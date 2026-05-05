Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi thực hiện hành vi sát hại một học sinh trung học bằng hung khí tại khu vực trung tâm thành phố Gwangju, Hàn Quốc rồi bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết họ đang tạm giữ đối tượng A, 20 tuổi, để tiến hành điều tra về cáo buộc giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 5 tháng 5, đối tượng A đã dùng hung khí tấn công em B, một nữ sinh năm thứ 2 trung học, trên vỉa hè gần một trường đại học ở Wolgye-dong, quận Gwangsan, Gwangju.

Em C, một nam sinh cùng tuổi có mặt gần đó, khi nghe thấy tiếng hét của nữ sinh đã lao vào hỗ trợ nhưng cũng bị đối tượng A dùng hung khí gây thương tích. Cả hai nạn nhân đều bị tấn công vào vùng cổ. Một người dân có mặt tại hiện trường lúc đó đã lập tức trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nữ sinh B đã không qua khỏi. Trong khi đó, nam sinh C hiện đang được điều trị tại bệnh viện và được xác định không nguy hiểm đến tính mạng.

Qua xác minh sơ bộ, cảnh sát xác định đối tượng A và hai nạn nhân hoàn toàn không quen biết nhau trước đó. Ngoài ra, hai học sinh bị hại cũng được cho là đang theo học tại các trường khác nhau.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tích cực làm việc với đối tượng A để làm rõ động cơ gây án cũng như diễn biến chi tiết của vụ việc gây chấn động dư luận này.