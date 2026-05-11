Ngày 11-5, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 10-5, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra 2 kho hàng trên địa bàn và phát hiện có 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc, xuất xử.

Hơn 14 tấn bị heo không rõ nguồn gốc vừa được lực lượng chức năng phát hiện

Theo đó, ngày 10-5 qua kiểm tra 2 kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng ( phố Yên Vực 2, phường Nguyệt Viên) và kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Toàn (phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện hơn 14 tấn thực phẩm gồm bì heo sống, bì heo chín và bì heo thái sợi được bảo quản trong kho lạnh. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.