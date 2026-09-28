Một đoạn tâm thư Đông Hùng viết cho em trai vào năm 2017 đang được khán giả nhắc lại sau khi nam ca sĩ có những chia sẻ đầy xúc động trong tập 13 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Hai câu chuyện cách nhau gần một thập kỷ nhưng có chung một điểm: Đông Hùng luôn nói về trách nhiệm, sự mạnh mẽ và mong muốn bảo vệ người em trai của mình.

Năm 2017, khi Đông Hùng đang trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và bị thương, anh đăng trên trang cá nhân những dòng thư gửi em trai Huy. Những dòng tâm sự cho thấy người em ở bên chăm sóc anh trong những ngày anh chưa thể tự mình sinh hoạt bình thường.

9 năm trước, Đông Hùng nhắn em trai: “Phải ‘cứng’ vào”

Mở đầu bức thư, Đông Hùng gọi đơn giản: “Em trai…”. Anh kể những ngày trong nhà có rất nhiều người ra vào, còn người em dù không nói nhiều nhưng anh biết trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ.

Khi ấy, Đông Hùng bị thương đến mức phải nhờ em trai hỗ trợ việc vệ sinh cá nhân. Anh viết về những câu hỏi tưởng như cộc lốc của cậu em: “Anh sao đấy?”, “Đau à?”, “Chết chưa! Ai bảo!”. Nhưng phía sau những lời nói có phần vụng về ấy, anh hiểu em đang lo lắng và sợ hãi.

Đông Hùng khi đó viết rằng hai anh em phải mạnh mẽ lên, bởi anh mong một ngày Huy trưởng thành, có thể trở thành trụ cột trong gia đình. Anh còn nhắn em phải cố gắng học thật tốt, bởi đó là điều anh kỳ vọng có thể giúp em có một tương lai khác. “Sau này lớn, Huy thay anh làm trụ cột trong gia đình”, Đông Hùng viết trong tâm thư.

Đáng chú ý, anh không nói về việc mình muốn em trai phải thành công hay nổi tiếng. Điều anh mong muốn khi ấy rất cụ thể: Huy được đi học, được sống với tuổi trẻ của mình và không phải trải qua những gì người anh đã trải qua. “Suốt mấy năm qua, anh đã và đang cố, chỉ để Huy yên tâm học hành, để sau này không phải như anh”, Đông Hùng viết.

Nhìn lại sau gần một thập kỷ, những dòng chữ ấy khiến nhiều người đặc biệt chú ý bởi phía sau một người anh luôn tỏ ra mạnh mẽ là một người từng phải gánh trên vai rất nhiều áp lực. Năm 2017, câu chuyện về những khó khăn tài chính của gia đình Đông Hùng từng được truyền thông đưa tin rộng rãi; anh cũng từng chia sẻ về việc nhiều năm đi hát để trả nợ cho gia đình.

Đến “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, Đông Hùng lại nói về những năm tháng từng phải “cúi đầu để sống”

Gần 9 năm sau bức tâm thư ấy, Đông Hùng xuất hiện trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Trong tập 13 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, sau Công diễn 5, các Anh Tài có một buổi tối đặc biệt mang tên “Nước đắng thật lòng”, cùng ăn uống và trả lời những câu hỏi về hành trình đã trải qua.

Tại đây, Đông Hùng nhắc đến cảm giác tự ti khi đứng giữa những người anh tài có nhiều thành tựu và kinh nghiệm. Anh thừa nhận từng “khớp hoàn toàn” khi bước vào chương trình. Trrước đây Đông Hùng chủ yếu nhận lời hát theo những chương trình, sân khấu có sẵn và chưa có nhiều sản phẩm cá nhân.

Nam ca sĩ cũng lần đầu chia sẻ sâu hơn về những năm tháng khó khăn đã ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận chính mình. Anh nói từng có những thứ buộc phải trải qua khiến mình “phải cúi đầu nhiều, vì cúi đầu mình mới sống được”, từ đó hình thành cảm giác tự ti.

Đặc biệt, Đông Hùng cho biết đã có thời điểm anh từng nghĩ mình không thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng hiện tại, khi nhìn lại, anh cảm thấy bản thân đã đủ đầy hơn. Sự quan tâm, những món quà và tình cảm từ khán giả trong hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai giúp anh nhận ra mình đang được yêu thương và ủng hộ.

Chia sẻ ấy khiến những người đồng hành cùng anh xúc động. Hà An Huy nói anh hiểu hoàn cảnh của Đông Hùng và cho rằng những gì người anh trải qua vượt quá sức tưởng tượng đối với một người chưa đủ 30 tuổi.

Từ người anh luôn phải mạnh mẽ đến một Đông Hùng biết mình cũng cần được lắng nghe

Có lẽ điều khiến câu chuyện của Đông Hùng được chú ý không chỉ nằm ở những biến cố trong quá khứ, mà ở sự thay đổi trong cách anh nhìn lại chính mình.

Nếu trong bức thư năm 2017, Đông Hùng gần như chỉ nói về việc phải mạnh mẽ để che chở cho em trai, thì trong “Nước đắng thật lòng”, anh cho phép bản thân nói ra những điều từng giấu kín: Sự tự ti, áp lực, những năm tháng khó khăn và cả cảm giác không biết mình có thể đi đến đâu. Những chia sẻ của Đông Hùng cũng khiến các Anh Tài lần đầu nhìn thấy một khía cạnh yếu đuối hơn phía sau hình ảnh vui vẻ thường ngày của anh.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt phần “Nước đắng thật lòng”: Sau nhiều tháng cùng nhau tập luyện, thi đấu và đứng trên sân khấu, các Anh Tài có cơ hội ngồi lại để nói về những điều trước đó chưa có dịp chia sẻ. Câu hỏi được đặt ra là: “Hành trình ba tháng qua đã khiến tôi và cuộc sống của tôi thay đổi như thế nào?”.

Với Đông Hùng, câu trả lời không chỉ nằm ở âm nhạc.

Hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cho anh cơ hội nhìn lại những điều từng khiến mình tự ti, đồng thời nhận ra rằng những nỗ lực suốt nhiều năm qua đã đưa anh đến một vị trí khác: Được đứng trên sân khấu, được đồng đội lắng nghe và được khán giả đón nhận.

Nhìn từ bức tâm thư năm 2017 đến cuộc trò chuyện năm 2026, hình ảnh Đông Hùng hiện lên qua hai thời điểm rất khác nhau. Một người anh khi ấy cố gắng tỏ ra cứng rắn để em trai yên tâm, còn một người đàn ông sau gần một thập kỷ cuối cùng có thể ngồi giữa những người đồng đội và nói về những tổn thương, nỗi sợ mà mình từng mang theo.

Và có lẽ chính sự đối lập ấy khiến đoạn tâm thư cũ được nhiều khán giả tìm lại. Ngày ấy, Đông Hùng dặn em trai phải “cứng” lên. Còn hôm nay, chính anh lại cho thấy một điều khác: Mạnh mẽ không nhất thiết là phải giấu tất cả những gì mình đã trải qua. Đôi khi, được nói ra và được người khác lắng nghe cũng là một cách để tiếp tục bước đi.