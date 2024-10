Thang Duy từng bị chê "quá xấu để làm diễn viên"

Chuyên gia trang điểm người Hàn Quốc Jung Saem-mool mới đây đã đăng một bức ảnh chụp cùng Thang Duy lên tài khoản mạng xã hội của cô. Cùng với bức ảnh, cô để lại lời nhắn ấm áp rằng: "Một người bạn lo lắng về lịch trình bận rộn của tôi và cho tôi lời khuyên mỗi khi chúng tôi gặp nhau sau buổi chụp hình... Thật hữu ích. Đã một tháng rồi".

(Ảnh: SNS)

Trong bức ảnh được Jung Saem-mool công bố, Thang Duy cũng đáp lại bằng cách để lại một bức ảnh chụp trong sáng của cô. Vẻ đẹp không thay đổi của Thang Duy đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Thang Duy kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc Kim Tae-yong vào năm 2014 và cả hai có một cô con gái. Thang Duy đã củng cố vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc khi đảm nhận vai chính trong bộ phim "Decision to Leave" của đạo diễn tên tuổi Park Chan-wook. Với vai Seo Rae trong "Decision to Leave", Thang Duy đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43 của Hàn Quốc. Và cũng với vai diễn này, tên tuổi cô được hâm nóng trở lại một lần nữa sau bộ phim đình đám của Lý An - "Sắc giới". Gần đây, cô tiếp tục hoạt động diễn xuất khi tham gia phim "Wonderland" của Kim Tae-yong.

(Ảnh: Kbizoom)

Thang Duy tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương - một trong những trường đại học nghệ thuật hàng đầu của Trung Quốc. Ngôi trường này nổi tiếng là nơi đào tạo ra những diễn viên nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Củng Lợi và Chương Tử Di. Tuy nhiên, con đường đến với khoa diễn xuất của Thang Duy không hề bằng phẳng. Đáng ngạc nhiên là cô đã bị từ chối hai lần, ngay cả sau khi thi lại, vì cô bị coi là "quá xấu để làm diễn viên".

Sau 2 lần bị từ chối, Thang Duy đã phải chuyển hướng sang khoa đạo diễn và cuối cùng đã thi được vào Học viện Hý kịch Trung ương sau ba lần thử sức. Nhờ sự kiên trì học diễn xuất, cô bắt đầu tích cực xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và tác phẩm khác nhau từ đầu những năm 2000.

Hiện tại, Thang Duy được biết đến ở Hàn Quốc với biệt danh "Nhà Bundang" tại Hàn Quốc, cho thấy sức ảnh hưởng của cô tại đây. Hình ảnh Thang Duy duy trì một gia đình hòa thuận trong khi vẫn tận tụy với cuộc sống của mình với tư cách là một diễn viên và một người vợ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người.