Thang máy mất điện đột ngột không nguy hiểm như bạn nghĩ, chuyên gia chỉ ra điều quan trọng nhất khi mắc kẹt

Sự việc mất điện đột ngột làm thang máy tòa nhà Keangnam Landmark 72 dừng tại tầng 17, khiến nhiều người xôn xao.



Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, Chuyên gia thang máy Nguyễn Ngọc Đỉnh - Công ty CP Công nghệ thang máy Phúc Lộc, cho hay, những ngày nay trên địa bàn Hà Nội mất điện luân phiên, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của công ty cũng liên tục nhận được điện thoại đến tận nơi để xử lý sự cố.

Điều quan trọng nhất là bình tĩnh

Theo anh Đỉnh, khi mất điện đột ngột thang máy dừng lại là hoàn toàn bình thường, khác với tình huống thang bị "mắc kẹt" gây nguy hiểm.

Thời gian này nguồn điện không ổn định do thời tiết nắng nóng, nhiều nơi sẽ phải cắt điện luân phiên dù đã được báo trước, nhưng không ngoại trừ một số nơi mất điện đột ngột.

"Đối với những tòa nhà sử dụng thang máy thì tình huống bất đắc dĩ có thể xảy ra, nhiều người mắc kẹt nên họ sẽ hoảng loạn. Tuy nhiên, đối với tình huống mất điện đột ngột mọi người trong thang máy hoàn toàn an tâm sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, điều quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh".

Khi mất điện đột ngột người dân trong thang máy cần phải bình tĩnh

Chuyên gia thang máy cho biết thêm, thường thì ngay sau khi bị mất điện bộ phận an ninh hoặc tổ dịch vụ của tòa nhà sẽ ngay lập tức có mặt để xử trí sự cố (đội ngũ kĩ thuật phải được đào tạo theo quy trình -PV). Vì vậy, nếu mất điện đột ngột mọi người bên trong bình tĩnh, trật tự chờ đợi.

Trong trường hợp bên ngoài chưa kịp nắm bắt thông tin sự cố, người bên trong nhấn nút gọi khẩn cấp trong thang máy để có sự trợ giúp từ bên ngoài. Hoặc gọi đến số điện thoại hotline được dán trong thang máy để nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ.

Nguyễn Ngọc Đỉnh đang trao đổi về an toàn khi sử dụng thang máy Khi mất điện nếu có người trong thang máy thì nhân viên kĩ thuật sẽ xử lý ở bên ngoài Một buổi trao đổi về an toàn thang máy

Cần bảo trì thường xuyên để tránh sự cố

Trao đổi về thông số kỹ thuật và vận hành của thang máy, anh Đỉnh cho hay, đối với thang máy thông dụng, khi mất điện đột ngột sẽ theo quán tính và dừng lại bất cứ chỗ nào. Đối với những thang máy hiện đại, phần mềm lập trình sẵn sẽ cho thang tự động dừng tại vị trí tầng gần nhất nếu bị ngắt điện đột ngột.

Theo chuyên gia, có rất nhiều chủng loại thang máy do chủ đầu tư trang bị tính năng hiện đại tùy theo nhu cầu sử dụng và mức tiền: "Có chủ đầu tư yêu cầu thang máy kèm theo bộ lưu điện, tuy nhiên có nơi đã sẵn máy phát tự động khi mất điện thì họ không yêu cầu trang bị thêm bộ lưu".

Anh Đỉnh cho biết thêm, nếu thang máy trang bị thêm bộ lưu điện, khi mất điện thang máy vẫn sẽ hoạt động bình thường. Còn trong trường hợp không có bộ lưu mà tòa nhà có máy phát điện, khi máy phát thì thang máy cũng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường.

"Để chủ động trong tình hình cắt điện luân phiên cần kiểm tra bộ lưu điện của thang máy định kỳ hàng tháng", chuyên gia thang máy khuyến cáo và cho biết, đây là bộ lưu độc lập, vì chuẩn theo thang máy còn có 1 nguồn ắc quy độc lập để nuôi các thiết bị chuông, điện thoại, chiếu sáng khẩn cấp.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội

Trước đó, chiều 8/6, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một số người dân kẹt thang máy tại tầng 17, tòa nhà Keangnam Landmark 72 gây xôn xao.

Hình ảnh sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Đa số bình luận đều hoang mang, lo sợ cho những người bị mắc kẹt trong thang máy và mong bộ phận kỹ thuật của tòa nhà xử lý nhanh, đưa người dân ra ngoài an toàn. Một số bình luận khác cho rằng, đây là tình trạng chung của Hà Nội những ngày gần đây do mất điện đột ngột.

Về sự cố trên, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo UBND P.Mễ Trì cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cử lực lượng công an xuống tòa nhà Keangnam Landmark 72 để kiểm tra. Sự cố xảy ra do mất điện đột ngột không báo trước. Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật của tòa nhà đã xử lý kịp thời, đưa những người trong thang máy ra ngoài an toàn.

Theo lãnh đạo UBND P.Mễ Trì, rất may không có người dân nào bị thương. Sau khi tòa nhà chạy máy phát, người dân đã đi lại bình thường.