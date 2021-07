Thanh Hoá phát hiện 40 giáo viên chỉnh sửa điểm của học sinh

Cụ thể, qua phản ánh của một giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, trong năm học 2020-2021 tại trường THCS Ngư Lộc có hiện tượng giáo viên chỉnh sửa các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ cho học sinh nhà trường. Theo đó, nhiều học sinh đã được nâng điểm từ khá lên giỏi, từ trung bình lên khá.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng GD-ĐT huyện Hậu Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện có việc giáo viên chỉnh sửa điểm cho học sinh. Trong đó, có việc sửa điểm đúng quy chế, có việc sửa điểm sai quy chế. Trong việc này, có trách nhiệm của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc để giáo viên thực hiện sai quy chế quy định về quản lý điểm. Việc xem xét hình thức kỷ luật với cá nhân, tập thể có vi phạm đang được thực hiện - Bà Chung Thị Đài, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hậu Lộc cho biết.

Ban Giám hiệu Trường THCS Ngư Lộc đã kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu điểm kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2020-2021 trong sổ điểm điện tử. Theo đó, tại báo cáo giải trình (ngày 28/5/2021) của nhà trường ghi rõ: Kiểm tra việc sửa điểm của giáo viên trong học kỳ 2 phát hiện có 40 giáo viên chỉnh sửa điểm, trong đó có 14 giáo viên chỉnh sửa các điểm kiểm tra thường xuyên, 26 giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ.

Báo cáo cũng nêu rõ: Đối với những giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra thường xuyên là do quá trình thực hiện kế hoạch môn học trong cả học kỳ, số lần kiểm tra thường xuyên của học sinh nhiều hơn số con điểm tối thiểu theo quy định, nên giáo viên đã căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh để chọn các con điểm đã được kiểm tra đưa vào tính điểm trung bình trong học kỳ, vì vậy các con điểm nhập trước đó đã được sửa lại bằng các con điểm học sinh đạt được ở cuối học kỳ.

Đối với những giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ, qua bản tường trình của giáo viên và kiểm tra của Ban Giám hiệu nhận thấy việc sửa điểm của các giáo viên là do một số lý do như: Do nhập điểm nhầm cho học sinh, sau đó phát hiện ra và tiến hành sửa lại điểm cho học sinh theo đúng điểm trong bài kiểm tra; do chấm sót điểm hoặc cộng nhầm điểm thành phần trong bài kiểm tra, nên khi học sinh đề nghị giáo viên đã chấm lại và sửa điểm theo nội dung chấm lại và do giáo viên làm tròn điểm chưa chính xác, do lỗi đánh máy; do ý thức chủ quan trong quá trình sử dụng phần mềm…

Sáng 16/7, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: Giáo viên được chỉnh sửa điểm cho học sinh nhưng phải thực hiện theo đúng quy định. Điểm sau khi chỉnh sửa phải đúng với kết quả các bài kiểm tra, bài thi mà học sinh đã làm và phải được thực hiện công khai, minh bạch.

Quan điểm của ngành là cương quyết xử lý đối với tập thể, cá nhân cố tình nâng điểm hay hạ điểm không đúng quy định. Sở đã có văn bản yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Hậu Lộc xác minh làm rõ sự việc và báo cáo Sở GD-ĐT theo quy định, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân (nếu có sai phạm).