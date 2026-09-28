Thánh hack tuổi Vbiz lọt đề cử đẹp nhất thế giới, nhan sắc như Chi Pu - Tiểu Vy cộng lại

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler vừa chính thức công bố danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Màn xuất hiện của Lê Tú Vi bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Sự công nhận này này vừa ghi nhận độ bền bỉ trong sự nghiệp, vừa cho thấy sắc vóc ổn định của nữ diễn viên được mệnh danh là "thánh hack tuổi" của Vbiz nhiều năm hoạt động.

Lê Tú Vi lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thực tế, ngay từ khi mới chập bước chân vào showbiz với vai trò mẫu ảnh, Tú Vi đã sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa bẩm sinh. Ưu điểm ngoại hình này giúp cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và tạo được thiện cảm với người xem. Thậm chí trên MXH, cộng đồng mạng thường xuyên nhận xét visual của Tú Vi là sự kết hợp giữa nét thanh tú, đài các của Hoa hậu Tiểu Vy và sự quyến rũ, sắc sảo của Chi Pu.

Gương mặt của Tú Vi được ví von là sự kết hợp giữa Chi Pu và Tiểu Vy

Tú Vi chạm ngõ màn ảnh nhỏ từ năm 2007 với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về. Những năm sau đó, cô liên tục tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án như Cô Gái Xấu Xí, Đầu Phải Chia Ly, Ngõ Vắng... Dấu mốc đưa tên tuổi của Tú Vi được nhiều người biết đến và yêu mến hơn của công chúng là vào năm 2010, khi cô đảm nhận vai diễn Trà trong bộ phim truyền hình Cổng Mặt Trời. Lối diễn xuất tự nhiên trong vai cô sinh viên mọt sách ngây thơ nhưng đầy nghị lực đã trở thành bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của nữ diễn viên.

Sau cột mốc này, cô liên tục khẳng định năng suất làm việc, trở thành gương mặt quen thuộc phủ sóng khung giờ vàng trên các kênh truyền hình lớn qua loạt phim như Một Thời Ta Đuổi Bóng, Yêu Trong Thù Hận, Bếp Hát, Trói Buộc Yêu Thương... cho đến Mặt Trời Lạnh gần đây vào năm 2025.

Yêu Trong Thù Hận

Mặt Trời Lạnh

Gặt hái được thành tựu ở mảng truyền hình, sau đó Tú Vi nhanh chóng chứng minh năng lực ở mảng điện ảnh từ năm 2014. Dấu ấn điện ảnh lớn nhất của cô phải kể đến vai Phương trong Quả Tim Máu, khẳng định khả năng diễn xuất của cô ở những thể loại tâm lý nặng đô hơn.

Đà phát triển trên màn ảnh rộng của cô tiếp tục được nối dài qua nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý với các dạng vai đa dạng. Khán giả thấy một Tú Vi mộc mạc, chân chất trong Vòng Eo 56 và Khi Con Là Nhà hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Đặc biệt, Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi đánh dấu vai trò mới của cô khi vừa đồng sản xuất cùng ông xã Văn Anh, vừa đảm nhận vai chính Bích Châu. Cho đến năm 2023, tác phẩm Khi Ta Hai Lăm một lần nữa đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với màn ảnh đại chúng sau thời gian ưu tiên cho gia đình.

Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi

Hơn 15 năm hoạt động bền bỉ, Lê Tú Vi ở tuổi ngoài 30 vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung và phong độ làm nghề ổn định. Việc được đề cử vào top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 lần nà là một sự ghi nhận cho những đóng góp nghiêm túc của cô đối với nghệ thuật.