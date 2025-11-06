Thanh âm bất tận - Chương II”: Khi âm nhạc kết nối di sản và trái tim người yêu nhạc cổ điển

Ánh đèn vàng trầm ấm, những phím đàn vang lên giữa khán phòng cổ kính, và âm nhạc trở thành sợi dây vô hình kết nối con người với di sản, ký ức và niềm tự hào nghệ thuật.

Chương trình có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Noriaki Sakai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Idemitsu Kosan Co., Ltd., cùng nhiều nghệ sĩ, đối tác và khán giả yêu nhạc cổ điển từ Việt Nam và Nhật Bản.

Ra đời từ năm 2024, “Thanh âm bất tận” là hoạt động âm nhạc thường niên của Idemitsu Việt Nam, với tinh thần đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng. Chương trình năm nay tiếp tục tôn vinh sức ảnh hưởng của Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn thông qua phần trình diễn của năm học trò tiêu biểu đến từ Việt Nam và Nhật Bản: Nguyễn Đăng Quang, Yuki Yoshimi, JJ Bùi, Arisa Onoda và Lưu Hồng Quang.

Mỗi nghệ sĩ mang một dấu ấn riêng: sự điềm đạm nội lực của Nguyễn Đăng Quang; chiều sâu tinh tế của Yuki Yoshimi; cảm xúc trẻ trung đầy bản năng của JJ Bùi; vẻ đẹp trong trẻo, lãng mạn của Arisa Onoda; và sự chín chắn, cảm xúc của Lưu Hồng Quang - hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn (AMPA), Sydney.

Khoảnh khắc khép lại chương trình là màn song tấu bốn tay giữa JJ Bùi và Yuki Yoshimi trong tác phẩm “Souvenirs” của Samuel Barber - như một biểu tượng của sự hòa quyện, tình hữu nghị và kết nối văn hóa Việt - Nhật qua âm nhạc.

Ông Egashira, Tổng Giám đốc Idemitsu Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua chương trình Thanh âm bất tận, chúng tôi mong muốn đưa âm nhạc cổ điển đẳng cấp thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Đây là minh chứng cho cam kết của Idemitsu trong việc nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ và đóng góp cho sự phát triển văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam.”

Song song với các hoạt động kinh doanh hướng đến trung hòa carbon và phát triển bền vững, Idemitsu Việt Nam tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa, nhân văn đến cộng đồng. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, “Thanh âm bất tận - Chương II” không chỉ khép lại một đêm nghệ thuật mà còn để lại dư âm của sự kết nối - nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung của trái tim, vượt qua thời gian và biên giới.