Hành trình từ một sinh viên Ivy League được kính trọng đến nghi phạm ám sát CEO UnitedHealthcare Brian Thompson của Luigi Mangione đang dần được bạn bè và gia đình hé lộ. Nghi phạm 26 tuổi, bị bắt tại một nhà hàng McDonald's ở Altoona (Pennsylvania) hôm thứ Hai, được cho là đã "hoàn toàn mất trí" sau ca phẫu thuật lưng đau đớn và tìm đến phương pháp điều trị bằng thuốc psychedelic cho chứng đau mãn tính của mình. Bạn bè cho biết Mangione đã "biến mất" sau khi "mọi thứ thay đổi" sau một tai nạn lướt sóng. Hiện có thông tin cho rằng anh ta đã nhắm vào UnitedHealthcare trong một "bản tuyên ngôn" mà anh ta mang theo.

Trong tài liệu viết tay dài 262 từ, Mangione nói rằng khi vốn hóa thị trường của UnitedHealthcare tăng lên, tuổi thọ trung bình của người Mỹ lại không. Anh ta lên án các công ty "tiếp tục lạm dụng đất nước của chúng ta để kiếm lợi nhuận khổng lồ vì công chúng Mỹ đã cho phép họ thoát tội". Mangione được cho là đã viết rằng anh ta hành động một mình và tự bỏ vốn, nói thêm: "Để giúp các bạn khỏi phải điều tra dài dòng, tôi xin nói rõ rằng tôi không làm việc với bất kỳ ai. Những kẻ ký sinh này đáng bị như vậy. Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất hòa và chấn thương nào, nhưng điều đó phải được thực hiện".

Một cựu bạn cùng phòng của Mangione nói với CNN: "Tôi nhớ anh ấy nói rằng anh ấy bị đau lưng và hy vọng sẽ khỏe hơn ở Hawaii". Trải nghiệm đó "thực sự đau thương và khó khăn" đối với anh, người bạn cùng phòng nói và cho biết thêm rằng Mangione đã gửi cho anh ấy hình ảnh chụp X-quang cột sống của mình. Martin nói: "Nó trông rất khủng khiếp, với những con vít khổng lồ cắm vào cột sống của anh ấy". Mangione đột nhiên "im lặng vô tuyến" trong khi hồi phục. Anh đã tìm kiếm các hình thức giảm đau thay thế, bao gồm cả psychedelics và nấm ma thuật gây ảo giác. Gia đình anh lo lắng đến mức đã báo cáo anh mất tích vào ngày 18/11, theo The New York Post.

Gia đình Mangione cho biết họ "bị sốc và suy sụp" trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Hai ngày 9/12, nói rằng: "Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình của Brian Thompson và chúng tôi cầu xin mọi người cầu nguyện cho tất cả những người liên quan". Mangione đã bị các quan chức thành phố New York buộc tội giết người vào cuối ngày thứ Hai sau khi bị bắt ở Pennsylvania, nơi anh ta vẫn bị giam giữ vì tội tàng trữ súng. Kẻ sát nhân bị cáo buộc đã đưa cho cảnh sát một chứng minh thư giả khi anh ta bị tiếp cận tại một nhà hàng McDonald's ở Pennsylvania. Khi cảnh sát hỏi liệu anh ta có đến New York gần đây không, anh "trở nên im lặng và bắt đầu run rẩy". Trong ba lô của anh ta, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục in 3D và một bộ phận giảm thanh in 3D. Mangione cũng mang theo hộ chiếu và 10.000 USD tiền mặt - trong đó có 2.000 USD tiền ngoại tệ.

Trên X, Mangione đã tạo một tiêu đề có tên ‘psych’ chứa đầy các tweet về psilocybin, còn được gọi là nấm ma thuật và vào ngày 25/1 năm nay, anh đã thêm vào Goodreads của mình một cuốn sách có tên ‘Psilocybin Mushrooms of the World: An Identification Guide’ và ‘Mushrooms of Hawaii: An Identification Guide’. Những tuyên bố được báo cáo từ bạn bè thời đi học về chấn thương lưng trùng khớp với dấu vết Mangione để lại trên mạng xã hội. Một người bạn, Carolina Leon, đã gắn thẻ Mangione trong một bài đăng trên Instagram về chuyến đi sinh nhật của cô ấy đến Hawaii vào tháng 12/2022. Một người khác, Stephen Rasinar, đã gắn thẻ Mangione trong một bài đăng về chuyến đi hai tuần đến quần đảo Thái Bình Dương - cho thấy anh ấy đã ở đó với bạn bè trong những năm gần đây.

Ảnh đại diện của anh ấy trên X bao gồm một bức ảnh chụp X-quang rõ ràng về các chốt kim loại trong cột sống. Bác sĩ cấp cứu Kashif Pirzada đã viết trên X rằng bức ảnh "Trông giống như một ca phẫu thuật hợp nhất cột sống thắt lưng". Mangione có một tài khoản trên trang web đánh giá sách Goodreads.com và liệt kê các cuốn sách về quản lý chứng đau lưng. Một cuốn có tựa đề 'Back in Control: A Spinal Surgeon’s Roadmap Out of Chronic Pain’. Một cuốn khác là ‘Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting on the Road to Recovery'. Nhưng điều hấp dẫn nhất là bài đánh giá anh ấy viết về bản tuyên ngôn do 'Unabomber' Theodore Kaczynski, kẻ đã đặt bom giết chết ba người Mỹ trước khi cuối cùng bị bắt vào năm 1996, soạn thảo. Mangione viết: "Ông ta là một kẻ bạo lực - bị bỏ tù một cách chính đáng - người đã làm hại những người vô tội. Tuy nhiên, trong khi những hành động này có xu hướng được mô tả là hành động của một kẻ cuồng tín, thì chúng được coi chính xác hơn là hành động của một nhà cách mạng chính trị cực đoan".

"Khi tất cả các hình thức giao tiếp khác thất bại, bạo lực là cần thiết để tồn tại. Bạn có thể không thích phương pháp của ông ta, nhưng để nhìn nhận sự việc từ góc độ của ông ta, đó không phải là khủng bố, đó là chiến tranh và cách mạng". Kaczynski, người đã chết vì ung thư vào năm ngoái, đã chứng kiến triều đại khủng bố của mình bị ngăn chặn sau khi anh trai của ông ta nhận ra phong cách viết của ông ta trong Xã hội Công nghiệp và Tương lai của nó, một bài luận chống công nghệ mà ông ta đã viết và được đăng trên tờ Washington Post.

Mangione đã trích dẫn rất nhiều từ Xã hội Công nghiệp và Tương lai của nó trên trang Goodreads của mình, bao gồm: "Những người bảo thủ là những kẻ ngu ngốc. Họ than vãn về sự suy tàn của các giá trị truyền thống, nhưng họ lại nhiệt tình ủng hộ tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế". Một câu trích dẫn khác của Kaczynski mà anh đăng tải đã chỉ trích những người bảo thủ vì đã tăng "tuổi thọ của những người trong chúng ta sống ở các quốc gia "tiên tiến", với cái giá phải trả cho xã hội". Mangione cũng đã thêm một cuốn sách có tên 'How to Change Your Mind: The New Science of Psychedelics'. Jack Mac, một nhân viên tại Barstool Sports, cho biết bạn bè thời trung học của kẻ xả súng bị cáo buộc cho rằng anh ta "bị điên" sau khi bị thương. Anh viết: "Đã nói chuyện với một nguồn tin có rất nhiều bạn bè học cùng trường trung học với Luigi Mangione. Điều liên tục xuất hiện là một ca phẫu thuật lưng đã "thay đổi mọi thứ" đối với anh ấy và anh ấy đã "hoàn toàn phát điên"".

"Chấn thương lưng xảy ra khi anh ấy đang lướt sóng ở Hawaii. Phẫu thuật không diễn ra tốt đẹp. Chuyển đi đến Nhật Bản. Anh ấy đã ngừng liên lạc với gia đình khoảng một năm trước. Gần đây, gia đình đã liên hệ với bạn bè của anh ấy từ thời trung học để hỏi xem họ có thông tin gì về anh ấy không". Luke Goldstein, một nhà văn tại tạp chí chính trị độc lập The Prospect, cho biết một người bạn chung đã học trung học với Mangione và ở trong đội đấu vật với anh ấy. Goldstein viết trên X: "Nói rằng anh ấy là thủ khoa của lớp. Anh ấy đã phẫu thuật lưng cách đây vài tháng và mất tích. Không ai nghe tin gì từ anh ấy".

Mangione là thủ khoa của lớp năm 2016 tại Trường Gilman ở Baltimore, nơi học phí là 40.000 USD/năm. Sau đó, anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Ivy League, Đại học Pennsylvania. Trang LinkedIn của anh ấy tiết lộ rằng anh ấy có hai bằng từ Đại học Pennsylvania, tốt nghiệp năm 2020 với bằng cử nhân khoa học kỹ thuật và bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành khoa học máy tính. Hồ sơ này cũng cho thấy anh ấy đã làm kỹ sư dữ liệu tại TrueCar, một trang web bán lẻ kỹ thuật số và định giá, trong bốn năm qua.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, Mangione sống tại Surfbreak, một không gian "sống chung" ở rìa trung tâm du lịch Waikiki của Honolulu. Giống như những cư dân khác của căn penthouse chung dành cho những người làm việc từ xa, Mangione đã trải qua quá trình kiểm tra lý lịch, Josiah Ryan, người phát ngôn của chủ sở hữu và người sáng lập R.J. Martin, cho biết. Ông Ryan nói thêm: "Luigi chỉ được nhiều người coi là một chàng trai tuyệt vời. Không có khiếu nại nào. Không có dấu hiệu nào có thể chỉ ra những tội ác bị cáo buộc mà họ nói rằng anh ta đã gây ra".

Một đồng nghiệp nói với CNN rằng họ "rất sửng sốt" trước tin anh ta bị bắt. Người này nói với mạng truyền hình: "Tôi chưa bao giờ có ấn tượng rằng anh ấy sẽ tự hủy hoại bản thân". Giờ đây, bạn bè nói rằng Mangione dường như đã trở nên cực đoan sau khi bị sa thải khỏi công việc tại TrueCar vào năm ngoái và trải qua cuộc phẫu thuật vì chứng đau lưng suy nhược vào đầu năm nay, theo Daily Beast. Mangione cũng đã sống một thời gian ở Nhật Bản, viết vào giữa tháng 4 rằng "sự phát triển đô thị của nó là một sự không phù hợp về mặt tiến hóa đối với loài người". Anh đã đăng trên X: "Giải pháp cho tỷ lệ sinh giảm không phải là nhập cư. Đó là văn hóa", khi anh kêu gọi các quốc gia "khuyến khích sự tương tác tự nhiên của con người, tình dục, thể chất và tâm linh".

Trong các bài đăng khác trên mạng xã hội từ thời điểm đó, Mangione kêu gọi kiểm soát nội dung khiêu dâm "không kém gì rượu, thuốc lá và du lịch". Và trong một bài đăng khác, anh ấy đã viết "sự không phù hợp về mặt tiến hóa của homo sapiens và môi trường sống thế kỷ 21 của nó là điên rồ đến mức không thể hiểu nổi. Có phải là ngạc nhiên khi thấy rất ít cá nhân thích nghi tốt?". Những người thân thiết với Mangione được cho là đã chia sẻ tin nhắn trên X nói rằng họ lo lắng về anh ấy trong những tuần trước khi ông Thompson bị giết. Nhà thiết kế Daniel Collins (Boston) đã lên X vào ngày 7 tháng 9, nói với Mangione: "Này anh bạn, tôi cần anh gọi cho tôi. Tôi không biết liệu anh có ổn không hay chỉ ở một nơi cực kỳ biệt lập và không có dịch vụ. Nhưng tôi đã không nghe tin gì từ anh trong nhiều tháng. Anh đã cam kết với tôi cho đám cưới của tôi và nếu anh không thể thực hiện được, tôi cần biết để tôi có thể lên kế hoạch cho phù hợp".

Vào ngày 30 tháng 10, một người bạn khác với tên người dùng X là TheRealMandusa đã viết: "Này, anh có ổn không? Không ai nghe tin gì từ anh trong nhiều tháng và dường như gia đình anh đang tìm kiếm anh". Vào ngày 26 tháng 11, một người dùng X thứ ba có tên P. đã viết: "Nghĩ về anh và cầu nguyện mỗi ngày nhân danh anh. Biết rằng anh bị nhớ và được yêu thương".

Theo Dailymail