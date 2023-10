Tháng Mười của Phụ nữ Việt Nam – Chia sẻ bí quyết của sức khỏe và hạnh phúc từ Á hậu Thúy Vân và nữ doanh nhân Lê Vân Mây

Quan điểm về sức khỏe – hạnh phúc



Á hậu Thúy Vân từ lâu đã được biết đến như một tín đồ của lối sống lành mạnh và ý thức (conscious living). Với sự nghiệp thành công trong vai trò doanh nhân, nhà hoạt động xã hội cũng như người của công chúng, Á hậu Thúy Vân cho rằng việc đề cao dinh dưỡng để phát triển cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hạnh phúc là điểm chung giữa mình và thương hiệu Morinaga Milk.

Đồng hành cùng Á hậu Thúy Vân là nữ doanh nhân Lê Vân Mây, người đứng đầu Morinaga Lê Mây Việt Nam. Chị là một doanh nhân có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Nhật Bản. Bên cạnh là một "nữ tướng", chị còn là người mẹ của bốn đứa con với cách nuôi dưỡng thông minh, đảm bảo sự phát triển của trẻ về tinh thần và thể chất. Một trong những bí quyết của nữ doanh nhân Lê Vân Mây cho một cuộc sống ngập tràn nụ cười của "sức khỏe và hạnh phúc" chính là luôn duy trì lối suy nghĩ tích cực và có chọn lọc trong việc lựa chọn các sản phẩm nhằm đem lại cuộc sống khỏe mạnh.

Á hậu Thúy Vân và nữ doanh nhân Lê Vân Mây trong buổi talkshow của sự kiện 'Trọn sức khỏe - Vẹn nụ cười'.

Gặp gỡ hai người phụ nữ truyền cảm hứng



Á hậu Thúy Vân và nữ doanh nhân Lê Vân Mây đều có duyên và lựa chọn cho gia đình sử dụng sản phẩm của Morinaga Milk, thương hiệu sữa nổi tiếng tại Nhật Bản. Giống như các bà mẹ có con nhỏ, Á hậu Thúy Vân và nữ doanh nhân Lê Vân Mây đã từng trăn trở khi chọn sản phẩm sữa phù hợp cho con. Họ đã tìm đến Morinaga Milk và nhận thấy đây chính là dòng sữa mà con mình cần. Nhờ công nghệ tiên tiến, sản phẩm của Morinaga Milk không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng phù hợp mà còn giúp con trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Morinaga Milk đã luôn là người bạn đồng hành trong cuộc sống thường nhật của Á hậu Thúy Vân và nữ doanh nhân Lê Vân Mây trong nhiều năm qua.

Á hậu Thúy Vân tự tin lựa chọn cho gia đình sử dụng sản phẩm của Morinaga Milk.

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 cùng Tập đoàn Morinaga Milk



Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Tập đoàn Morinaga Milk mong muốn mang đến nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa dành cho phái đẹp.

Bé vẽ chân dung mẹ - nơi các nhóc tì trổ tài hội họa vẽ tranh tặng mẹ yêu.

Hoạt động bé vẽ chân dung mẹ.

Giữ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh nhờ Hướng dẫn phương pháp Chokatsu (các bài giúp cải thiện sức khỏe bên trong cơ thể).



Hoạt động trải nghiệm sản phẩm miễn phí với các sản phẩm làm nên tên tuổi của Tập đoàn Morinaga Milk như thức uống dinh dưỡng Climeal, sữa chua không béo, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Kodomil được người tiêu dùng yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và độ an toàn.

Hoạt động thử sản phẩm của Morinaga Milk.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động tương tác cùng khách hàng như: chụp ảnh, giao lưu cùng mascot của Tập đoàn Morinaga Milk, các trò chơi đố vui có quà, khách hàng nhận những đóa hoa hồng từ Tập đoàn Morinaga Milk.



Thương hiệu Morinaga Milk gửi tặng hoa hồng đến khách hàng Việt.

Chia sẻ từ thương hiệu



Sự kiện "Trọn sức khỏe - Vẹn nụ cười" do Tập đoàn Morinaga Milk tổ chức đã để lại dấu ấn trong lòng người tham dự. Đại diện nhãn hàng cho biết: "Giá trị mà Tập đoàn Morinaga Milk muốn mang đến cho khách hàng chính là "sức khỏe và hạnh phúc". Chúng tôi sử dụng thông điệp "nụ cười" để diễn đạt những gì chúng tôi mong muốn mang đến cho xã hội, thông qua việc cung cấp những giá trị trên. Tâm tư của chúng tôi chính là mong muốn tạo nên những nụ cười tự nhiên ngập tràn từ tận sâu bên trong cho mỗi quý khách hàng khi giao tiếp với gia đình và bạn bè, cũng như trong cuộc sống hằng ngày."

Về Tập đoàn Morinaga Milk Thành lập từ năm 1917, Tập đoàn Morinaga Milk là một trong những tập đoàn nổi tiếng tại Nhật Bản sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ sữa. Morinaga Milk tập trung phát triển các sản phẩm có hương vị thơm ngon, đảm bảo chất lượng qua quy trình quản lý nghiêm ngặt, với mong muốn mang đến cho quý khách hàng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Với 100 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản và sự giúp sức của công nghệ hiện đại, Morinaga Milk đưa vào từng sản phẩm từ sữa nguồn năng lượng tích cực với hy vọng tạo nên những nụ cười tự tin từ sâu bên trong mỗi khách hàng. Để tất cả khách hàng của Morinaga Milk đều được vun trọn sức khỏe, vẹn toàn nụ cười, lan tỏa sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình, bạn bè và xã hội trong cuộc sống hàng ngày. Tại Việt Nam, Morinaga Milk cung cấp các sản phẩm sữa công thức, sữa chua, thức uống bổ sung dinh dưỡng, nguyên liệu thực phẩm hỗ trợ sức khỏe,... Tìm hiểu thêm về Tập đoàn Morinaga Milk: https://www.morinagamilk.com.vn/

