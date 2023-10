Thanh Hằng lần đầu khoe ảnh cưới, hé lộ cận nhẫn cưới và khéo "đánh dấu chủ quyền" với chồng nhạc trưởng

Chiều 17/10, "chị đại làng mẫu" gây sốt khi tung bức ảnh cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Dù vẫn giữ quy tắc không để lộ dung mạo chồng nhưng Thanh Hằng lại khéo "đánh dấu chủ quyền" bằng hành động cả hai nắm tay tình tứ. Đây cũng là lần đầu tiên "cô dâu tháng 10" khoe cận nhẫn cưới đơn giản, tinh tế nhưng vô cùng sang trọng của cả hai với công chúng. Nhiều sao Việt, khán giả đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Thanh Hằng.

Thanh Hằng khoe bức ảnh nắm tay chồng, lần đầu hé lộ nhẫn cưới tinh tế

Đám cưới Thanh Hằng dự sẽ quy tụ dàn sao Việt như: Kim Lý, Hà Hồ, Hương Giang, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ, Lương Mạnh Hải, các học trò của cô ở The Face, The New Mentor,... Hôn lễ này được tổ chức kín đáo, khách mời phải xác nhận tham dự trước ngày 18/10.

Thanh Hằng mỉm cười hạnh phúc trong tiết mục được chồng tương lai đứng sau hỗ trợ

Chồng Thanh Hằng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Anh là được biết đến là người đồng sáng lập dàn nhạc Sài Gòn Pops Orchestra (SPO) và hiện công tác chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Chồng tương lai đã đứng sau hỗ trợ phần biểu diễn của đội Thanh Hằng tại Chung kết The New Mentor vừa qua. Trước khi về chung nhà, cặp đôi đã có 5 năm yêu đương kín tiếng. Thanh Hằng cho biết đây là người đàn ông đem lại cho cô cảm giác bình yên, tin tưởng và mong muốn tiến tới hôn nhân.

Hình ảnh hiếm hoi của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng trong một sự kiện cách đây 2 năm