Mọi thứ hoá điên với nhan sắc của Chi Pu

Chị Chị Em Em 3 đang là một trong những bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất trong thời gian sắp tới. Sau chuỗi ngày liên tục "úp mở" khiến dân tình đứng ngồi không yên, mới đây, ekip đã chính thức tung ra tạo hình đầu tiên của Chi Pu, ngay lập tức làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội.

Nhan sắc của Chi Pu trong tạo hình mới

Trong bức ảnh vừa được hé lộ, Chi Pu xuất hiện với với áo tứ thân giữa không gian bối cảnh Bắc Ninh, visual sắc nét và tạo hình lộng lẫy, cuốn hút. Nữ diễn viên diện trang phục mang tông màu đỏ chất liệu sequin lấp lánh ở phần thân áo và áo choàng lụa tạo cảm giác xa hoa mà bí ẩn. Điểm nhấn ở phần cổ áo được đính kết hoa văn thủ công tinh xảo, nổi bật, kết hợp cùng chiếc khăn mỏ quạ đội đầu gợi liên tưởng đến vẻ đẹp vừa truyền thống vừa quyến rũ.

Nhan sắc của Chi Pu trong góc nghiêng khiến người xem khó lòng rời mắt bởi đường nét gương mặt thanh tú, bờ môi đỏ mọng kiêu kỳ và đôi mắt to tròn. Thần thái nửa như rạng rỡ, nửa lại sâu thẳm, lạnh lùng như ngầm dự báo về một nhân vật đầy tham vọng và mưu mô trong phần phim mới của Chị Chị Em Em 3.

Không còn là những lời đồn đoán đoán, Chi Pu chính thức trở lại với vai diễn Thị Nương trong vũ trụ Chị Chị Em Em. Nhân vật này được giới thiệu là đầy thử thách với màu sắc hoàn toàn mới mẻ, mang nét duyên dáng, tinh nghịch đan xen những góc khuất nội tâm khó đoán, khác hẳn với hình ảnh sắc sảo, mạnh mẽ trước đó của Kỳ Duyên. Với Chi Pu, Thị Nương là nhân vật có nhiều nét gần gũi với cô cũng như là tạo hình đẹp nhất của cô trên màn ảnh. Sự góp mặt của "Thị Nương" Chi Pu hứa hẹn sẽ mang đến những màn đấu trí kịch tính, những cú bẻ lái (twist) khó lường, tiếp nối thành công của các phần phim trước.

Người hâm mộ vô cùng phấn khích vì sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng tạo hình của Chi Pu cũng được công bố:

- Ôi trời ơi chờ đến ngày cạn nắng đêm mờ giăng người mỏi chân đang định đứng lên phủi. Nàng Nương đến rồi níu tôi ngồi lại. Chị em em chị thương nhớ mong ai

- Nay ekip chơi đánh úp luôn

- Ôi Chi Pu ơi, mọi thứ hoá điên với nhan sắc của Chi Pu

- Xinh xuất sắc, ekip đánh úp thêm đi em vẫn chịu được

- Người mong chờ cũng đã lên sóng, hóng Thị Nương của Chi Pu quá

- Đỉnh chóp, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành

- Chờ mãi mới thấy Thị Nương xuất hiện

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh Bắc Bộ cũ đầy lễ giáo, xoay quanh một cuộc tình tay năm bùng nổ khi tình yêu và danh dự không thể cùng tồn tại. Chuyện phim bắt đầu từ đám cưới môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ giữa công tử con quan lớn quyền thế Văn Tài (Quốc Anh) và nàng tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng Thị Mầu (Kỳ Duyên). Thế nhưng, trớ trêu thay khi Văn Tài lại đem lòng say đắm Thị Liễu - một người phụ nữ từ phương Nam đang tìm đường trốn chạy khỏi người chồng gia trưởng Văn Cường (Steven Nguyễn).

Mọi nút thắt được đẩy lên khi Văn Tài còn vướng bận một mối tình dang dở, chưa tròn với Thị Nương (Chi Pu). Vòng xoáy tình hận đan xen cuốn tất cả vào một cuộc chiến tâm lý kịch tính, dưới sự chi phối khắt khe của những lễ nghi phong kiến xưa do nhân vật của NSND Lê Khanh đại diện, hứa hẹn một tác phẩm giật gân không ai toàn thắng.