Ngày 10-5, lực lượng biên phòng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện đàn cá heo tung tăng bơi lội tại khu vực biển gần đảo Hòn Dấu, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Video đàn cá heo xuất hiện tại vùng biển Đồ Sơn ngày 10-5

Chiều 10-5, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), cho biết vừa qua, trên vùng biển Đồ Sơn liên tục xuất hiện những đàn cá heo bơi lội.

Gần nhất, ngày 10-5, trong quá trình tuần tra tại khu vực gần đảo Hòn Dấu, lực lượng Biên phòng đã phát hiện một đàn cá heo khoảng 20 con, có cả những con cá heo trắng quý hiếm bơi lội tung tăng cách đảo khoảng 1 hải lý.

Trong đàn cá heo xuất hiện tại vùng biển Đồ Sơn có cả cá heo trắng quý hiếm

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, cá heo xuất hiện tại vùng biển phường Đồ Sơn khá thường xuyên. Đặc biệt, vào dịp diễn ra lễ hội đảo Hòn Dấu, cá heo xuất hiện với tần suất cao hơn và còn tiến gần khu vực cửa đền.

Nhiều ngư dân cho rằng việc cá heo trắng xuất hiện luôn mang đến điềm lành. Còn cơ quan chức năng khẳng định cá heo trắng rất nhạy cảm với môi trường biển và chỉ sống tại những vùng nước sạch. Việc cá heo trắng xuất hiện là một tín hiệu tốt về môi trường biển Đồ Sơn.