen cho Hải My về sự lễ phép, chừng mực trong cách ứng xử.

Trong ngày cưới Doãn Hải My cùng mẹ chồng đi lựa áo dài. Ảnh: Hà Cúc

Trong những dịp gia đình sum họp, mẹ Đoàn Văn Hậu thường xuất hiện với tinh thần thoải mái, gần gũi. Bà từng lên Hà Nội ở cùng vợ chồng con trai để hỗ trợ chăm sóc cháu nội trong thời gian đầu sau sinh. Khi bé Minh Đăng cứng cáp hơn, Doãn Hải My cũng thường xuyên đưa con về quê thăm ông bà, cho thấy sự gắn bó và trân trọng với gia đình chồng.

Mỗi lần cùng Đoàn Văn Hậu về Thái Bình, Hải My lựa chọn phong cách ăn mặc giản dị, ưu tiên sự thoải mái với áo phông, quần jeans, hạn chế trang điểm cầu kỳ. Trong không khí sinh hoạt gia đình, cô sẵn sàng phụ mẹ chồng dọn dẹp, chuẩn bị bữa cơm, tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.

Gia đình Văn Hậu hạnh phúc trong bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi. Ảnh: FBNV.

Ảnh: FBNV.

Sau hơn 2 năm làm dâu, mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình chồng được nhiều người nhận xét là êm ấm, hòa thuận.

Trong đời sống thường ngày, mẹ chồng - nàng dâu giữ sự gắn bó qua những cử chỉ quan tâm giản đơn, từ việc chọn quà, nắm tay cho đến việc bà lên Hà Nội chăm sóc con dâu và cháu nội. Hai bên nội - ngoại thường quây quần, du lịch cùng nhau trong không khí vui vẻ, không hề có dấu hiệu mâu thuẫn. Chính những khoảnh khắc thực tế này đã bác bỏ mọi nghi ngờ, khẳng định Doãn Hải My là một trong những nàng dâu được yêu mến nhất làng bóng đá Việt.