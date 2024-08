Wonderland (Tựa Việt: Xứ sở thần tiên ) là dự án được đầu tư lớn, gây chú ý ngay từ khi công bố sản xuất. Bộ phim có sự tham gia của Thang Duy , đồng thời quy tụ dàn diễn viên đình đám của Hàn Quốc như Gong Yoo , Park Bo Gum, Suzy, Jung Yumi, Choi Woo Sik...

Đặc biệt, ngồi ghế đạo diễn phim không ai khác ngoài Kim Tae Yong - chồng Thang Duy. Đây là lần đầu cả hai hợp tác sau 13 năm kể từ khi gặp và yêu nhau trong Late Autumn (2011).

Đáng tiếc, tác phẩm lại không được đánh giá cao vì nội dung chưa hấp dẫn, diễn xuất của dàn sao cũng không cứu được phim.

Những cuộc đối thoại ảo

Wonderland gồm những câu chuyện nhỏ đan xen vào nhau. Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng ở một thế giới tên là Wonderland, nơi mọi người có thể trò chuyện với bạn bè, người thân đã mất thông qua các cuộc gọi video mô phỏng do AI (trí thông minh nhân tạo) cung cấp.

Trong phim, Thang Duy vào vai Bạch Lý – một người mắc bệnh nan y. Sau khi qua đời, cô được “làm sống lại” ở Wonderland với thân phận một nhà khảo cổ học xa nhà.

Phiên bản ảo của Bạch Lý thường gọi video về nhà để trò chuyện với con gái và mẹ, động viên cũng như thăm hỏi họ về cuộc sống.

Thang Duy tái xuất trong dự án do chồng đạo diễn.

Trong khi đó, Suzy vào vai Jeong In – một tiếp viên hàng không mượn công nghệ để có thể trò chuyện với bạn trai Tae Joo (Park Bo Gum). Sau một tai nạn, Tae Joo rơi vào trạng thái hôn mê và khó có khả năng tỉnh lại.

Để tăng kịch tính, phim tạo ra những tình huống bất ngờ, đặt các nhân vật vào thế khó. Đơn cử, một ngày Tae Joo tỉnh dậy nhưng hoàn toàn không hề hay biết về những cuộc hội thoại giữa bạn gái và AI. Jeong In thì thấy bạn trai xa lạ, không phải là người mình nói quen chuyện hàng ngày.

Kịch bản Wonderland do đạo diễn Kim Tae Yong chấp bút, cùng biên kịch Min Ye Ji. Cả hai khai thác một chủ đề khá thú vị, mượn công nghệ để làm nổi bật cảm xúc con người, gợi nhớ một số phim Hollywood như Her, Eternal sunshine of the Spotless Mind, Stranger Than Fiction...

Thông qua cốt truyện mang tính khoa học viễn tưởng, bộ phim đặt ra những câu hỏi sâu sắc về cuộc sống, cái chết cũng như ý nghĩa của sự tồn tại.

Đáng tiếc, các biên kịch lại chưa có nhiều sáng tạo hấp dẫn để khai thác thế giới công nghệ lẫn AI. Nhiều chi tiết không được khai thác, giải thích sâu khiến một số cảnh quay tạo cảm giác khó hiểu cho người xem.

Các câu chuyện còn rời rạc, thiếu tính kết nối. Vì quá tham lam ôm đồm tình tiết, một số cảnh quay được giải quyết khá chóng vánh, tất cả dẫn đến cái kết còn lửng lơ, thiếu hụt cảm xúc.

Bên cạnh đó, việc các nhân vật nói tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trong một bộ phim có thể gây bối rối với người xem.

Một vài hình ảnh trong phim.

Dàn sao không cứu được phim



Các diễn viên trong phim đều là những gương mặt thực lực. Riêng Thang Duy là một trong số ít diễn viên Trung Quốc được xứ kim chi ưa thích. Gần nhất, cô từng thắng giải Baeksang Arts ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với bộ phim Decision to Leave (2022). Do đó, sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1979 trong phim của chồng được nhiều khán giả chờ đón.

Không khó để nhận ra vai diễn của Thang Duy được ưu ái hơn các diễn viên khác. Nhân vật của cô có nhiều đất diễn để gây ấn tượng với người xem.

Minh tinh Sắc giới cũng lột tả thành công người mẹ đang bị giằng xé giữa những cảm xúc phức tạp: Vừa tội lỗi vừa hân hoan, vui sướng, khao khát được ở bên con gái bằng mọi giá.

Suzy và Park Bo Gum có sự tương tác thoải mái và dễ chịu trên màn ảnh khi vào vai người yêu của nhau. Choi Woo Shik và Jung Yu Mi cũng đóng đạt vai nhà cung cấp dịch vụ ở Wonderland, những người có thể tùy chỉnh chương trình AI sao cho phù hợp với từng khách hàng.

Tuy nhiên, các ngôi sao đều có ít đất diễn nên chưa thực sự tỏa sáng trong một kịch bản hời hợt.

Suzy hay Park Bo Gum đều chưa thể tỏa sáng.

Ra mắt tại quê nhà vào tháng 6, Wonderland không đạt được thành công phòng vé như mong đợi. Theo Korean Film , phim chỉ bán được hơn 600.000 vé, thu về gần 4,3 triệu USD, là một trong những dự án Hàn Quốc gây thất vọng nhất trong năm nay.

Dù có tiền đề khá thú vị và sở hữu dàn sao, Wonderland lại chưa thể chạm được đến cảm xúc của người xem vì kịch bản mỏng, nhiều chi tiết lỏng lẻo. Phần lớn khán giả đánh giá cốt truyện của phim còn lộn xộn, các nhân vật được phát triển khá sơ sài và kịch bản chưa khai thác hết tiềm năng của đề tài.

Có ý kiến cho rằng tác phẩm sẽ tốt hơn nếu được xây dựng theo dạng series hoặc phim truyền hình thay vì chiếu rạp.

Dẫu vậy, Wonderland vẫn gây được sự chú ý khi chiếu trên Netflix, hiện đứng đầu bảng xếp hạng các phim điện ảnh được xem nhiều nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.